Azer Aras Uluğ kimdir? Azer Aras Uluğ kaç yaşında, nereli? Azer Aras Uluğ hayatı ve biyografisi?

Sağlık

Gerek haber bültenlerinde ve gazetelerde, gerekse köşe yazılarında ve sosyal medyadan hem kadın sağlığına hem de mutlu cinselliğe yönelik yaptığı bilgilendirici içeriklerle gündem olanzer Aras Uluğ'un hayatı ve biyografisi merak konusu oluyor. Peki Op. Dr.zer Aras Uluğ kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte başarılı hekimin hayatı ve biyografisi…

ZER ARAS ULUĞ KİMDİR?

Iğdır doğumlu olan Op. Dr.zer Aras Uluğ, ilköğretim ve ortaokul tahsilini, babasının memuriyetinden dolayı Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinde tamamlamıştır. Liseyi 1995 yılında dereceyle bitirmiştir. Aynı yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda başarılı olmuş, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yerleşmiş, burada 6 yıl eğitim almış, 2001 yılında yüksek onur ve dereceyle mezun olmuştur. Op. Dr.zer Aras Uluğ, mezun olduktan 3 ay sonra girdiği Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda ilk girişte yüksek puan almış, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana bilim dalını kazanmıştır. İhtisasını Şubat 2006'da tamamladıktan sonra uzman olarak mecburi hizmet görevini Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yerine getirmiştir. Mecburi hizmetini tamamladıktan sonra görevinden istifa ederek, Elazığ Medical Park Hastanesi'nde göreve başlamıştır. Burada 2 yıl çalıştıktan sonra Ürojinekoloji eğitimi için Sağlık Bakanlığı tarafından Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Ürojinekoloji alanında yan dal eğitimi yapmak üzere görevlendirilmiştir. Bir süre burada birbirinden değerli hocalardan yan dal eğitimi almıştır. Söz konusu eğitimi aldıktan sonra, 9 yıl Konya Türk Kızılayı Hastanesi'nde ve 3 yıl da Konya Medova Hastanesi'nde çalışmıştır. Op. Dr.zer Aras Uluğ, 2022 yılında özel kliniği olan, Dr.Klinik'i açmış meslekî çalışmalarına kendi muayenehanesinde devam etmektedir.

Mesleğinin son 13 yılında sayısız Ürojinekolojik ameliyat (özellikle idrar kaçırma, rahim sarkması, bağırsak fıtıklaşması) yaparak çok sayıda hastanın şifa bulmasına vesile olmuştur. Son 6 yıldan beri de Genital Estetik ve Kozmetik Jinekolojik uygulamaları ve bu alanda yaptığı ameliyatlarıyla adını duyurmuştur. Adı geçen alanda kadınların anatomik ve fonksiyonel sorunlarına ilave olarak estetik sıkıntılarını da içeren kombine ameliyatlar yapmaktadır.

Konya'da Hizmet veren Op. Dr.zer Aras Uluğ, yukarıda söz konusu edilen alanlarda, bilhassa bulunduğu bölgede söz sahibi olmuş, ülke dışında da tanınmaya başlamış ve yurt dışından da hastalar kabul etmektedir.

CİSED'İN (CİNSEL SAĞLIK ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ)'NİN BAŞKANLIĞINI YÜRÜTMEKTEDİR.

2017-2018 yıllarında CİSED'in (Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği)'nin eğitim programlarına katılan Op. Dr.zer Aras Uluğ, 'Cinsel Terapist' unvanını alarak Türkiye'nin her tarafından gelen vajinismus çiftlerinin tedavisini yapmaktadır. 2021 yılından beri Konya CİSED'in (Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği)'nin Başkanlığını yürütmektedir. Bütün bunların yanında, 5 yıldır aldığı çeşitli psikolojik temelli eğitimlerle, Kadın Cinsel Sağlık Sorunları ile ilgili hizmetler vermektedir.

Op. Dr.zer Aras Uluğ için hekimlik mesleği çocukluk hayali idi. Mesleğini büyük bir aşk ve hevesle yapan Uluğ; okumayı, araştırmayı, üretmeyi ve bunun karşılığında da öğrendiklerini paylaşmayı ve fayda sağlamayı mesleğinin en önemli amaçları arasına katmıştır.zer Aras Uluğ tedavi almakta ve cinsel anlamda kendini ifade etmekte zorlanan çiftlere hizmet etmek ve faydalı olmak için eğitim almaya, eğitim vermeye önem vermiş olup, çok sayıda vajinismus çiftine yardım etmiş ve onların bebek sahibi olmalarına vesile olmuştur. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak da başladığı meslek hayatında sayısız bebeğin annesine kavuşmasına yardımcı olmuş, bebek özleminde sayısız çifte umut olmuş, sayısız hastayı ameliyat ederek şifa bulmalarına vesile olmuştur.

Op. Dr. Azer Aras Uluğ evli ve iki çocuk annesidir.