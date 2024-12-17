Bir kadının midesinden 1 kilo metal cisim çıktı - Son Dakika
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Sağlık

Bir kadının midesinden 1 kilo metal cisim çıktı

Bir kadının midesinden 1 kilo metal cisim çıktı

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan zihinsel engelli bir kadın, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Acilen ameliyata alınan kadının midesinden yaklaşık 1 kilo ağırlığında çivi, inşaat demiri, kolye, toka gibi çok sayıda metal cisim çıkarıldı.

17.12.2024 17:42
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Mersin'in Erdemli ilçesinde zihinsel engelli kadın hastanın midesinden 1 kilo metal cisim çıktı. İlçede yaşayan zihinsel engelli A.K., karın ağrısı şikayetiyle Erdemli Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastaya yapılan tetkik sonucunda kadının midesinde çok sayıda metal cisim olduğu tespit edildi.

Bir kadının midesinden 1 kilo metal cisim çıktı

MİDESİNDEN 1 KİLO AĞIRLIĞINDA METAL CİSİM ÇIKARILDI

Hasta, genel cerrahi uzmanı Dr. Can Terzier ve ekibi tarafından acilen ameliyata alındı ve midesinden yaklaşık 1 kilo ağırlığında çivi, inşaat demiri, kolye, toka gibi çok sayıda metal cisim çıkarıldı.

Bir kadının midesinden 1 kilo metal cisim çıktı

"ASLA YALNIZ BIRAKILMAMALILAR"

Hastanın ameliyatının başarılı geçtiğini, şu anda sağlık durumunun stabil seyrettiğini ve servise alınarak takibinin devam ettiğini belirten Dr. Terzier, zihinsel engeli bulunan hastaların asla yalnız bırakılmaması gerektiğini belirterek, hasta yakınlarının bu konuda duyarlı olmasını istedi.

Bir kadının midesinden 1 kilo metal cisim çıktı
Kaynak: DHA

3-sayfa, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bir kadının midesinden 1 kilo metal cisim çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Baran Oturmak:
    sanırım bu kezde demir eksikliği yaşicak 2 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Bu nee böyle 1 0 Yanıtla
  • Trabzon:
    abla biraz da çimento yeseydin beton gibi olacakmışsın 0 0 Yanıtla
  • Berat Yavuz:
    Sanayi işi mide 0 0 Yanıtla
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