Boyun kütletmesi sonrası ölüm yetkisiz tedaviyi gündeme getirdi, uzmandan uyarı geldi - Son Dakika
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Boyun kütletmesi sonrası ölüm yetkisiz tedaviyi gündeme getirdi, uzmandan uyarı geldi

Boyun kütletmesi sonrası ölüm yetkisiz tedaviyi gündeme getirdi, uzmandan uyarı geldi
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İstanbul'da boyun ağrısı için yaptırdığı kütletme işlemi sonrası beynine pıhtı atan bir kişi hayatını kaybetti; işlemi yaptığı belirtilen şüpheli tutuklandı. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Şüheda Özçakır, ehliyetsiz kişilere sağlığın emanet edilmemesi gerektiğini söyledi.

BURSA (İHA) – İstanbul'da bir kişinin, boyun ağrısı için yaptırdığı kütletme işlemi sonrası beynine pıhtı atarak hayatını kaybetmesi yetkisiz uygulamaların tehlikelerini gözler önüne sererken, akıllara Antalya'da rot balans ustalığı yapan bir şahsın, iş yerinde kendi yaptığı bir mekanik düzenekle bel ve sırt ağrısı çeken kişilere uyguladığı sözde tedaviyi getirdi. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Şüheda Özçakır, sağlıkla ilgili her konuda olduğu gibi bu konuda da uzman desteğinin çok önemli olduğunun altını çizerek, "Ehliyetsiz kişilere sağlık emanet edilmemeli" dedi.

İstanbul'da bir kişinin, boyun ağrısı için yaptırdığı kütletme işlemi sonrası beynine pıhtı atarak hayatını kaybetmesi, bilinçsiz ve yetkisiz kişiler tarafından gerçekleştirilen manuel uygulamaların risklerini yeniden gündeme getirdi. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Şüheda Özçakır, vatandaşları uyararak, sağlık uygulamalarının mutlaka uzman değerlendirmesi sonrasında ve yetkin kişiler tarafından yapılması gerektiğini söyledi.

Sırt ve boyun ağrıları sebebiyle bir kişinin yanına giden vatandaş, iddiaya göre masaj ve çeşitli uygulamaların ardından boyun bölgesine 'kütletme' işlemi yapılması sonrasında fenalaştı. Hastaneye kaldırılan vatandaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada işlem yaptığı belirtilen şüpheli tutuklandı. Yaşanan olayın ardından vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan Doruk Nilüfer Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Şüheda Özçakır, ehliyetsiz kişilerin yaptığı uygulamaların ciddi sonuçlara yol açabileceğini ifade etti.

"Ehliyetsiz kişilere kesinlikle prim vermeyin"

Yaşanan ölümden dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirten Prof. Dr. Özçakır, "Geçtiğimiz hafta içerisinde bir vatandaşımızın ehliyetsiz biri tarafından yapılan, tıpta manipülasyon, halk arasında kütletme olarak bilinen bir işlem sonrasında vefat ettiğini öğrendik. Gerçekten bu konuda çok üzgün olduğumu belirtmek isterim. Bu sebeple halkımızı da uyarmayı bir uzman hekim olarak borç biliyorum. Vatandaşlarımız sağlıklarını ciddiye alsın. Ehliyetsiz kişiler tarafından yapılan uygulamalara kesinlikle prim vermesinler" diye konuştu.

"Önce ayrıntılı muayene yapılmalı"

Bu tür uygulamaların gelişigüzel şekilde yapılmaması gerektiğini ifade eden Özçakır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öncelikle bu kişilerin uzmanları doktorlardır. Doktorlar tarafından ayrıntılı bir muayene, ihtiyaç halinde modern tıp tedavileri yetmediği zaman tamamlayıcı tıp tedavileri tarafından, yine ehliyetli kişiler tarafından bu uygulamalar yapılabilir. Ancak ehliyetli olmayan kişiler tarafından yapıldığında gerçekten ölümle sonuçlanan ciddi yan etkiler ve sorunlarla karşılaşıyoruz maalesef."

Vatandaşların sağlık okuryazarlığı konusunda kendilerini geliştirmeleri gerektiğini de belirten Özçakır, bazı durumlarda söz konusu uygulamaların kesinlikle yapılmaması gerektiğine dikkat çekti.

"Bazı durumlarda kesinlikle yapılmamalı"

Özçakır, "Bazı durumlarda yapılmaması, mutlak yapılmaması gereken durumları varsa kişinin ve bunu bilmiyorsa gerçekten sonuçlar bu şekilde ölümcül olabiliyor. Bunları anlayabilecek bir hekim muayenesi olduktan sonra daha rahatlıkla yapılabilir. Elbette bunlar tıpta yer alan tedavilerdir" ifadelerini kullandı.

Manipülasyon, kayropraktik ve osteopati gibi uygulamalara da değinen Özçakır, Türkiye'de bu alanlarda doğrudan bir okul bulunmadığını, ancak Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen sertifikasyon ve yönetmelik kapsamında uygulamalar yapılabildiğini söyledi. Özçakır, "Türkiye'de şu an bunların okulu yok. Ancak Bakanlığın açtığı bazı sertifikasyon yöntemleriyle bunlar yapılabilir. Yönetmeliği var bu konunun artık ve bir hastaya böyle bir işlem yapılmadan önce mutlaka ayrıntılı değerlendirme yapılması gerekir" dedi.

"Hastaya bilgi verilmeli, belgeler imzalanmalı"

Ayrıntılı değerlendirmenin yalnızca hastayla konuşmaktan ibaret olmadığını belirten Özçakır, işlem öncesinde hastaya yazılı bilgi verilmesi ve gerekli belgelerin imzalanması gerektiğini ifade etti. Özçakır, "Ayrıntılı değerlendirme sadece hastayla konuşmak değil, bu konuyla ilgili yazılı bilgi, belge okumak, anlatmak ve altına imza atmak şeklindedir. Bu belgelerin hepsi Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde bulunabilir" diye konuştu.

Tamamlayıcı tıp uygulamalarının Bakanlık tarafından yönetmeliklerle kontrol edildiğini belirten Özçakır, gerekli kurallara uyulmaması halinde hem uygulanan işlem açısından ciddi sağlık riskleri ortaya çıkabileceğini hem de uygulamayı yapan kişilerin yaptırımlarla karşılaşabileceğini dile getirdi.

"Sağlıklarını ehliyetsiz kişilere emanet etmesinler"

Vatandaşlara son kez çağrıda bulunan Prof. Dr. Şüheda Özçakır, "Ben tekrar halkımıza seslenmek istiyorum. Bu konuda lütfen sağlıklarını ciddiye alsınlar. Ehliyetsiz kişilerin önüne kendilerini, sağlıklarını emanet etmesinler, bırakmasınlar lütfen" ifadelerini kullandı.

Yaşanan bu olay, akıllara Antalya'da rot balans ustalığı yapan bir şahsın, iş yerinde kendi yaptığı mekanik düzenekle bel ve sırt ağrısı çeken kişilere uyguladığı sözde tedaviyi getirdi. Hastaları kendi oluşturduğu düzeneğe yatırarak sözde tedavi uygulayan rot balans ustası medyada geniş yankı uyandırırken, şahıs, harekete geçen Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarının ardından uygulamayı sona erdirdi.

Kaynak: İHA

Boyun Ağrısı, İstanbul, Sağlık, Suç, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Boyun kütletmesi sonrası ölüm yetkisiz tedaviyi gündeme getirdi, uzmandan uyarı geldi - Son Dakika

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