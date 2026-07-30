Bel Fıtığı Ameliyatı Gerekmeyebilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bel Fıtığı Ameliyatı Gerekmeyebilir

Bel Fıtığı Ameliyatı Gerekmeyebilir
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çoğu bel fıtığı hastası ameliyatsız tedaviyle iyileşebilir, acil durumlarda cerrahi şart.

Bel fıtığı nedeniyle ameliyat olmaktan çekinen birçok hastanın tedaviyi geciktirdiğini belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Eyüp Genç, "Bel fıtığı hastalarının büyük bölümü ameliyatsız yöntemlerle iyileşebilir. Ancak bacakta güç kaybı veya idrar-dışkı kontrolünün kaybedilmesi gibi belirtiler varsa vakit kaybetmeden cerrahi değerlendirme yapılmalıdır" dedi.

Bel ağrısı toplumda en sık görülen sağlık sorunları arasında yer alırken, her bel ağrısı bel fıtığı anlamına gelmiyor. Medical Park Tokat Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Eyüp Genç, bel fıtığının belirtileri, tedavi seçenekleri ve kapalı bel fıtığı ameliyatı hakkında bilgi verdi. Bel fıtığının omurgalar arasında yastıkçık görevi gören disklerin aşınması veya zorlanması sonucu yer değiştirerek sinirlere baskı yapmasıyla oluştuğunu dile getiren Op. Dr. Genç, "Yaşam boyu görülme sıklığı yüzde 60-80 arasında değişiyor. Özellikle 35 yaş üzerindeki bireylerde daha sık görülüyor. Belden başlayıp kalça ve bacağa yayılan ağrı, uyuşma, karıncalanma ve yanma hissi en sık karşılaştığımız belirtilerdir. İleri vakalarda ise bacakta güç kaybı, idrar veya dışkı kontrolünün kaybedilmesi ve cinsel fonksiyon bozuklukları görülebilir" diye konuştu.

"Her bel fıtığı hastasının ameliyat olması gerekmez"

Bel fıtığında ilk tedavi seçeneğinin çoğu zaman cerrahi olmadığını vurgulayan Op. Dr. Genç, "Başlangıç seviyesindeki hastaların önemli bir kısmı istirahat, ilaç tedavisi, fizik tedavi ve enjeksiyon uygulamalarıyla şikayetlerinden kurtulabilir. Ancak tedaviye rağmen geçmeyen şiddetli ağrı, yaşam kalitesini düşüren yakınmalar veya bacakta güç kaybı geliştiğinde cerrahi tedavi gündeme gelir. İdrar ya da dışkı tutamama gibi durumlarda ise acil cerrahi müdahale gereklidir" ifadelerini kullandı.

"Kapalı yöntem iyileşme sürecini hızlandırabiliyor"

Kapalı bel fıtığı ameliyatının yaklaşık 1 santimetreden küçük bir kesiden endoskop yardımıyla gerçekleştirildiğini belirten Op. Dr. Genç, "Bu yöntemde kaslar kesilmeden özel tüpler yardımıyla fıtığa ulaşılıyor. Dokuya daha az zarar verildiği için ameliyat sonrası ağrı azalıyor, hastalar birkaç saat içinde ayağa kalkabiliyor. Uygun hastalar aynı gün veya ertesi gün taburcu edilebiliyor ve çoğu kişi 1-2 hafta içerisinde iş hayatına dönebiliyor" dedi.

"Kapalı ameliyat her hasta için uygun olmayabilir"

Kapalı yöntemin her hastaya uygulanamayacağını anlatan Op. Dr. Genç, "Bel kayması, omurilik kanalında ileri derecede darlık veya daha önce aynı bölgeden birden fazla ameliyat geçirmiş hastalarda açık ya da mikrocerrahi yöntemler tercih edilebilir. En doğru tedavi yöntemi hastanın muayene bulguları ve görüntüleme sonuçları birlikte değerlendirilerek belirlenir" şeklinde konuştu.

"Ameliyat sonrası da dikkatli olmak gerekiyor"

Bel fıtığının tedavisinden sonra yaklaşık yüzde 5 oranında tekrar etme riski bulunduğunu söyleyen Op. Dr. Genç, "Nüks riskini azaltmak için ilk haftalarda ağır kaldırmaktan ve ani hareketlerden kaçınılmalı, iyileşme döneminden sonra bel ve karın kaslarını güçlendiren egzersizler düzenli yapılmalı, ideal kilo korunmalıdır" dedi.

"Doğru alışkanlıklar omurgayı koruyor"

Omurga sağlığının korunmasında doğru hareket alışkanlıklarının büyük önem taşıdığına değinen Op. Dr. Genç, "Ağırlık kaldırırken belden eğilmek yerine dizleri bükerek hareket edilmeli, masa başında çalışanlar her 45-60 dakikada bir ayağa kalkıp kısa yürüyüşler yapmalı, düzenli yürüyüş ve yüzme gibi aktiviteler ihmal edilmemelidir" ifadelerini kullandı.

Toplumda bel fıtığı ameliyatına yönelik yanlış inanışların bulunduğunu belirten Op. Dr. Genç, "Bel fıtığı ameliyatı olan bir daha yürüyemez düşüncesi doğru değildir. Günümüzde mikrocerrahi ve endoskopik yöntemlerle başarılı sonuçlar alınabiliyor. Asıl risk, cerrahi gerektiren hastalarda tedavinin geciktirilmesidir" dedi.

Bel ağrısının ihmal edilmemesi gerektiğini söyleyen Op. Dr. Genç, "Bacakta veya ayakta aniden gelişen güç kaybı, idrar ya da dışkı kontrolünün kaybedilmesi ve genital bölgede uyuşma gibi belirtiler varsa vakit kaybetmeden beyin ve sinir cerrahisi uzmanına başvurulmalıdır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Bel Fıtığı, Bel Fıtığı, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bel Fıtığı Ameliyatı Gerekmeyebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendi ağırlığının 850 katını taşıyabilen böcek Tokat’ta görüntülendi Kendi ağırlığının 850 katını taşıyabilen böcek Tokat'ta görüntülendi
Tacikistan tarafından kırmızı bülten ile aranan uyuşturucu kaçakçısı İstanbul’da yakalandı Tacikistan tarafından kırmızı bülten ile aranan uyuşturucu kaçakçısı İstanbul’da yakalandı
Türkiye’de yaşam süresi değişti: Kadınlar, erkeklerden daha uzun yaşıyor Türkiye’de yaşam süresi değişti: Kadınlar, erkeklerden daha uzun yaşıyor
Tadilat kavgası, silahlı bıçaklı kavgaya döndü 3 kişinin hayati tehlikesi devam ediyor Tadilat kavgası, silahlı bıçaklı kavgaya döndü 3 kişinin hayati tehlikesi devam ediyor
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 59. duruşması başladı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 59. duruşması başladı
Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 8 şüpheli adliyede Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 8 şüpheli adliyede
Dünya devi havayolu artık Bitcoin ve kripto parayla bilet satacak Dünya devi havayolu artık Bitcoin ve kripto parayla bilet satacak

10:22
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti İşte Davutoğlu’nun bundan sonraki yol haritası
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti! İşte Davutoğlu'nun bundan sonraki yol haritası
10:05
Kask ve eldivenle geldi, yaşlı adamın boynunu kırmaya çalıştı Dehşet anları kamerada
Kask ve eldivenle geldi, yaşlı adamın boynunu kırmaya çalıştı! Dehşet anları kamerada
09:54
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Polis artık ceza kesemeyecek
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Polis artık ceza kesemeyecek
09:22
Akaryakıta yeni zam Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
Akaryakıta yeni zam! Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
09:21
Osimhen’in peşini bırakmıyorlar Manchester United’dan yeni hamle
Osimhen'in peşini bırakmıyorlar! Manchester United'dan yeni hamle
09:12
Gözaltına alınan Erdal Beşikçioğlu’ndan ilk görüntü Kıyafeti dikkat çekti
Gözaltına alınan Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk görüntü! Kıyafeti dikkat çekti
09:01
MasterChef Eren Kaşıkçı’nın ölümünde dikkat çeken ayrıntı Son anları yürek burktu
MasterChef Eren Kaşıkçı'nın ölümünde dikkat çeken ayrıntı! Son anları yürek burktu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 10:54:17. #7.12#
SON DAKİKA: Bel Fıtığı Ameliyatı Gerekmeyebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.