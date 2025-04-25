Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yalova'daki temasları kapsamında İpek Yolu Festivali'nin sergi açılışına katıldıktan sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Parti üyeleriyle bir araya gelen Bakan Memişoğlu, ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geçerek 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' programı çerçevesinde sağlık yöneticileriyle basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.
Ziyaretlerin tamamlanmasının ardından Bakan Memişoğlu kentten ayrıldı.
Haber: Zehra BAYKAL
Kamera: Barış YILMAZ/ YALOVA,
Son Dakika › Sağlık › Bakan Memişoğlu Yalova'da Temaslarda Bulundu - Son Dakika
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