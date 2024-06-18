Sağlık

Ankara'nın içme suyu temiz, sağlıklı ve kaliteli

ANKARA - ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, ASKİ'nin şehir şebekesine verdiği suyun temiz, sağlıklı ve kaliteli olduğunu belirterek, Ankaralıların musluklarından akan suyu güven içinde tüketebileceklerini söyledi.

ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkentte 1273 farklı noktadan düzenli şekilde aldığı su numunelerinin analizini yaparak şehir şebeke suyunu kontrol altında tutuyor. ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, Başkentin içme suyunun Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği'nin standart değerleri ile Sağlık Bakanlığı'nın İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliği'nde belirtilen kriterlere uygun olduğunun altını çizerek Ankaralılara, "Musluklarınızdan akan suyu gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz" diye seslendi. Akçay, Ankara'nın içme suyu ihtiyacını en temiz şekilde sağlamak için ASKİ'nin suyu kaynağından alıp arıttıktan sonra şehir şebekesine verdiği son noktaya kadar kontrol altında tuttuğunu vurguladı.

Su Kalite Merkezi'nde kalite kontrol

Şeffaflık ilkesi gereğince şehir şebeke suyu analiz raporlarının kurumun resmi internet sitesinde aylık olarak açıklandığını aktaran Akçay, kimyasal ve bakteriyolojik kontrollerin tamamının Türk Standartları Enstitüsü'ne uygun olduğunu bildirdi.

Akçay, "Şehir şebeke suyumuz, temiz ve sağlıklı, DSÖ, AB ve Sağlık Bakanlığı standartlarına göre güvenli şekilde tüketilebilir özellikte. Yapılan analizler sonucunda ilgili değerlerin, hem uluslararası hem de Bakanlığımızın çıkardığı yönetmelikteki sınır değerlerin altında olduğunu görüyoruz. Yani Ankara'nın suyu gönül rahatlığıyla içilebilir" dedi.

Akçay, şöyle konuştu:

" Türkiye'nin en büyük içme suyu arıtma tesisi olan İvedik Tesisimiz, Ankara nüfusunun yüzde 98'inin içme ve kullanma suyunu karşılıyor. İvedik yerleşkesinde yer alan Su Kalite Merkezi'nde 37 uzman personel ile Ankara'nın suyunun kalitesini sürekli denetliyoruz. Kentimizin içme suyunun kimyasal ve bakteriyolojik analizinin yapıldığı laboratuvarda son teknolojiyle donatılan cihazlar ile hizmet veriliyor. Şehirde bin 273 farklı noktadan aralıklarla numune alarak analiz yapıyoruz. Yılda yaklaşık 25 bin numuneyi geçer bu rakam. Musluklardan akan sulardan numune alıyor ve sürekli denetliyoruz. Yine aynı şekilde Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü de bizim sağladığımız sudan yaklaşık bin 257 noktadan 6 bin numune alarak sonuçları kurumumuza gönderiyor."

Su depoları ve apartman tesisatları uyarısı

Akçay, şehir şebeke suyunu sağlıklı bir şekilde tüketebilmek için vatandaşları, su depolarının bakımlarının periyodik olarak yaptırılması ve apartman içindeki eski tesisatların yenilenmesi gerektiği yönünde uyardı. Akçay, şunları kaydetti:

"Suyu bizim sağlıklı bir şekilde abonelerin kapısına getirmemiz sürecin birinci aşaması. İkinci aşama; su sayacından sonra tesisatların durumu ve su depolarının temiz tutulması. Eğer su tesisatları paslıysa, kaçak varsa ya da su depoları temizlenmemişse gelen temiz suyu etkiliyor, bu da sağlık açısından sakıncalı bir durum yaratıyor. Bu yapıların temiz tutulması, vatandaşımızın sağlıklı su tüketimi açısından çok önemli. Bu nedenle paslanmış eski tesisatların değiştirilmesi ve su depolarının bakımının düzenli olarak yapılması hususuna azami hassasiyet gösterilmesi gerekiyor."

Yavaş döneminde eski köylere 3,5 kat fazla yatırım

Akçay, köyden mahalleye dönüştürülen yerlerde ise içme ve kullanma suyunun yerel kaynaklardan karşılandığını belirterek, "Söz konusu mahallelerde mevcut altyapı sisteminin servis ömrünü tamamlamış olması nedeniyle zaman zaman Bakanlık tarafından ASKİ'ye mikrobiyolojik uygunsuzluk bildirilebiliyor. Böylesi durumlarda hızla uygunsuzluk giderilir. Çözüm için tüm içme suyu depolarına klorlama sistemi kurduk" dedi.

Akçay, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın hizmet dönemi olan 2019-2023 yılları arasında bu köylerde toplam 383 içme suyu deposunda bakım, onarım ve tadilat yapıldığını, bu sayının 2014-2019 arasında yapılan yatırımın yaklaşık 3,5 katı olduğunu açıkladı. Akçay, bu dönemde yeni yapılan içme suyu deposu sayısının da 313 olduğunu kaydetti.

52 köye sağlıklı içme suyu sağlandı

ASKİ hizmet alanı içerisinde bulunan 867 mahallenin (köy) 434'ünün içme suyunun, yer altı suyundan sağlandığını ifade eden Akçay, kirletici parametreleri önlemek için bu mahallelere Küçük Ölçekli İçme Suyu Arıtma Tesisleri kurulduğunu aktardı. Akçay, "2019-2023 döneminde 32 yeni Küçük Ölçekli İçme Suyu Arıtma Tesisi kurularak 52 mahalleye sağlıklı içme suyu temin edildi" diye konuştu.