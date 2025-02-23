Astımda Gizli Sebep: Yutulan Silikon - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Astımda Gizli Sebep: Yutulan Silikon

Diyarbakır'da 1,5 yıl astım tedavisi gören hastanın nefes darlığı, yuttuğu silikon yüzünden ortaya çıktı.

23.02.2025 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1,5 yıl astım tedavisi gördü, gerçek bambaşka çıktı

- Diyarbakır'da nefes darlığı ve öksürük şikayetleri olan hastanın, diş tedavisi sırasında silikon yuttuğu belirlendi

- Astım teşhisi konulan hastada, silikonun çıkartılmasıyla şikayetler ortadan kalktı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da diş tedavisi sonrası 50 yaşındaki hastada başlayan nefes darlığı ve öksürük şikayetlerinin altındaki neden, yuttuğu silikon çıktı. 1,5 yıldır astım teşhisi konulup tedavi alan hastanın, silikonun çıkartılmasıyla şikayetleri ortadan kalktı.

50 yaşındaki İ.U., 2023 yılının Ekim ayında diş çekiminden sonra implant ölçüsüne gitti. İ.U., ölçü için uygulanan silikonu farkında olmadan yuttu. Bir süre sonra nefes darlığı ve öksürük şikayetleriyle hastaneye giden İ.U.'ya astım tanısı konuldu.

1,5 yıldır astım tanısından sonra tedaviler almaya başlayan İ.U., Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit'in yanına geldiğinde yapılan tetkiklerde gerçek bambaşka çıktı. Yapılan tomografi ve bronskokopi işlemlerinde akciğere yerleşen maddenin yutulan silikon olduğu belirlendi. Silikonun çıkartılmasıyla hastanın tarifine göre şikayetlerinin ortadan kalktığı belirtildi.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, İHA muhabirine, hastanın diş çekiminden sonra implant tedavisine gittiğini, implant tedavisinde kullanılan silikonlu diş ölçüm maddesi olduğunu ve hastada bu maddenin kullanıldığını söyledi.

Hastanın, maddenin akciğere kaçtığını hissedebildiğini fakat fark edilmediğini ifade eden Prof. Şenyiğit, o maddenin akciğerde kaldığını dile getirdi.

Şenyiğit, o maddenin zamanla akciğer yapısının özelliğini aldığını ve orada yabancı bir madde olarak kaldığına değinerek, "Hastamıza maalesef 2 yıldan beri astım tanısı konulmuş ve sürekli tedavi verilmiştir. Hasta bize geldiği zaman yapılan tomografide sağ akciğer ana bronşun distalinde şüpheli lezyon gördük. Uyguladığımız bronskokopide yabancı maddenin silikon olduğunu tespit ettik. Onu çıkardıktan sonra da hastada bir rahatlama meydana geldi" dedi.

Diş ölçümlerinin silikon ile yapılırken dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Prof. Şenyiğit, "Bu yumuşak madde akciğere kaçabilir. Bu, zamanla bronş yapısını aldığı için uzun süre kendini belli etmeyebilir. Bu tür durumlarda nefes darlığı, öksürük olduğu zaman mutlaka dikkatli olmak lazım. Dün çıkarıldı ve hasta dünden beri hiç öksürmediğini tarif ediyor. 24 saat yeni geçti. Hasta, rahatladığını tarif ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Öksürük, Sağlık, Yaşam, Astım, Astım, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Astımda Gizli Sebep: Yutulan Silikon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:38 AK Parti’den Osman Gökçek’e kritik görev AK Parti'den Osman Gökçek'e kritik görev
14:08 Erdoğan’ın masasındaki son anket Erdoğan'ın masasındaki son anket
13:37 Kürşad Zorlu, AK Parti’nin yeni MKYK listesinde yer aldı Kürşad Zorlu, AK Parti'nin yeni MKYK listesinde yer aldı
12:38 Süleyman Soylu, AK Parti MKYK listesinde yer almadı Süleyman Soylu, AK Parti MKYK listesinde yer almadı
11:27 AK Parti’de büyük değişim İşte MKYK listesindeki isimler AK Parti'de büyük değişim! İşte MKYK listesindeki isimler
09:44 Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti
09:41 Trump Elon Musk’ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı Trump Elon Musk'ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı
09:23 Beşiktaş’a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl’ün gol müziği olay oldu Beşiktaş'a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl'ün gol müziği olay oldu
08:55 Fatih Terim’den eşi Fulya Terim’e romantik doğum günü kutlaması Fatih Terim'den eşi Fulya Terim'e romantik doğum günü kutlaması
08:46 Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı
08:38 ’Çirkin Betty’nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti 'Çirkin Betty'nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti
08:37 Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı
08:05 Berke Özer’in transferiyle ilgili kritik hamle Berke Özer'in transferiyle ilgili kritik hamle
07:56 İstanbul’da tipi alarmı: Kar şiddetini artıracak, resmen donacağız İstanbul'da tipi alarmı: Kar şiddetini artıracak, resmen donacağız
07:40 Trump, Moskova’ya gidecek mi İddialara yanıt verdi Trump, Moskova'ya gidecek mi? İddialara yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2025 15:19:01. #1.13#
SON DAKİKA: Astımda Gizli Sebep: Yutulan Silikon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.