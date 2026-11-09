Bakan Memişoğlu "1,5 milyonluk sağlık ordumuzla hizmet veriyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bakan Memişoğlu "1,5 milyonluk sağlık ordumuzla hizmet veriyoruz"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Memişoğlu "1,5 milyonluk sağlık ordumuzla hizmet veriyoruz"
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Antalya’da COP31 kapsamında düzenlenen panelde konuşan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Türkiye’nin sağlık alanındaki çalışmalarına değinerek, "1,5 milyonluk sağlık ordumuzla hizmet veriyoruz" dedi.

Antalya'da COP31 kapsamında düzenlenen panelde konuşan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık alanındaki çalışmalarına değinerek, "1,5 milyonluk sağlık ordumuzla hizmet veriyoruz" dedi.

İklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31), Antalya COP31 Alanı'nda başladı. Bu kapsamda İzlanda Eski Başbakanı ve DSÖ Pan-Avrupa İklim ve Sağlık Komisyonu Başkanı Katrn Jakobsdttir'in moderatörlüğünde Perge salonunda gerçekleştirilen "Dinamik ve Dayanıklı Sağlık Sistemleri: Ülke Tecrübeleri" paneline Sağlık Bakanı Prof.Dr. Kemal Memiş katılım sağladı.

"1,5 milyonluk sağlık ordumuzla hizmet veriyoruz"

Türkiye'nin sağlık alanındaki çalışmalarına değinen Memişoğlu, "Bugün bu salonu dolduran bizler farklı ülkeleri temsil ediyoruz. Coğrafyalarımız farklı, imkanlarımız farklı. Karşıya karşıya olduğumuz güçlükler farklı. Ancak insan hayatının kıymeti her yerde aynı. İnsan hakları evrensel beyannamesinin ilk maddesi bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımında eşit doğarlardır. Bugün Antalya'da bize düşen bu eşit değerin sağlık hizmetinde de karşılığını bulmasını sağlamaktır. Hangi anne yardım isterse istesin, hangi dilde seslenirse seslensin, çocuğuna yetişecek bir sağlık ekibi orada hazır olmalıdır. Kıymetli katılımcılar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine yürüttüğümüz sağlıklı dönüşüm programıyla milletimizin sağlık hizmetine erişimini genişlettik. Aile hekimliklerimizi 81 ilde yaygınlaştırdık. Şehir hastanelerimizde ileri tanı ve tedavi imkanlarının aynı çatı altına buluşturduk. Bugün bin 527 hastanemizle 1 buçuk milyonluk sağlık ordumuzla milletimize hizmet ediyoruz. Kara ve deniz ambulanslarımız, hava ambulanslarımızla hizmetlerimizi güçlendirdik" ifadelerini kullandı.

"Aşırı sıcaklara karşı sağlık eylem planı"

İklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkilerine de değinen Memişoğlu, "İklim değişikliğine karşı da aynı sorumlulukla hazırlanıyoruz. Bir sıcak hava dalgası bugün bütün bir şehri etkileyebilir. Ancak yalnız yaşayan bir yaşlının açık havada çalışan bir işçinin ve kronik hastalığı olan bir çocuğun ihtiyaç duyduğu destek farklıdır. Türkiye Aşırı Sıcaklar Sağlık Eylem Planı'nın bu anlayışla hazırlandık. Meteoroloji, hava kalitesi ve sağlık verilerini birlikte değerlendiriyoruz. İlçe düzeyinde risk haritalarını geliştiriyoruz. Amacımız sıcaklar bastırmadan önce kimlerin yardıma ihtiyaç duyabileceğini belirlemek ve sağlık ekiplerimizi onlara hizmet verecek şekilde planlamak. Koruyan sağlık yaklaşımımızın temelinde aile hekimliği var. Son iki yılda kronik hastalık kontrolleri kapsamında vatandaşlarımıza 44 milyon kez hizmet verdik" dedi.

"Yerli solunum cihazları 45 ülkeye ihraç ediliyor"

Sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla Sağlıklı Hayat Merkezlerinin hizmet verdiğini belirten Memişoğlu, "Sağlık, yaşam, sağlık ve yaşamı hep birlikte bir kültür haline getirmeliyiz. Sağlık ve hayat merkezlerimiz bu anlayışla hizmet veriyor. Bu merkezlerimizde diyetisyenlerimiz, psikologlarımız, fizyoterapistlerimizle, çocuk gelişimcilerimizle vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Kanser taramalarında yeme okuluna, sigara bırakma desteğine, sağlıklı besleme danışmanlarına kadar on yedi alanda sağlık ve hayat merkezlerimizde hizmet veriyoruz. Kıymetli misafirler. pandemi günlerinde dünyanın dört bir yanında hekimler nefes almakta güçlük çeken hastalar için solunum cihazı arıyordu. Türkiye'de üreticilerimiz, mühendislerimiz, hekimlerimiz ve bilim insanlarımız bir araya gelerek yerli yoğun bakım solunum cihazımız ürettik. Bugün solunum cihazlarımızı kırk beş ülkeyi ihraç ediyoruz. Kendi imkanlarımıza geliştirdiğimiz akciğer kalp makinesiyle yerli mobil dijital röntgen cihazlarımızı hastanelerimize hizmetine sunduk. Aşırı ve tanık kitleri geliştiriyor. Kanser ticarisi hastanın kendi bağışıklık hücrelerinde yararlanan kalpli çalışmaları destekliyoruz. Üreten sağlık derken bilimsel deneyin hastaya kadar ulaştırdığı yolculuğu kastediyoruz" şeklinde konuştu.

"Daha adil bir dünya mümkün"

Bakan Memişoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz herkesi üreten sağlık portalımızda buluşturarak sanayiciyle finansmanı aynı yerde buluşturup sağlıkla ilgili yeni gelişimlere yol açıyoruz. Değerli katılımcılar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na da ifade ettiği gibi daha adil bir dünya mümkün. Sağlıkta adalet insanın en çaresiz anında da hakkını korumayı gerektirir. Gazze'de bir çocuğun temiz suya doğum yapacak bir annenin güvenli bir hastaneye bir yaralının ilaca ve tedavi erişmesi için hepimize görev düşüyor. Sağlık çalışanlarının korunması ve hastalarına hastalarına güvenle ulaşabilmesi de uluslararası toplumun ortak sorumluluğudur. Önerdiğimiz Antalya dayanıklı sağlık sistemleri girişimiyle bu dayanışmayı kalıcı kılmak istiyoruz. Ülkelerimizi sahada hangi uygulamanın işe yaradığını nerede güçlükle karşılaştıklarını ve ne öğrendiklerini paylaşmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Kemal MemişoğluSağlık BakanıTürkiyeAntalyaSağlıkCOP31Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki!
Sarıgül hakkında bomba iddia: ABD’li tercümana asansörde kabusu yaşatmış Sarıgül hakkında bomba iddia: ABD'li tercümana asansörde kabusu yaşatmış
Kaya çifti 163 milyon TL’yi nereden buldu Fatma Betül ifadesinde anlattı Kaya çifti 163 milyon TL'yi nereden buldu? Fatma Betül ifadesinde anlattı
Fenerbahçe’de Totti bombası Kulüpten jet yalanlama geldi Fenerbahçe'de Totti bombası! Kulüpten jet yalanlama geldi
Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları
Antalya’da aile faciası Önce anne-babasını vurdu, ardından intihar etti Antalya'da aile faciası! Önce anne-babasını vurdu, ardından intihar etti
15:40
Adana’da 4.6 büyüklüğünde deprem
Adana'da 4.6 büyüklüğünde deprem
15:07
Eleştirilerin ardından ortaya çıktı Yeni hali şaşırttı
Eleştirilerin ardından ortaya çıktı! Yeni hali şaşırttı
15:00
Arda Güler’den İstanbul’da sürpriz ziyaret Formasını hediye etti
Arda Güler'den İstanbul'da sürpriz ziyaret! Formasını hediye etti
14:54
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı Fark tam 12 puan
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı! Fark tam 12 puan
14:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni kaymakamlara uyarı: Hakkını veremeyecekseniz yanlış mesleği seçmişsiniz demektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni kaymakamlara uyarı: Hakkını veremeyecekseniz yanlış mesleği seçmişsiniz demektir
14:30
Kayyum atanan Tera Holding’e bir darbe daha Polisle kapıya dayandılar
Kayyum atanan Tera Holding'e bir darbe daha! Polisle kapıya dayandılar
14:27
Arda Turan derbi sonrası futbolcularına patladı
Arda Turan derbi sonrası futbolcularına patladı
14:01
İzmir’deki fabrika patlamasında ölü sayısı 6’ya yükseldi, 8 kişi enkaz altında
İzmir'deki fabrika patlamasında ölü sayısı 6'ya yükseldi, 8 kişi enkaz altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 15:45:45. #.0.3#
SON DAKİKA: Bakan Memişoğlu "1,5 milyonluk sağlık ordumuzla hizmet veriyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android