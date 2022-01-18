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Son dakika haberi: Bakan Koca: Pilot çalışma ve planlı taramalar yapılmasına karar verildi - Son Dakika

Son dakika haberi: Bakan Koca: Pilot çalışma ve planlı taramalar yapılmasına karar verildi

18.01.2022 20:57
Son dakika haberi: Bakan Koca: Pilot çalışma ve planlı taramalar yapılmasına karar verildi

Son dakika sağlık haberi... SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Alınan tedbirlerin ve kaldırılan kısıtlamaların etkisinin ölçülmesine yönelik pilot çalışmalar ile planlı taramalar yapılmasına karar verilmiştir.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Alınan tedbirlerin ve kaldırılan kısıtlamaların etkisinin ölçülmesine yönelik pilot çalışmalar ile planlı taramalar yapılmasına karar verilmiştir. Buna göre, hastalığın bulaşma alanlarında yaşanan riskler varsa özel tedbirler alınmasına karar verilmiştir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı. Bilim Kurulu'nun salgının seyri, alınması gereken tedbirler ve aşı programı gündemi ile toplandığını belirten Bakan Koca, "Bilim Kurulumuz Omicron varyantına bağlı olarak vaka sayılarındaki artışları değerlendirmiştir. Vakaların yaş dağılımı ve iller bazında vakaların seyri incelenmiştir. Günlük vaka sayılarının halen yarısı İstanbul kaynaklıdır. Ülkemizde son bir haftada görülen vakaların yüzde 13'ü 12- 19 yaş aralığında, yüzde 34'ü 20- 34 yaş aralığında, yüzde 29'u 35- 49 yaş aralığında, yüzde 16'sı 50- 64 yaş aralığında ve yüzde 8'i 65 yaş üzerindedir. Aktif vakaların yüzde 1,45'i hastaneye yatmış, binde 3'ü yoğun bakıma girmiş ve on binde 1'i entübe edilmiştir. Ancak 65 yaş üzeri aktif vakaların ise yüzde 10,11'i hastaneye yatmış, yüzde 3,11'i yoğun bakıma girmiş ve yüzde 0,99'u entübe edilmiştir" ifadelerini kullandı.

'AŞI PROGRAMININ ETKİN ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLMESİ ŞİDDETLE ÖNERİLMEKTEDİR'Koca, salgının başından bu yana halen en riskli grubun 65 yaş üzeri büyükler olduğunu belirterek "Bilim Kurulumuz, aşı programının etkin şekilde sürdürülmesi ve teşvik edici tedbirlerin alınmasını şiddetle önermektedir. Küresel salgının ulaştığı nokta ve hastalığın yayılma hızı dikkate alındığında maske kullanımı, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına dikkat edilmesinin önemi daha çok artmıştır. Hastalığa teşhis konması için altın standart olan PCR testlerinin ulaşım kolaylığının sürdürülebilir şekilde devam etmesi önerilmektedir" dedi. "Bilim Kurulumuzun görüşleri de dikkate alınarak Bakanlığımız aşağıda maddeler halinde alınan tedbir ve prensip kararları alınmıştır" diyen Koca, yeni kararları şöyle sıraladı:   "Aşı olmuş vatandaşlarımızın karantinaya alınmaması kararının uygulanmasına devam edilecektir. Omicron varyantının hastaneye yatışlara etkisinin önceki varyantlar ile kıyaslandığında önemli ölçüde daha az gerçekleştiği güncel verilerle de teyit edilmiştir. Ancak vaka sayılarının artışının çok yüksek olması durumunda oran düşük olsa da sınırsız olmayan sağlık kapasitesini zorlayabilecektir. Bu ihtimali dikkate alarak tedbirlerin uygulanmasında azami hassasiyet gösterilmelidir. Sorumlu her vatandaşımız tedbirlere uyarak üzerine düşeni yapmalıdır.Alınan tedbirlerin ve kaldırılan kısıtlamaların etkisinin ölçülmesine yönelik pilot çalışmalar ile planlı taramalar yapılmasına karar verilmiştir. Buna göre, hastalığın bulaşma alanlarında yaşanan riskler varsa özel tedbirler alınmasına karar verilmiştir.Hatırlatma dozu aşılarının uygulanmasında hassasiyet gösterilmesinin Omicron varyantına karşı önemli bir tedbir olduğu unutulmamalıdır.Vakalar, hastaneye yatanların yaş grupları dikkate alınarak değerlendirildiğinde 65 yaş üzeri büyüklerimizin risk altında olduğunu göstermektedir. 65 yaş üzeri büyüklerimizi korumak için azami hassasiyet gösterilmelidir. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın hatırlatma dozunun uygulanması son derece önemlidir.

Omicron varyantının yayılma hızının yüksekliği dikkate alınarak maske kullanımında ısrar edilmelidir. Maske en pratik ve etkili korunma yöntemidir."


Son dakika haberi: Bakan Koca: Pilot çalışma ve planlı taramalar yapılmasına karar verildi
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İstanbul, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberi: Bakan Koca: Pilot çalışma ve planlı taramalar yapılmasına karar verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Bakan Koca: Pilot çalışma ve planlı taramalar yapılmasına karar verildi - Son Dakika
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