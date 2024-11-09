Bitki Çayları Sindirim Sağlığına Destek

Sağlık

GASTROENTEROLOJİ ve Fitoterapi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Yaşar, bitki çaylarının doğal şifa kaynağı olduğunu, doğru demlenip tüketildiğinde birçok hastalığın tedavisinde destekleyici rol üstlendiğini söyledi. Prof. Dr. Yaşar "Bitki çayları sindirim sistemi sağlığına büyük katlı sağlıyor" dedi.

Bitki çayları, sindirimi destekleyen doğal birer şifa kaynağı olarak öne çıkıyor. Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi'nden Gastroenteroloji ve Fitoterapi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Yaşar, bitki çaylarının sindirim sorunlarını hafifletmekte etkin rol oynadığını ifade etti. Prof. Dr. Yaşar, bitki çaylarının doğru türlerinin seçilmesi, uygun şekilde demlenmesi ve kontrollü tüketilmesinin önemini vurguladı. "Bitki çayları, hem bazı hastalık belirtilerini hafifletmekte hem de günlük sağlık rutinine katkı sağlamaktadır" dedi.

'TIBBİ NANE VE MELİSA ÇAYLARININ ÖN PLANA ÇIKIYOR'

"Sindirim sistemi rahatsızlıkları arasında en sık karşılaşılan sorunlardan biri fonksiyonel hastalıklardır" diyen Prof. Dr. Yaşar, "Bu hastalıkların tedavisinde papatya, tıbbi nane ve melisa çaylarının ön plana çıkıyor. Bu çayların yanı sıra ada çayı, zencefil, kimyon ve rezene gibi bitkilerin de sindirimin kolaylaştırılmasına katkı sağlıyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Yaşar, bitki çaylarının hazırlanmasında infüzyon ve kaynatma gibi iki temel yöntemin bulunduğunu belirterek, "Özellikle yaprak ve çiçek kısmı kullanılan bitkilerde, kaynatılıp biraz soğutulmuş suya eklenerek demlenmesi gerekmektedir. Zencefil gibi kök bitkiler önce suda birlikte kaynatılmalı, ardından süzülerek servis edilmelidir" ifadelerini kullandı.

YANLIŞ TÜR KULLANIMINA DİKKAT

Uyarılarına bitki çaylarının her zaman masum olmadığını da ekleyen Prof. Dr. Yaşar, "Günde bir ila üç bardak tüketmek idealdir. Daha fazla tüketim, bitkisel içeriklerin yan etkilere yol açmasına neden olabilir." diye konuştu. Özellikle papatya çayında dikkat edilmesi gereken farklı türlerin bulunduğunu belirten Prof. Dr. Yaşar, "Halk arasında mayıs papatyası olarak bilinen türü tercih ediyoruz. Doğadaki her papatya çay olarak tüketilemez; yanlış tür kullanımı alerjik reaksiyonlara neden olabilir" dedi.

'UZMAN TAVSİYESİYLE KULLANILMASINI ÖNERİYORUZ'

Prof. Dr. Yaşar, bitki çaylarının güvenilir kaynaklardan alınmasının önemli olduğunu belirterek "Kullanıcıların bitki çaylarını temin ederken kaynağına dikkat etmelerini, bitkilerin uzman tavsiyesiyle kullanılmasını öneriyoruz" diye konuştu.