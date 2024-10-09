Biruni Hastanesi'ne Yılın Yöneticisi Ödülü - Son Dakika
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Sağlık

Biruni Hastanesi'ne Yılın Yöneticisi Ödülü

Biruni Hastanesi\'ne Yılın Yöneticisi Ödülü

Serap Kilerci Ulusal, Yılın En Başarılı Sağlık Yöneticisi ödülünü aldı, sağlıkta yenilikçi yaklaşımlarını vurguladı.

09.10.2024 15:55
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BİRUNİ Üniversite Hastanesi Genel Müdürü Serap Kilerci Ulusal, sağlık sektörünün prestijli ödüllerinden biri olan Hospitalmanager Dergisi'nin 'Yılın En Başarılı Sağlık Yöneticisi' ödülüne layık görüldü. Bu yıl 16'ncı kez düzenlenen ve Sağlık Gönüllüleri ile Türkiye Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Ödülleri iş birliğiyle gerçekleştirilen törende, sağlık dünyasının önde gelen isimleri bir araya geldi. Ulusal'ın bu ödüle layık görülmesi, sağlık yönetiminde sergilediği liderlik ve yenilikçi yaklaşımın bir göstergesi olarak dikkat çekti.

'SAĞLIĞIN GELECEĞİNİ İNŞA EDECEĞİZ'

Ödül töreninde bir konuşma yapan Serap Kilerci Ulusal, aldığı ödülün anlamını şu sözlerle ifade etti:

"16 yıllık çaba ve özverinin bu değerli ödülle taçlandırılması benim için büyük bir onur. Sağlık yöneticiliği, insanlığa hizmet etmenin en kutsal yollarından biridir. Biruni Üniversite Hastanesi olarak, evrensel deha El-Biruni'nin bilime ve insanlığa duyduğu tutkuyu rehber edindik. Hastanemizde hayata geçirdiğimiz yenilikler, yalnızca bugüne değil, geleceğin tıbbına da ışık tutuyor. Yapay zeka, genetik mühendisliği, nanoteknoloji ve tele-tıp gibi alanlarda öncü adımlar atıyoruz. Ancak en önemli değerimiz, her şeyin merkezine insanı koymak. Çünkü biliyoruz ki; sağlık sektörü, yalnızca teknolojik ilerlemelerle değil, vicdan ve etik değerlerle büyür ve gelişir."

Serap Kilerci Ulusal, ödülün sadece bir başarı olarak değil, aynı zamanda daha büyük sorumluluklar için bir motivasyon kaynağı olduğunu vurgularken, "Bu başarı, Biruni Üniversite Hastanesi ailesinin inancı ve iş birliği sayesinde mümkün oldu. Rektörümüz Prof. Dr. Adnan Yüksel'e liderliği için teşekkür ederken, ekip arkadaşlarıma da katkıları için minnettarım. Birlikte, insanlık adına daha parlak bir sağlık geleceği için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

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