Bakan Koca: Mardin'in 40 yıllık sağlam altyapı yatırımı yakın bir tarihte tamamlanmış olacak - Son Dakika
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Sağlık

Bakan Koca: Mardin'in 40 yıllık sağlam altyapı yatırımı yakın bir tarihte tamamlanmış olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mardin'de yaptığı açıklamada, Mardin'in 40 yıllık sağlam altyapı yatırımının yakın bir tarihte tamamlanacağını belirtti. Bakan Koca, Mardin'deki sağlık yatırımlarını yerinde inceledi ve yeni hastaneler hakkında bilgi verdi.

21.03.2024 18:35
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Bakan Koca: " Mardin'in 40 yıllık sağlam altyapı yatırımı yakın bir tarihte tamamlanmış olacak"

MARDİN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mardin'de yaptığı açıklamada, "Mardin'in 40 yıllık sağlam altyapı yatırımı yakın bir tarihte tamamlanmış olacak" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Bakan Koca, Vali Tuncay Akkoyun, AK Parti Milletvekili Faruk Kılıç ve AK Parti İl Başkanı Vahap Alma ile Şakir Nuhoğlu Camisi'nde öğle namazını kıldı. Daha sonra merkez Artuklu ilçesindeki Ravza Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Koca, vatandaşlarla görüştü.

Bakan Koca, ardından Artuklu Üniversitesi yerleşkesinde yapımı devam eden şehir hastanesinde incelemelerde bulundu. İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz'dan çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Kızıltepe'de Devlet Hastanesi ek binasında incelemelerde bulunan Koca, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

500 yataklı Kızıltepe Devlet Hastanenin bitimine yaklaştığını belirten Koca, "Bugün özellikle sağlık yatırımlarımızı yerinde görmek sağlık hizmetinin vatandaşımıza yakında görmek üzere geldik. Şu an bulunduğumuz yer Kızıltepe ek binamız. Toplam yatak kapasitesi 3 ilave olan ek binayla birlikte Kızıltepe Devlet Hastanemiz toplam 500 yataklı bir hastaneye dönüşmüş olacak. Şu an inşaatı bitmiş olan bir hastanedir. Bütün birimlerini gezerek teknik altyapısı güçlü kılınarak özellikle Kızıltepe'de de anjiyo ünitesi kurulması planlandı. Kızıltepe Devlet Hastanesinde de anjiyo ve yoğun bakım ünitesi olmuş olacak. 500 yatakla hizmet veren anjio ünitesi olan bir güçlü altyapısı olan hastanemiz söz konusu olacak. Bunun dışında özellikle bu ilave ek bina daha çok Kızıltepe'nin acil biriminde bir alan sorunumuz olduğu için acil hizmetlerin daha geniş bir alanda hizmet verilme imkanı oluşmuş olur. Ayrıca bildiğiniz gibi Mardin Eğitim ve Araştırma hastanemizin ek binası hizmete 6 ay önce açılmıştı ve toplam 700 yataklı bir hastaneye kavuştu. Mardin Eğitim Araştırma Hastanemizde ise özellikle kardiyolojik açıdan güçlü bir altyapı oluşturmuştuk ve bir anjiyo ile başlanmıştı. Şu an Mardin Eğitim Araştırma Hastanemizin ikinci anjiyo kurulumu yapılmakta. Şu ana kadar da 20'ye yakın baypas ameliyatı yapıldı. Bundan sonra güçlü bir kadro oluşturuldu daha da bu sayıların artacağını öngörüyoruz" dedi.

Yapım aşamasında olan yeni Mardin Şehir Hastanesi ve ilçelerde bulunan ek binalar hakkında bilgi veren Bakan Koca, "Ayrıca Mardin'imize bildiğiniz gibi Mardin Şehir Hastanesi ihalesi yapılmıştı ve inşaatı başladı. Bu inşaatın ise gelecek yıl ortasına doğru muhtemelen Haziran veya Temmuz gibi bitmesini ve hizmete açılmasını öngörüyoruz. Şehir hastanelerinde toplamda bildiğiniz gibi özellikle bütün birimleriyle yetkin olan ve hastanın bir başka birime veya ile sevk edilmediği hastaneler olarak planlıyoruz. Şu an faaliyette olan 24 şehir hastanemiz var. Devam eden 14 şehir hastanemiz, 3 de planlanan şehir hastanemiz var. O devam eden şehir hastanelerimizde bir tanesi de Mardin şehir Hastanemiz bütün büyük şehirlerimizde bundan böyle şehir hastanesinin olacağı şeklinde bir planlama içindeyiz. Şu an şehir hastanelerimizde toplam bütün ülkede verilen sağlık hizmetinin dörtte biri verilmekte" diye konuştu.

" Türkiye'de şehir hastanelerinin özellikle geldiği noktayı ve yeni nesil hastane anlamında da önemli bir basamak olduğunu söylemek istiyorum" diyen Bakan Koca, "Ayrıca Mardin için planlanan proje safhasında olup bir diğer hastanemiz ise Derik ve Dargeçit var. Önümüzdeki aylar muhtemelen ihale süreci de tamamlanmış olur. Bunun dışında Dargeçit'te ise 25 yataklı olarak planlamıştık. dar Dargeçit'teki hastanemizi proje safhasında 50 yatağa çıkarmış oldu. Derik'te ki hastanemizi de 75 yataktan planlanmıştık. 75 yataktan proje safhasında 100 yatağa çıkararak projelendirildi. Derik 100 yataklı, Dargeçit 50 yataklı olarak ihale yapım ihalesine çıkmış olacak. Midyat ile ilgili bir ek binamız mevcut. Özellikle fizik tedavi poliklinik ve acilin genişletilmesiyle ilgili bir ek binaydı onunla ilgili de önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde ihalesi yapılmış olacak. Mardin'in 40 yıllık sağlam altyapı yatırımı yakın bir tarihte tamamlanmış olacak" şeklinde konuştu.

Ziyaretlerinin ardından Bakan Koca, kentten ayrılmak üzere Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanına geçti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Bakan Koca: Mardin'in 40 yıllık sağlam altyapı yatırımı yakın bir tarihte tamamlanmış olacak - Son Dakika

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