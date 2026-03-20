Bayramda Sağlıklı Beslenme Önerileri - Son Dakika
Bayramda Sağlıklı Beslenme Önerileri

Bayramda Sağlıklı Beslenme Önerileri
20.03.2026 15:09
Ramazan Bayramı'nda aşırı tatlı ve yağlı yiyeceklerden kaçınılmalı, dengeli öğünler tercih edilmelidir.

KARADENİZ Teknik Üniversitesi (KTÜ) Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazlı Nur Aslan Çin, " Ramazan Bayramı'nda kesinlikle aşırı tatlı ve yağlı yiyeceklerden kaçınılması gerekiyor. Bayram sabahlarında hepimizin sofrasında olan böreklerin, kavurmaların olmaması lazım" dedi.

KTÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazlı Nur Aslan Çin, bayramda aşırı ve hızlı besin tüketiminin sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek, "Ramazanda uzun süre açlıkla beraber vücudumuz enerji kısıtlamasına gitti. Vücudumuz hücrelerini koruma mekanizması altına almıştı. Uzun süre açlıkla kendini depolamaya almıştı. Ramazan Bayramı'nda kesinlikle aşırı tatlı ve yağlı yiyeceklerden kaçınılması gerekiyor. Bayram sabahlarında hepimizin sofrasında olan böreklerin, kavurmaların olmaması lazım. Gittiğiniz misafirliklerde de kesinlikle şeker tüketiminin kontrollü olması gerekiyor. Yetişkin bir erkek gün içerisinde 2 dilim baklava yerken, kadının ise 1 dilim yemesi günlük şeker alımı için yeterlidir" dedi.

'UZUN SÜRE ÇİĞNEYEREK YENİLMELİ'

Bayramda öğünlerin dengeli olması gerektiğini belirten Doç. Dr. Çin, "Bayram sabahlarında mutlaka yumurta, peynir, domates, salatalık ya da yeşillikler, ceviz, fındık ve badem de tüketebiliriz. Beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmek yenebilir. Bayram sabahlarında yemeklere birden yüklenmemek gerekiyor. Yemeklerde daha sağlıklı alternatiflerin tercih edilmesi lazım. Yemeklerin yavaş yavaş uzun süre çiğnenerek yenilmesi doğrudur. Eğer böyle olmazsa bayram boyunca şişkinlik, gaz ve hazımsızlık gibi problemleriyle hatta ileri düzeyde diyare adını verdiğimiz ishallerle de karşılaşabilirsiniz" diye konuştu.

'DİYABET HASTALARI ŞEKERDEN UZAK DURMALI'

Uzun süre hareketsiz kalınmaması gerektiğini de vurgulayan Doç. Dr. Çin, diyabet hastaları için uyarılarda bulunarak, "Özellikle diyabet hastaları ya da diyabet hastası olma ihtimali olanlar şekerden uzak durmalıdır. Sağlıklı insanların da 2 porsiyondan daha fazla tatlı tüketmemeleri gerekiyor. Daha fazla şekerli yiyeceğin vücuda alınması diyare gibi sorunları beraberinde getirir. Uzun süre oturmalardan uzak durulmalıdır. Mutlaka fiziksel aktivite yapılmalı. Uzun süre hareketsiz olmak kabızlık problemiyle karşılaşmanıza neden olabilir. Bayramlarda aşırı şeker tüketimi, bağırsaklarımızdaki zararlı bakterilerin çoğalmasına neden olarak, bağırsak geçirgenliğini artırır. Kendinizi yorgun ve depresif hissetmenize neden olabilir" dedi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Bayramda Sağlıklı Beslenme Önerileri - Son Dakika

