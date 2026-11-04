Biga\'da yaşayan aort diseksiyonu hastası ÇOMÜ\'deki ameliyatla sağlığına kavuştu

Çanakkale'de aort diseksiyonu geçiren Bedri Küçük, ÇOMÜ Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisinde gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu. Hasta Bedri Küçük, "Doktorlarımdan Allah razı olsun. beni ölümden döndürdüler. Yaşamak için bir imkan daha verdiler" dedi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde yaşayan Bedri Küçük, 30 Ekim Cuma günü baş dönmesi, ciddi bir göğüs ve sırt ağrısıyla Biga Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Kalp krizi şüphesiyle hasta Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada hastaya sağ koroner damarındaki tıkanıklık nedeniyle stent takıldı. İşlem sonrası yapılan incelemelerde kalpten çıkan ana atardamarın duvar katmanlarının ayrılmasıyla oluşan "Tip 1 aort diseksiyonu" tespit edilmesi üzerine hasta, acil müdahale için ÇOMÜ Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğine sevk edildi. Kalp ve Damar Cerrahisi ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonla hasta Bedri Küçük sağlığına kavuştu. Servise alınan hastayı ÇOMÜ Rektörü R. Cüneyt Erenoğlu, ÇOMÜ Başhekimi Doç. Dr. Pınar Mutlu, ÇOMÜ Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Aksüt, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında görevli Prof. Dr. Gündüz Yümün ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

ÇOMÜ Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Aksüt, "Hastamız cuma günü saat altı sıralarında Biga Devlet Hastanesi'ne baş dönmesi, ciddi bir göğüs ve sırt ağrısıyla başvuruyor. Orada da dakikalar içerisinde Çanakkale Devlet Hastanesi'ne gönderilen hastamız sağ koroner arterine stent takıldıktan sonra aort diseksiyonu, ana atar damarın yırtılması tespit edilerek hastanemize bu ameliyatın yapılması için müracaat edildi. Biz de hastamızı kabul ettik. Gece saatlerinde hastamızı ameliyata alarak hastamızın ameliyatını gerçekleştirdik. Hastamızın durumu iyi, dün servise aldık. Birkaç gün daha hastamızı takip ettikten sonra taburcu edeceğiz" dedi.

ÇOMÜ Başhekimi Doç. Dr. Pınar Mutlu, hayati operasyonu gerçekleştiren hocalara teşekkür ederek, "Hastamızın genel durumu şu anda gayet iyi. Türkiye çapında da çok sık yapılan bir ameliyat değil, Çanakkale'mizde böyle bir ameliyatın yapılması hepimize gurur verdi" diye konuştu.

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında görevli Prof. Dr. Gündüz Yümün, "Bu hastalıkta en önemli olan şey şu. Hastanın her geçen saatte en az yüzde 1 ihtimalle hayatını kaybetme durumu var. O yüzden bu hastalar daha önceden İstanbul yada Bursa'ya büyük merkezlere sevk edilirken bir çoğu yolda hayatını kaybetmekle karşı karşıya geliyordu. Şu anda bu hastamızla birlikte ameliyatımız burada yapılabiliyor. ve Çanakkale için, belki de kalp damar cerrahisinin yapabileceği en iyi hizmet burada acil durumların çözülmesi. ve hastaların tedavisinin yerinde yapılmasını sağlamaktır" şeklinde konuştu.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu da, "Geçtiğimiz günlerde de özellikle Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalımızın müdahalede bulunduğu bir aort diseksiyonu vakasını başarılı bir şekilde gerçekleştirip, hastamızı sağlığına kavuşturduk. Nitelikli sağlık hizmetlerinin verilmesi için uzmanlar gerekiyor. Dolayısıyla biz yakın dönemde her iki hocamızı da farklı kurumlardan üniversite hastanemize kazandırdık. Ne kadar doğru bir iş yaptığımızı bu gibi vakalar gösteriyor. Standart üstü vakalar. Ünlülerin, toplumda bilinen isimlerin ne yazık ki, hayatını kaybettiği vakalar. Bizler üniversite olarak bu vakaları başarıyla gerçekleştirmek durumundayız" dedi.

Aort diseksiyonu ameliyatıyla sağlığına kavuşan Bedri Küçük ise, "Başarılı bir operasyon geçirdim. Doktorlarımdan Allah razı olsun. Beni ölümden döndürdüler. Yaşamak için bir imkan daha verdiler" diye konuştu.