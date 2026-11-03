Bartın'a 450 yataklı yeni hastane binası Bakan Memişoğlu'nun katılımıyla açıldı - Son Dakika
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Bartın'a 450 yataklı yeni hastane binası Bakan Memişoğlu'nun katılımıyla açıldı

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Bartın\'a 450 yataklı yeni hastane binası Bakan Memişoğlu\'nun katılımıyla açıldı
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Bartın\'a 450 yataklı yeni hastane binası Bakan Memişoğlu\'nun katılımıyla açıldı
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Bartın Devlet Hastanesi'nin 450 yataklı yeni hizmet binası, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla törenle açıldı. Memişoğlu, ilaç raporu olanların bir kez reçete yazdırmasının ardından rapor süresi boyunca yeniden reçete yazdırmadan ilaçlarını alabileceğini duyurdu.

Bartın Devlet Hastanesi açılışı Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu katılımı ile gerçekleştirildi.

Haziran ayında hasta kabulüne başlayan 450 yataklı 14 ameliyathanesi 105 yoğun bakım yatağı 114 polikliniği ve 25 diyaliz yatağı bulunan Bartın Devlet Hastanesi yeni hizmet binası törenle açıldı. Törene Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Vali Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ve il protokolü katılım sağladı.

Törende konuşan Bakan Memişoğlu, raporlu hastaların bir kez reçete yazdırmalarının yeterli olacağı yeni bir uygulamanın hayata geçirileceğini açıkladı.

Yeni sistemde aile hekimlerinin önemine de dikkat çeken Bakan Memişoğlu, "Bugün aile hekimlerimiz; yaşlılarımızı, şeker, tansiyon ve kalp hastalarımızı bizzat arıyor, kontrollerini takip ediyor.

Hastanelerdeki tüm branşlardan hastaları için doğrudan randevu alabiliyor; hastanedeki uzman hekimle elektronik ortamda anlık bilgi paylaşabiliyor.

bin 859 ilacın reçetelenmesinden uzman hekimlerin başladığı ilaçların devamına, evde sağlık raporlarından mevcut ilaç raporlarının yenilenmesine kadar pek çok süreci aile hekimlerimiz üzerinden kolaylaştırdık. Şimdi vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak yeni bir adımı daha Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızla birlikte atacağız. İlaç raporu olan vatandaşlarımız, ilaçlarını bir kez doktora yazdırdıktan sonra, rapor süresi boyunca yeniden reçete yazdırma ihtiyacı duymadan ilaçlarını doğrudan alabilecek. Böylece insanımız raporlu ilacını yazdırmak için hastaneye gitmek zorunda kalmayacak. Bu önemli çalışmanın hayata geçirilmesi için her iki bakanlığımızın ekipleri büyük bir özveriyle çalışıyor" dedi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bartın'a 450 yataklı yeni hastane binası Bakan Memişoğlu'nun katılımıyla açıldı - Son Dakika
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