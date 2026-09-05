Aydın Şehir Hastanesi'ne yeni başhekim - Son Dakika
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Aydın Şehir Hastanesi'ne yeni başhekim

Aydın Şehir Hastanesi\'ne yeni başhekim
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Aydın'ın Efeler ilçesinde faaliyete başlayan ve ayda yaklaşık 450 bin hastaya hizmet veren Aydın Şehir Hastanesi'ne, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Özlem Özbağçıvan atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı Türkiye'nin 21. şehir hastanesi olan kurumda, Özbağçıvan'ın önümüzdeki günlerde göreve başlaması bekleniyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yapımı tamamlanan ve ayda ortalama 450 bin hastaya hizmet vermeye başlayan Aydın Şehir Hastanesi'ne İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapan Prof. Dr. Özlem Özbağçıvan başhekim olarak atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı yapılan Türkiye'nin 21. Şehir Hastanesi Aydın'da hizmet vermeye devam ederken, hastanenin yeni başhekimi de belli oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Özlem Özbağçıvan, Aydın Şehir Hastanesi Başhekimliği görevine atandı. Özbağçıvan'ın, önümüzdeki günlerde yeni görevine başlaması bekleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Aydın Şehir Hastanesi'ne yeni başhekim - Son Dakika

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