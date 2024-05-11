Astımın görülme sıklığı artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Astımın görülme sıklığı artıyor

Astımın görülme sıklığı artıyor

Dünyada yaklaşık 350 milyon kişiyi etkileyen astımın görülme sıklığının, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de arttığı bildirildi. Bilkent Şehir Hastanesinde düzenlenen farkındalık etkinliğinde, astımın çocuklarda en sık rastlanan uzun süreli kronik hastalık olduğu vurgulandı. Astımın iç ortamda bulunan kirleticiler ve dış ortamdaki hava kirliliği gibi faktörlerden etkilendiği belirtilirken, sigara kullanımının da hastalığı tetikleyen faktörler arasında yer aldığı ifade edildi. Astım tedavisinde tetikleyicilerden uzak durmanın, ilaçların düzenli kullanılması ve obeziteden uzak durmanın önemine dikkat çekildi.

11.05.2024 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyada yaklaşık 350 milyon kişiyi etkileyen astımın görülme sıklığının, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de arttığı bildirildi.

Bilkent Şehir Hastanesinde "7 Mayıs Dünya Astım Günü" dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

Hastanenin Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Dibek Mısırlıoğlu, etkinlik öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılki etkinliğin "Astımda eğitim güç verir, bilgi anahtardır" temasıyla düzenlendiğini kaydetti.

Dünyada yaklaşık 350 milyon astım hastası bulunduğuna ve astımın çocuklarda en sık rastlanan uzun süreli kronik hastalık olduğuna işaret eden Mısırlıoğlu, iç ortamda bulunan kirleticiler ile dış ortamdaki hava kirliliğinin astımın gelişimini etkileyen faktörler arasında olduğunu söyledi.

Sigaranın bu hastalığı ortaya çıkaran tetikleyici faktörler arasında yer aldığını dile getiren Mısırlıoğlu, hastalığın çocuklarda görülme sıklığının yaklaşık yüzde 15 civarında olduğunu belirtti.

Mısırlıoğlu, astımın çocuklarda öksürük, nefes darlığı, hırıltı ve göğüste sıkışma hissiyle kendini gösterdiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar birtakım tetikleyicilerle de tetikleniyor. Astım her yaşta görülebiliyor ve çocukluk çağının en sık hastalığı. Öksürük özellikle gece tekrarlayıcı şekilde görülüyor. Enfeksiyonlar, özelikle viral enfeksiyonlar, çocuklarda astım ataklarını tetikliyor, alerjenler tetikliyor. Astımın görülme sıklığı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artmaktadır. Astımın görülmesinde ve ortaya çıkmasındaki faktörler, genetik hem de çevresel faktörlerdir. Genetik olarak anne ve babasında astım olan çocuklarda görülme sıklığı daha yüksektir."

Mısırlıoğlu, sezaryen doğumların, bebeğin anne sütü almamasının ya da yetersiz almasının risk faktörleri içinde olduğunu dile getirdi.

Astım tedavisinde tetikleyicilerden uzak kalınmasının önemini vurgulayan Mısırlıoğlu, hastaların ilaçlarını düzenli kullanması, egzersiz yapması ve obeziteden uzak durması gerektiğini kaydetti.

Hasta ve hekim uyumu önemli

Yetişkin İmmünoloji ve Alerji Kliniği İdare Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Şadan Soyyiğit de önemli bir halk sağlığı problemi olan astımın ataklar nedeniyle ölümcül olabildiğini söyledi.

Hastaların uzun süreli takibe ihtiyaç duyduğunu bu nedenle de hasta ve hekim uyumunun önemli olduğunu belirten Soyyiğit, hasta eğitimi, düzenli takip ve düzenli ilaç kullanımının tedavi sürecinde gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Hava Kirliliği, Türkiye, Çocuk, Dünya, Astım, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Astımın görülme sıklığı artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:42 Son 20 yılın en güçlüsü Büyük güneş patlaması ’Kuzey Işıkları’nı Türkiye’ye getirdi Son 20 yılın en güçlüsü! Büyük güneş patlaması 'Kuzey Işıkları'nı Türkiye'ye getirdi
11:39 Cezaevindeki Engin Polat’ın hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı Cezaevindeki Engin Polat'ın hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı
10:38 Yer: Diyarbakır Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor
09:27 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?
08:53 Meteoroloji 29 il için sarı alarm verdi Şırnak dışındaki tüm illerde sağanak bekleniyor Meteoroloji 29 il için sarı alarm verdi! Şırnak dışındaki tüm illerde sağanak bekleniyor
11:45 Kızılcık Şerbeti’nde mest eden Atatürk sahnesi: Aksesuar değil o Kızılcık Şerbeti'nde mest eden Atatürk sahnesi: Aksesuar değil o
11:24 Sıcak patates 6 yaşındaki Muhammet’i öldürüyordu 6 gün komada hayata tutunmaya çalıştı Sıcak patates 6 yaşındaki Muhammet'i öldürüyordu! 6 gün komada hayata tutunmaya çalıştı
11:15 Eski sevgilisini bıçaklayan sanık mahkemede “Yemin“ etti, hakim küplere bindi Eski sevgilisini bıçaklayan sanık mahkemede "Yemin" etti, hakim küplere bindi
10:47 Mario Branco devreye girdi bile Jose Mourinho adım adım Fenerbahçe’ye Mario Branco devreye girdi bile! Jose Mourinho adım adım Fenerbahçe'ye
10:16 Şenol Güneş mi Sergen Yalçın mı Hasan Arat’ın gönlünde yatan isim belli oldu Şenol Güneş mi Sergen Yalçın mı? Hasan Arat'ın gönlünde yatan isim belli oldu
09:53 11 aracın lastikleri bıçakla patlatıp kayıplara karıştı 11 aracın lastikleri bıçakla patlatıp kayıplara karıştı
09:39 4 çocuk annesi Bingöllü Erdem, 8 yıldır el tetikte vatan nöbetinde 4 çocuk annesi Bingöllü Erdem, 8 yıldır el tetikte vatan nöbetinde
09:23 Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var
09:17 Süper Lig’de de oynayan Nijerya efsanesinin durumu kritik, futbolcu kardeşi ise hayatını kaybetti Süper Lig'de de oynayan Nijerya efsanesinin durumu kritik, futbolcu kardeşi ise hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2024 12:25:37. #1.12#
SON DAKİKA: Astımın görülme sıklığı artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement