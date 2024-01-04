 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Böbrek taşı operasyonunda enfeksiyon kapıp uzuvlarını kaybeden kadın terapiye başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Böbrek taşı operasyonunda enfeksiyon kapıp uzuvlarını kaybeden kadın terapiye başladı

Kentucky'de rutin bir böbrek taşı operasyonu sırasında enfeksiyon kaparak sepsis gelişen Lucinda Mullins, her iki bacağını ve her iki kolunu da kaybetmek zorunda kaldı. Mullins, Cardinal Hill Rehabilitasyon Hastanesi'nde terapi almaya başladı. Ailesi ve arkadaşları, Mullins'in cesaretini ve neşesini koruduğunu belirtiyor. Tıbbi faturalarla başa çıkmak için bir GoFundMe sayfası oluşturuldu.

04.01.2024 - 10:49,  Güncelleme: 11:23
Abone Ol

Bir anne, rutin bir böbrek taşı operasyonunda böbrekleri enfeksiyon kapınca elleri ve ayakları kesildi.

Lucinda Mullins, 41 yaşında, Kentucky'den, sıradan bir böbrek taşı ameliyatına girdiğinde taşlar enfekte oldu ve sepsis gelişti. Fort Logan Hastanesi'ne ardından Lexington'daki Kentucky Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Ancak doktorlar, her iki bacağını kesmek zorunda kaldı ve her iki kolu da dirsek altından kaybedeceğini kendisine bildirdi. Bu karanlık döneme giren operasyonun ardından ailesi, Lucinda'nın durumuyla ilgili güncellemeleri paylaşıyor. Son paylaşılanlardan birinde, dört uzvunu kaybetmiş olan kadın, oğlunun yardımıyla beslenirken fotoğraflandı ve ilk kez eksik bacaklarını gösterdi.

Kardeşi Luci Smith, yaptığı bir Facebook paylaşımında Lucinda'nın Cardinal Hill Rehabilitasyon Hastanesi'ne geldiğini ve birkaç hafta boyunca burada terapi alacağını belirtti.

Lucinda, bu yaşamı değiştiren deneyim boyunca cesur bir şekilde başa çıkmaya çalıştı. İlk terapi seansından sonra, bandajlarla kaplı hastane yatağında dinlenirken bir resmini paylaştı.

Lucinda'nın arkadaşı Heather Beshears, GoFundMe sayfasını oluşturdu ve "İlk terapi günü harikaydı! Çok heyecanlıydı ve çok iyi bir şekilde başardı," dedi.

Cardinal Hill'e varışlarında, Beshears, Lucinda ve eşi DJ'nin hastane yatağında gülümsediği bir fotoğrafı GoFundMe sayfasında paylaştı.

Lucinda, LEX 18'e şunları söyledi: 'Her iki dizimden aşağısını kaybettim ve muhtemelen her iki dirseğimin altını da kaybedeceğim. "Birlikte çalıştığım doktor, biraz da, 'Bu senin hayatını kurtarmak için yapılması gereken şey. İşte olan budur,' dedi."

Neşesini nasıl koruduğu sorulduğunda, " Sadece hayatta olmaktan çok mutluyum. Çocuklarımla zaman geçirebiliyorum. Ailemi görebiliyorum. Eşimle vakit geçirebiliyorum." dedi.

Eski hemşire rehab, fizik tedavi ve protezler için hazırlanırken, tıbbi faturalarla başa çıkması için bir GoFundMe sayfası oluşturuldu.

Böbrek taşı operasyonu sonrası sepsis geçiren anne, ellerini ve ayaklarını kaybetti
Böbrek taşı operasyonu sonrası sepsis geçiren anne, ellerini ve ayaklarını kaybetti
Böbrek taşı operasyonu sonrası sepsis geçiren anne, ellerini ve ayaklarını kaybetti
Böbrek taşı operasyonu sonrası sepsis geçiren anne, ellerini ve ayaklarını kaybetti
Böbrek taşı operasyonunda enfeksiyon kapıp uzuvlarını kaybeden kadın terapiye başladı
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Sağlık
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, 3.Sayfa, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Böbrek taşı operasyonunda enfeksiyon kapıp uzuvlarını kaybeden kadın terapiye başladı - Son Dakika


12:15
Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:07
Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti
11:51
AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:45
Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı
11:26
Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı
11:08
''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor ''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor
10:54
Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor
10:52
Altının gramı 1.960 liradan işlem görüyor Altının gramı 1.960 liradan işlem görüyor

Son Dakika
12:15 Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:07 Arda Güler, Real Madrid maçında forma şansı bulamadı
11:51 AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:45 Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı
11:26 Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı
11:08 ''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor
10:54 Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor
10:52 Altının gramı 1.960 liradan işlem görüyor
10:47 Gazetecilerin duruşmasında Ümit Özdağ ve beraberindeki grubun slogan atması tepki çekti
10:32 Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 12:31:14. #1.11#
SON DAKİKA: Böbrek taşı operasyonunda enfeksiyon kapıp uzuvlarını kaybeden kadın terapiye başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement