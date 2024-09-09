Prostat Kanseri Farkındalığı Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Prostat Kanseri Farkındalığı Artıyor

Prostat Kanseri Farkındalığı Artıyor

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kızılay Metro İstasyonu'nda prostat kanseri farkındalığına yönelik etkinlik düzenlendi. Etkinlikte broşürler dağıtılarak hastalık ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

09.09.2024 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce, "Prostat Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında Kızılay Metro İstasyonu'nda prostat kanseri farkındalığına yönelik etkinlik düzenlendi.

Metro istasyonunun Yüksel Caddesi girişinde gerçekleştirilen etkinlikte stant kurularak, broşürlerle çeşitli hediyeler dağıtıldı. Broşürlerle hastalık ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Halil Başar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, prostat kanserinin tüm dünyada özellikle 50-70 yaş grubu erkeklerde sıklıkla ortaya çıkan bir kanser türü olduğunu söyledi.

Bu yaş grubundaki her 8 erkekten birinde prostat kanseri olasılığının mevcut olduğuna dikkati çeken Başar, yakalanma olasılığı bu kadar yüksek bir kanser türünde farkındalığın oluşması gereksinimi duyduklarını dile getirdi.

"Tedavi edilebilir kanserlerin en başında geliyor"

Türkiye'de yılda 30-35 bin civarında erkekten prostat kanseri tanısı alındığını belirten Başar, şöyle devam etti:

"Bunların da ancak 5 bin ya da 6 bin kadarının doktora ulaştığının farkındayız. Bu demektir ki yılda prostat kanseri olan erkeklerin neredeyse 5'te, 6'da biri ancak doktora ulaşabiliyor. Halbuki prostat kanseri tedavi edilebilir kanserlerin en başında geliyor. Erkekleri bu derece etkileyen, özellikle 50-70 yaş grubu erkekleri etkileyen bir hastalıkta farkındalık oluşturmayı ve zamanında bu hastalığın tanı almasını sağlamayı hekim olarak bir vicdani görev olarak da addettik."

"Erken tanı önemli"

Söz konusu kanser türünde erken tanının önemine işaret eden Başar, şu ifadeleri kullandı:

"Prostat kanseri erken tanı konulduğunda yüzde 90-95'in üzerinde radikal tedaviye ulaştırılabilir. Kür sağlanabilir bir kanser türü ve tedavi seçeneklerimiz oldukça fazla. Bunu hekim hastasıyla konuşarak karar veriyorlar. Çünkü tedavi seçimi biraz hastaya da bağlı bir iş. Radikal prostatektomi ameliyatından ışın tedavisine, fokal tedavilere, hormon tedavisine ve hatta ileride lutesyum tedavilerine kadar çok çeşitli tedavi seçeneklerimiz var."

Prof. Dr. Başar, "Bugün kendinize bir iyilik yapın. PSA'nıza baktırın." çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

İl Sağlık Müdürlüğü, Prostat Kanseri, Prostat Kanseri, Kızılay, Sağlık, Güncel, ankara, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Prostat Kanseri Farkındalığı Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:34 Türkiye Narin’e ağlarken 3 gündür sırra kadem basan Sevda’dan güzel haber geldi Türkiye Narin'e ağlarken 3 gündür sırra kadem basan Sevda'dan güzel haber geldi
15:51 Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı İşte Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan o araç Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı! İşte Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan o araç
14:50 Gizli tanığın itirafları sonrası Narin’in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü
14:22 Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin’in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti
13:13 Narin Güran’ın cenazesinde büyük rezalet Başrolde AK Partili vekil var Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
09:31 Aboubakar Beşiktaş’tan ayrıldı İşte yeni takımı Aboubakar Beşiktaş'tan ayrıldı! İşte yeni takımı
09:29 Jennifer Lopez, Toronto Film Festivali’nde Matt Damon,’un elini tutarken görüntülendi Jennifer Lopez, Toronto Film Festivali'nde Matt Damon,'un elini tutarken görüntülendi
08:52 Narin’in ön otopsisinden yeni detaylar: Çuvaldan kaval kemiği çıktı, ölüm sebebi ve zamanı belirsiz Narin'in ön otopsisinden yeni detaylar: Çuvaldan kaval kemiği çıktı, ölüm sebebi ve zamanı belirsiz
08:50 Dinlene dinlene gol attılar Galatasaray’dan hazırlık maçında farklı tarife Dinlene dinlene gol attılar! Galatasaray'dan hazırlık maçında farklı tarife
08:41 Günlerce aileyle yayın yapmıştı Didem Arslan Yılmaz’ın çıkışı büyük ses getirecek Günlerce aileyle yayın yapmıştı! Didem Arslan Yılmaz'ın çıkışı büyük ses getirecek
08:30 Josef de Souza’yı silah çekip soydular Josef de Souza'yı silah çekip soydular
08:11 Hakimden amca Salim Güran’a olay soru: Narin senin kızın mıydı Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 17:21:22. #1.13#
SON DAKİKA: Prostat Kanseri Farkındalığı Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement