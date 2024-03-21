Brezilya\'da 56 Yıldır Karnında Taşıdığı Taş Bebeğin Çıkarılması İçin Ameliyat Olan Kadın Hayatını Kaybetti

Brezilya'da, 56 yıldır karnında taşıdığı taş bebeğin çıkarılması için ameliyat olan 81 yaşındaki kadın, ameliyattan bir gün sonra hayatını kaybetti.
Mato Grosso do Sul eyaletindeki Ponta Pora Bölge Hastanesi'nde yapılan ameliyatın ardından, 81 yaşındaki Daniela Almeida Vera bir gün sonra vefat etti.
Doktorlar, karın ağrısı şikayetiyle başvuran Daniela'nın taramasında taşa dönüşmüş bir fetus olan lithopedion'u tespit ettiler. Tarama, genel bir enfeksiyon nedeniyle Ponta Pora hastanesine yetiştirildikten sonra yapıldı.
Daha önce idrar yolu enfeksiyonu şüphesi ile başka bir hastanede tedavi altına alınan kadının karnında 56 yıldır taşıdığı taş bir bebek tespit edildi.
Doktorlar Daniela'nın son elli yıl önceki son hamileliğinden bu yana ölü bebeği taşıdığı sonucuna vardı.
Paraguay sınırındaki Brezilya yakınlarında yerleşik bir yerli kabilesinden gelen Daniela, ardından yedi çocuk ve 40 torun bıraktı.
Ameliyatı 14 Mart'ta yapıldı ve ertesi gün yoğun bakımda iken öldü.
Altı kızından biri olan 21 yaşındaki Rosely Almeida, yerel basına şunları söyledi:
'Doktora gitmeyi sevmezdi ve testlerin yapılmasında kullanılan ekipmandan korkardı.'
Ayrıca annesinin 'taş bebeği' 56 yıldan daha uzun bir süredir taşıyor olabileceğini ima etti, çünkü ilk hamileliğinden bu yana yaşadığı sancıları akrabalarına 'karnının içinde bir bebek hareket ediyormuş gibi' anlattı.
Tek oğlu Vanderlei Avalo Almeida şunları ekledi: 'Doktora gitmek istemedi, çünkü bir tümörü olduğundan endişe ediyordu.
'Sadece ağrının geçmesi için ilaç alırdı.'
Geçen Mart ayında, elli yıl boyunca bağırsaklarını tıkayan bir lithopedion nedeniyle ABD'de şiddetli beslenme bozukluğundan ölen bir kadının ortaya çıktığı bildirildi.
50 yaşındaki Kongo'lu kadın, mülteci olarak ABD'ye ulaşmış ve bir hastaneye karın ağrısı, hazımsızlık ve yemekten sonra guruldayan bir hisle başvurmuştu.
Tıp Vaka Raporları Dergisi'nde yazan doktorlar, hastanın sağlık durumunun Tanzanya'da birisinin ona attığı bir büyüyle ilgili olduğuna inandığını belirtti. Kadın, ameliyatı reddettikten sonra öldü.
Son Dakika › Sağlık › Brezilya'da 56 Yıldır Karnında Taşıdığı Taş Bebeğin Çıkarılması İçin Ameliyat Olan Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mardin'e yaptığı ziyarette, Mardin'in 40 yıllık sağlam altyapı yatırımının yakın bir tarihte tamamlanacağını belirtti. Bakan Koca, Mardin'deki hastanelerin durumu hakkında bilgi verirken, yeni hastanelerin inşaatının devam ettiğini ve hizmete açılmasının planlandığını ifade etti. Ayrıca, şehir hastanelerinin Türkiye'deki sağlık hizmetinin önemli bir bölümünü karşıladığını ve yeni nesil hastane anlamında önemli bir basamak olduğunu vurguladı.
Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla down sendromlu çocukları evlerinde ziyaret etti. Ateş, down sendromu hakkında toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini belirtti ve down sendromlu bireylerin sosyal yaşama katılımlarının sağlanmasının herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı. Ziyaretten dolayı down sendromlu çocuklar da Ateş'e teşekkür etti.
Bitlis Eren Üniversitesi'nde kanser ilaçlarının araştırıldığı 'Hücre Kültürü Laboratuvarı' TÜBİTAK projeleri kapsamında açıldı. Laboratuvar, kanserle ilgili çalışmalarda hizmet verecek ve farklı üniversitelerle ortak projeleri değerlendirecek. Laboratuvarda yapılan çalışmalar, alternatif ilaçların kanser hücreleri üzerindeki etkilerini araştırmayı amaçlamaktadır.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelinde faaliyette olan ve inşaatı devam eden şehir hastanelerinin sayısının artacağını açıkladı. Bakan Koca, Mardin'de yapımı tamamlanan Kızıltepe Devlet Hastanesi ek hizmet binasında incelemelerde bulundu. Ayrıca, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasının hizmete girdiğini ve Mardin Şehir Hastanesi inşaatının başladığını belirtti. Bakan Koca, şehir hastanelerinin ülke genelinde verilen sağlık hizmetinin 4'te 1'ini karşıladığını ifade etti.
Antalya'da yapılan kontrollerde, kayıt dışı izinsiz ve yetkisiz tıbbi işlemler yapıldığı tespit edilen adreslerde çok sayıda botoks, yağ eritici, dolgu, gençlik aşısı ve enjektör ile iğneler ele geçirildi. Şahıslar ve işletmelerle ilgili gerekli adli ve idari işlemler yürütülmektedir.
Edirne'de, Melahat Hulusi Datenin Çocuk Evleri Sitesi'nde görevli bakıcı annelere yönelik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Tut Elimi Edirne Derneği işbirliğinde eğitim programı düzenlendi. Eğitimde bakıcı annelere iletişim konusunda bilgiler aktarılırken, yapay zeka da anlatıldı. Eğitim ve yönetim danışmanı Gül Meltem Akcan, yapay zekanın çocukların ve gençlerin en çok kullandığı araçlardan biri olduğunu belirtti. Eğitim programının çocukların farkındalıklarını artırdığı ve devam edeceği ifade edildi.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan iş ve işlemler ile yapılması planlanan konuların ele alındığı Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, bağımlılıkla mücadele konusunda alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, '21 Mart Down Sendromlular Günü' dolayısıyla yaptığı açıklamada, doğum öncesi dönemde annelerin bilinçlendirilmesi ve gerekli tarama testlerinin yapılmasının önemine vurgu yaptı. Şahbaz, down sendromlu bireylerin sosyal hayattan izole edilmeden yaşamalarının desteklenmesi gerektiğini belirtti ve Otizm Eylem Planı'nın acilen hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.
Malatya'da, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında Turgut Özal Üniversitesinde düzenlenen etkinlikte, down sendromlu bireylere aşçılık ve diğer meslek yüksek okulu programlarında eğitim olanağı sağlandığı belirtildi. Etkinlikte, down sendromlu bireylerin seracılık, hasat, seramik uygulamaları, müzik eğitimi ve laboratuvar gezileri gibi farklı alanlarda eğitim aldığı ve mezun olduğu vurgulandı. Malatya Down Sendromlular Dernek Başkanı, down sendromlu bireylerin güzel şeyler başarabileceğini ifade ederken, etkinlikte şiir okuma, halk oyunları ve çeşitli gösterilerin gerçekleştirildiği belirtildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?