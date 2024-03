Brezilya\'da 56 Yıldır Karnında Taşıdığı Taş Bebeğin Çıkarılması İçin Ameliyat Olan Kadın Hayatını Kaybetti

Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Down Sendromu Farkındalık Günü'nde özel çocukları ziyaret etti

Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla down sendromlu çocukları evlerinde ziyaret etti. Ateş, down sendromu hakkında toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini belirtti ve down sendromlu bireylerin sosyal yaşama katılımlarının sağlanmasının herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı. Ziyaretten dolayı down sendromlu çocuklar da Ateş'e teşekkür etti.