Biga'da yaşayan aort diseksiyonu hastası ÇOMÜ'deki ameliyatla sağlığına kavuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Biga'da yaşayan aort diseksiyonu hastası ÇOMÜ'deki ameliyatla sağlığına kavuştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Biga\'da yaşayan aort diseksiyonu hastası ÇOMÜ\'deki ameliyatla sağlığına kavuştu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Biga\'da yaşayan aort diseksiyonu hastası ÇOMÜ\'deki ameliyatla sağlığına kavuştu
Haber Videosu

Biga'da yaşayan aort diseksiyonu hastası, ÇOMÜ Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi ekibince yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu. Hastanın genel durumunun iyi olduğu, birkaç gün daha takip edildikten sonra taburcu edileceği belirtildi.

Çanakkale'de aort diseksiyonu geçiren Bedri Küçük, ÇOMÜ Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisinde gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu. Hasta Bedri Küçük, "Doktorlarımdan Allah razı olsun. beni ölümden döndürdüler. Yaşamak için bir imkan daha verdiler" dedi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde yaşayan Bedri Küçük, 30 Ekim Cuma günü baş dönmesi, ciddi bir göğüs ve sırt ağrısıyla Biga Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Kalp krizi şüphesiyle hasta Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada hastaya sağ koroner damarındaki tıkanıklık nedeniyle stent takıldı. İşlem sonrası yapılan incelemelerde kalpten çıkan ana atardamarın duvar katmanlarının ayrılmasıyla oluşan "Tip 1 aort diseksiyonu" tespit edilmesi üzerine hasta, acil müdahale için ÇOMÜ Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğine sevk edildi. Kalp ve Damar Cerrahisi ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonla hasta Bedri Küçük sağlığına kavuştu. Servise alınan hastayı ÇOMÜ Rektörü R. Cüneyt Erenoğlu, ÇOMÜ Başhekimi Doç. Dr. Pınar Mutlu, ÇOMÜ Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Aksüt, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında görevli Prof. Dr. Gündüz Yümün ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

ÇOMÜ Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Aksüt, "Hastamız cuma günü saat altı sıralarında Biga Devlet Hastanesi'ne baş dönmesi, ciddi bir göğüs ve sırt ağrısıyla başvuruyor. Orada da dakikalar içerisinde Çanakkale Devlet Hastanesi'ne gönderilen hastamız sağ koroner arterine stent takıldıktan sonra aort diseksiyonu, ana atar damarın yırtılması tespit edilerek hastanemize bu ameliyatın yapılması için müracaat edildi. Biz de hastamızı kabul ettik. Gece saatlerinde hastamızı ameliyata alarak hastamızın ameliyatını gerçekleştirdik. Hastamızın durumu iyi, dün servise aldık. Birkaç gün daha hastamızı takip ettikten sonra taburcu edeceğiz" dedi.

ÇOMÜ Başhekimi Doç. Dr. Pınar Mutlu, hayati operasyonu gerçekleştiren hocalara teşekkür ederek, "Hastamızın genel durumu şu anda gayet iyi. Türkiye çapında da çok sık yapılan bir ameliyat değil, Çanakkale'mizde böyle bir ameliyatın yapılması hepimize gurur verdi" diye konuştu.

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında görevli Prof. Dr. Gündüz Yümün, "Bu hastalıkta en önemli olan şey şu. Hastanın her geçen saatte en az yüzde 1 ihtimalle hayatını kaybetme durumu var. O yüzden bu hastalar daha önceden İstanbul yada Bursa'ya büyük merkezlere sevk edilirken bir çoğu yolda hayatını kaybetmekle karşı karşıya geliyordu. Şu anda bu hastamızla birlikte ameliyatımız burada yapılabiliyor. ve Çanakkale için, belki de kalp damar cerrahisinin yapabileceği en iyi hizmet burada acil durumların çözülmesi. ve hastaların tedavisinin yerinde yapılmasını sağlamaktır" şeklinde konuştu.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu da, "Geçtiğimiz günlerde de özellikle Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalımızın müdahalede bulunduğu bir aort diseksiyonu vakasını başarılı bir şekilde gerçekleştirip, hastamızı sağlığına kavuşturduk. Nitelikli sağlık hizmetlerinin verilmesi için uzmanlar gerekiyor. Dolayısıyla biz yakın dönemde her iki hocamızı da farklı kurumlardan üniversite hastanemize kazandırdık. Ne kadar doğru bir iş yaptığımızı bu gibi vakalar gösteriyor. Standart üstü vakalar. Ünlülerin, toplumda bilinen isimlerin ne yazık ki, hayatını kaybettiği vakalar. Bizler üniversite olarak bu vakaları başarıyla gerçekleştirmek durumundayız" dedi.

Aort diseksiyonu ameliyatıyla sağlığına kavuşan Bedri Küçük ise, "Başarılı bir operasyon geçirdim. Doktorlarımdan Allah razı olsun. Beni ölümden döndürdüler. Yaşamak için bir imkan daha verdiler" diye konuştu.

Kaynak: İHA
ÇanakkaleSağlıkBigaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın’ın Batrakov için yaptığı yorum yeniden gündem oldu Sergen Yalçın'ın Batrakov için yaptığı yorum yeniden gündem oldu
ABD seçimlerinde sürpriz İlk sonuçlarda Trump’a büyük şok ABD seçimlerinde sürpriz! İlk sonuçlarda Trump'a büyük şok
Yılmaz Erdoğan tepki çeken sahne sonrası özür diledi Yılmaz Erdoğan tepki çeken sahne sonrası özür diledi
Gülen Gözler’in küçük Hasret’i bakın şimdi ne yapıyor 49 yıl geçti Gülen Gözler'in küçük Hasret'i bakın şimdi ne yapıyor! 49 yıl geçti
Metroda yakalandı Telefonundan çıkanlar mide bulandırdı Metroda yakalandı! Telefonundan çıkanlar mide bulandırdı
Şebnem Ferah konserinde “abla“ diye seslenen hayranına dayanamadı: Bir kere daha derseniz... Şebnem Ferah konserinde "abla" diye seslenen hayranına dayanamadı: Bir kere daha derseniz...
Uçaktan indi, saniyeler sonra korkunç sonu yaşadı Uçaktan indi, saniyeler sonra korkunç sonu yaşadı
Trump’tan Demokratlara rest: Çıkardığınız yasaları veto ederim Trump'tan Demokratlara rest: Çıkardığınız yasaları veto ederim
Dün gece maç izlemek için TRT’yi açanlar kabusu yaşadı Dün gece maç izlemek için TRT'yi açanlar kabusu yaşadı
Seçimde Trump kaybetti, İran’dan ilk açıklama geldi: Kabusla geliriz Seçimde Trump kaybetti, İran'dan ilk açıklama geldi: Kabusla geliriz
09:44
Deniz Undav’dan Galatasaray taraftarı sorusuna olay yanıt
Deniz Undav'dan Galatasaray taraftarı sorusuna olay yanıt
09:39
Trump’ın hedefindeki İlhan Omar sandıkta büyük fark attı
Trump'ın hedefindeki İlhan Omar sandıkta büyük fark attı
09:30
3 dakikada ortalığı ayağa kaldırdı Golü attı, tribüne daldı, kırmızıyı yedi
3 dakikada ortalığı ayağa kaldırdı! Golü attı, tribüne daldı, kırmızıyı yedi
09:11
Trump’ın seçim yenilgisi altına yaradı Fiyatlar yükseldi
Trump'ın seçim yenilgisi altına yaradı! Fiyatlar yükseldi
09:07
Deniz Undav yine rahat durmadı Bu kez Barış Alper’le kapıştı
Deniz Undav yine rahat durmadı! Bu kez Barış Alper'le kapıştı
09:00
AK Parti’den Fatma Betül için olay çağrı Salon ayakta alkışladı
AK Parti'den Fatma Betül için olay çağrı! Salon ayakta alkışladı
08:40
Ne şakaları var ne acımaları Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Ne şakaları var ne acımaları! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
08:30
Galatasaray’ın yıldızı Messi ve Ronaldo’yu geride bıraktı
Galatasaray'ın yıldızı Messi ve Ronaldo'yu geride bıraktı
08:22
Dün gece maç izlemek için TRT’yi açanlar kabusu yaşadı
Dün gece maç izlemek için TRT'yi açanlar kabusu yaşadı
08:21
Trump’tan Demokratlara rest: Çıkardığınız yasaları veto ederim
Trump'tan Demokratlara rest: Çıkardığınız yasaları veto ederim
07:06
Elon Musk’ın milyonları yetmedi Demokratlar Teksas’ta 32 yıl sonra kazandı
Elon Musk'ın milyonları yetmedi! Demokratlar Teksas'ta 32 yıl sonra kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 10:03:51. #7.13#
SON DAKİKA: Biga'da yaşayan aort diseksiyonu hastası ÇOMÜ'deki ameliyatla sağlığına kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android