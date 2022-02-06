Bacak bacak üstüne atabilmek için 52 yaşında ameliyatsız 46 kilo verdi - Son Dakika

Bacak bacak üstüne atabilmek için 52 yaşında ameliyatsız 46 kilo verdi

ELAZIĞ - Elazığ'da 52 yaşındaki Suat Yıldız, en büyük arzusu olan bacak bacak üstüne atabilmek için 10 ayda sadece yaptığı diyet sayesinde 46 kilogram verdi.

Elazığ'da yaşayan 3 çocuk babası Suat Yıldız, uzun yıllar kilo problemi yaşayınca kendisi başta olmak üzere çocuklarının da ısrarı üzerine çareyi diyetisyene gitmekte buldu. Şeker, tansiyon ve karaciğer yağlanması gibi birçok rahatsızlığı olan Yıldız, 10 ay öncesine kadar 150 kiloya ulaştı. Daha sonra hastaneye başvuran ve tüp mide ameliyatı önerilen Yıldız, diyet ve fiziksel aktiviteler ile kilo vermeye karar verdi. Burada diyetisyenin de gözetiminde tedaviye başlayan Yıldız, 52 yaşında yaklaşık 46 kilo vererek büyük bir başarıya imza attı. Şimdilerde sağlıksal sorunlarının ortadan kalktığını dile getiren Yıldız, en büyük arzusu olan bacak bacak üstün atmanın keyfini yaşıyor. Diyetisyen Beyza Güner ise Yıldız'ın kontrollü sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitelerinin devam ettiğini ve tedavinin devam edeceğini kaydetti.

"Sen diyetle bu kiloları veremezsin ancak ameliyatla verirsin dediler"

Tedaviye başlama sebeplerini bir bir anlatan Suat Yıldız," Çok kilom vardı, 150 kiloydum. Çok rahatsızdım, yol gidemiyordum ve yürüyemiyordum. Merdiven basamaklarını çıkamıyordum. Çocuklarım üzülüyordu, 'baba bu kiloları ver' diyordu. Hakikaten kiloları vermek için bir inanç ve irade lazımdı. Diyetisyene geldim ve orada oturan iki kadın 'sen diyetle bu kiloları veremezsin ancak ameliyatla olur' dediler ama ben ameliyat olmayacağımı söyledim. Hocamın hazırladığı liste doğrultusunda hareket ettim. Birinci hafta 3 kilogram, ikinci hafta 3 kilogram ve kilo vermeye 6 kilogram ile başladım. Halen kilo vermeye devam ediyorum. 150 kilogramdan 104'e düştüm. Mutluyum ve huzurluyum. 150 kilogram olduğum zamanlar sağlık problemlerim vardı. Şimdi bütün bu sağlık problemlerimden kurtuldum" dedi.

"100 metre yürüyemiyordum, şimdi 10 kilometre yürürüm"

En büyük arzusu olan bacak bacak üstüne atmanın mutluluğu içerisinde olduğunu dile getiren Yıldız, " Bacak bacak üstüne atamıyordum, ayaklarımı üst üste atmak mümkün değildi. Ama şimdi atabiliyorum ve takım elbise giyiyorum. Hazır elbise alamıyordum, hep diktiriyordum. Terziye ne kadar diye soruyordum, millete 2 TL ise bana iki katıydı. Neden bana pahalı diye sorduğumda ise sende 4 kişinin elbisesi gidiyor, diyordu. Sağlık yönünden olarak karaciğer, kolesterol problemlerim vardı, onların hepsi bitti. Benden kilomu alanın kölesi olurum diyordum. Beyza hanıma ne kadar teşekkür etsem azdır. Sanki Türkiye değil, dünya benim. Yol yürüyemiyordum nefes alamıyordum. 100 metre yere bile gitsem arabaya biniyordum ama şimdi 10 kilometre yürürüm" diye konuştu.

"Ölümcül şişmanlık sınıfına giriyordu ve büyük bir başarı elde etti"

Hastası Yıldız'ın durumu hakkında bilgi veren Diyetisyen Beyza Güner ise "Suat beyle diyete başlamadan önce ilk kilomuz 150 kilogramdı. 10 aylık süre sonunda 104 kiloya düştü. Yaklaşık olarak eksi 46 kilograma veda ettik. İlk tanıştığımız sürede Suat Bey'in beden kitle indeksi morbid obezite ( ölümcül şişmanlık) sınıfına giriyordu. Kendisine tüp mide ameliyatı olmasını önerdim. Ancak kendisi diyetle başarabileceğini söyledi ve gerçekten bizi şaşırtmadı. Bu süreçte detaylı ve dengeli beslenmeyi sağlıklı besin seçimini yapmayı öğrendik. Hareketin, suyun hayatımızda ki önemini öğrendik. Diyete ilk başladığımız dönemde şeker, tansiyon, karaciğer yağlanması gibi rahatsızlıkları vardı. Daha sonra kullandığı ilaçlara son verdik. Karaciğer yağlanması sıfırlandı, kan değerleri normal seviyeye ulaştı. Suat Bey 52 yaşında olmasına rağmen diyetine uyumu sabrı, azmi ve istikrarı sonucunda gerçekten büyük bir başarı elde etti kendisini tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.