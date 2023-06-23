Ayak ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kişinin uyluk kemiğinden 9 kilo tümör çıkarıldı - Son Dakika
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Ayak ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kişinin uyluk kemiğinden 9 kilo tümör çıkarıldı

23.06.2023 20:59

Çorum'da ayaklarındaki ağrı ve şişlik sebebiyle hastaneye giden Haydar Yatar'ın uyluk kemiğinden 8 kilo 900 gram kilo tümör çıkarıldı. Başarılı operasyon sonrası sağlığına kavuşan Yatar, doktor ve hastane personeline teşekkür etti.

Çorum'da, ayaklarındaki ağrı ve şişlik sebebiyle 4 aydır sağlık sorunları yaşayan Haydar Yatar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan muayenede Yatar'ın ayaklarındaki şişliğin sebebinin tümoral bir kitle olduğu belirlendi. Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Murat Çalbıyık ve ekibi tarafından yapılan 4 saatlik başarılı bir operasyonda Yatar'ın uyluk kemiğinden 8,9 kilo tümör çıkartıldı.

Ayakları ağrıdığı için hastaneye gitti, uyluk kemiğinden 8,9 kilo tümör çıktı

"HOCAMIZ BAŞARILI BİR AMELİYATLA HASTAYI SAĞLIĞINA KAVUŞTURDU"

Başarılı ameliyat sayesinde 4 aydır çektiği acılardan kurtulan Haydar Yatar, sağlığına kavuştu. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Murat Çalbıyık ile birlikte Haydar Yatar'ı ziyaret eden Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir geçmiş olsun dileklerinin ileterek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Sağlık hizmetlerinde devletin tüm imkanları seferber ederken hekimlerinde fedakarlıklarını ortaya koyarak çok güzel ve başarılı ameliyatlar gerçekleştirdiğini açıklayan Başhekim Sinan Zehir, "Bu başarılı ameliyata imza atan Doç. Dr. Murat Çalbıyık ve ekibine teşekkür ediyorum. Hastanemiz bölge hastanesi niteliği kazanmış durumda. Güçlü bir alt yapımızın yanı sıra hastanemizde alanında uzman kıymetli hekimlerimiz var. Murat hocamız çok büyük bir kitleyi tümörü başarılı bir ameliyatla çıkararak hastamızı sağlığına kavuşturdu" dedi.

Ayakları ağrıdığı için hastaneye gitti, uyluk kemiğinden 8,9 kilo tümör çıktı

"TÜMÖRÜ ÇIKARARAK HASTAMIZI SAĞLIĞINA KAVUŞTURDUK"

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Murat Çalbıyık da hastanın yaklaşık 4 aydır sağ ve sol uyluk kemiğindeki şişlik şikayetiyle kendilerine başvurduğunu belirterek, "Hasta daha önce bir bypass ameliyatı kalp ameliyatı olduğundan dolayı hastalığın uyluk kemiğindeki şişliğin burada kanamaya bağlı olduğu düşünülmüş. Bize sevk edildiğinde yaptığımız tetkiklerde uyluk bölgesinde 8 kilo 900 gram bir tümör olduğunu tespit ettik. Bu büyük bir tümördü. Tüm damar çevresindeki tümörü çıkararak hastamızı sağılığına kavuşturduk. Hastamızın tüm takiplerini yapıyoruz" diye konuştu.

"AMELİYATIN ARDINDAN SAĞLIĞIMA KAVUŞTUM"

Haydar Yatar ise 4 aydır bacaklarındaki şişlik ve ağrılar nedeniyle sağlık sorunları yaşadığını ifade ederek, "Murat hocamın yaptığı ameliyatın ardından sağlığıma kavuştum. Ağrım yok, sızı yok. Hastanede verilen sağlık hizmetlerinden memnun kaldım. Doktorundan personeline kadar hepsine çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Allah devlete zeval vermesin" şeklinde konuştu.

Ayakları ağrıdığı için hastaneye gitti, uyluk kemiğinden 8,9 kilo tümör çıktı
Kaynak: İHA
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Hitit Üniversitesi, Çorum, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ayak ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kişinin uyluk kemiğinden 9 kilo tümör çıkarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayak ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kişinin uyluk kemiğinden 9 kilo tümör çıkarıldı - Son Dakika
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