Bakan Memişoğlu duyurdu: Avrupa'nın 4 katı şeker içeren ürünlere düzenleme geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Bakan Memişoğlu duyurdu: Avrupa'nın 4 katı şeker içeren ürünlere düzenleme geliyor

Haberin Videosunu İzleyin
Bakan Memişoğlu duyurdu: Avrupa\'nın 4 katı şeker içeren ürünlere düzenleme geliyor
14.08.2025 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bakan Memişoğlu duyurdu: Avrupa\'nın 4 katı şeker içeren ürünlere düzenleme geliyor
Haber Videosu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'de satılan gazlı içeceklerdeki fruktoz oranının Avrupa ülkelerindekinin yaklaşık 4 katı olduğunu ifade ederek "Tüm şekerli gıdaları kapsayacak yeni bir yasal düzenleme hazırlığındayız" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara'da medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, bakanlığın sağlık politikalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

MECLİS'TE MEVZUAT DÜZENLEMESİ YAPILACAK

Memişoğlu, Türkiye'de gazlı içeceklerde Avrupa'dakilere kıyasla 4 kat daha fazla fruktoz bulunduğunu belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği içinde şekerli gıdalara yönelik kapsamlı bir çalışma başlatacaklarını duyurdu. Bakan, yeni yasama döneminde bu konuda Meclis'te mevzuat düzenlemesi yapılacağını ifade etti.

ARTVİN İÇİN "SİGARASIZ ŞEHİR" HEDEFİ

Sigara karşıtı çalışmaları da aktaran Memişoğlu, "Şimdi değilse ne zaman" sloganıyla yeni bir kampanya başlatıldığını ve sigara bırakma polikliniklerinin sayısının iki katına çıkarıldığını açıkladı. Ayrıca, Artvin'de "sigarasız şehir" hedefi için çalışmalara başladıklarını duyurarak, tütün ve elektronik sigara dâhil tüm ürünlerde taviz verilmeyeceğini vurguladı.

Bakan Memişoğlu, "Ben şimdi bakanlıkta da başlattım. Artvin'de de söyledim. Sigarasız şehir olacak, sigarasız bakanlık olacak. Bence sigarasız medya kampanyasını siz başlatın. Tütün, sigara değil tütün. Hepsine, elektronik sigara, puf, hepsi yasak. Bununla ilgili kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Kamu kurumlarına da gidiyoruz artık." ifadelerini kullandı.

SMA VE KANSER İLAÇLARINDA GELİŞMELER

Bakan, SMA başta olmak üzere kas hastalıklarında kullanılan ilaçlarla ilgili bilimsel çalışmalar yürütüldüğünü, yıl sonuna doğru SMA ilaçlarının yerli üretimi için klinik çalışmaların başlayacağını duyurdu. Ayrıca, kanser tedavisinde kullanılan beş yeni ilacın ödemeye alındığını ve bazı ilaçların da komisyon kararıyla hastaların erişimine açıldığını kaydetti.

Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanı, Türkiye, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bakan Memişoğlu duyurdu: Avrupa'nın 4 katı şeker içeren ürünlere düzenleme geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
Türk futbolunda yeni dönem Kayıtlar 5 yıl saklanacak Türk futbolunda yeni dönem! Kayıtlar 5 yıl saklanacak
Candan Erçetin’den ’’en seksi kadınlar’’ listesi isyanı: Büyük utanç duydum Candan Erçetin'den ''en seksi kadınlar'' listesi isyanı: Büyük utanç duydum
MEB’den 81 ildeki özel okullara “sıkı denetim“ talimatı MEB'den 81 ildeki özel okullara "sıkı denetim" talimatı
Alkollü sürücünün üzerinden geçtiği İngiliz kadın hayatını kaybetti Alkollü sürücünün üzerinden geçtiği İngiliz kadın hayatını kaybetti
CHP’li Özgür Erdem İncesu’dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar CHP'li Özgür Erdem İncesu'dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar
Bestemsu Özdemir, evlilik yolunda ilk adımı attı Bestemsu Özdemir, evlilik yolunda ilk adımı attı
Ünlü oyuncuya şok Kendisini tanımayan polisler arabasını durdurup üstünü aradı Ünlü oyuncuya şok! Kendisini tanımayan polisler arabasını durdurup üstünü aradı
Güle güle Zaniolo Transferi duyurdular Güle güle Zaniolo! Transferi duyurdular
Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL! Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor

11:02
İşte Sağlık Bakanı Memişoğlu’nun “Sigarasız şehir olacak“ dediği ilimiz
İşte Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun "Sigarasız şehir olacak" dediği ilimiz
10:35
Günün bombası: Özlem Çerçioğlu’nu zora sokacak mahkeme kayıtları
Günün bombası: Özlem Çerçioğlu'nu zora sokacak mahkeme kayıtları
08:47
Özel saat 12.00’de ne açıklayacak İşte kulislerde konuşulan konu
Özel saat 12.00'de ne açıklayacak? İşte kulislerde konuşulan konu
15:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al
14:59
Selfie çekmek istediği filin saldırısına uğrayan turist ağır yaralandı
Selfie çekmek istediği filin saldırısına uğrayan turist ağır yaralandı
14:50
Arkeoloji öğrencisi ilk kazısında 90 dakikada tarihi keşif yaptı
Arkeoloji öğrencisi ilk kazısında 90 dakikada tarihi keşif yaptı
14:44
Çanakkale’de yine orman yangını Kaz Dağları tehdit altında
Çanakkale'de yine orman yangını! Kaz Dağları tehdit altında
14:40
Arda Turan yine bildiğiniz gibi
Arda Turan yine bildiğiniz gibi
14:30
Aracını engelli alanına park eden ABD Başkan Yardımcısına köylülerden tepki
Aracını engelli alanına park eden ABD Başkan Yardımcısına köylülerden tepki
14:27
SGK’dan müjde Artık o emekliler de promosyon alacak
SGK'dan müjde! Artık o emekliler de promosyon alacak
14:22
Atılan manşetleri görmeniz lazım Bütün dünya Fenerbahçe’yi konuşuyor
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor
14:18
Mülakat mağduru öğretmen bakanlık önündeki eylemde sinir krizi geçirdi
Mülakat mağduru öğretmen bakanlık önündeki eylemde sinir krizi geçirdi
14:10
Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor
Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL! Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 11:47:33. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Memişoğlu duyurdu: Avrupa'nın 4 katı şeker içeren ürünlere düzenleme geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.