Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor - Son Dakika

İsrail'in saygın üniversiteleri arasında yer alan Haifa Üniversitesi, ultra işlenmiş gıdalar ve hipertansiyon arasındaki bağlantıyı kanıtlamak amacıyla bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışmada, işlenmiş gıdaların yüksek tansiyonu tetiklediği bilgisine yer verilerek, uzak durulması tavsiye edildi.

Araştırmanın ayrıca ultra işlenmiş gıdaların kanda aşırı lipid oluşumu (hiperlipidemi) riskini artırdığını gösterdiği belirtilen açıklamada, bunlara ek olarak bu tür gıdaların karaciğer yağlanması bulunan hastalarda, bilhassa da sigara içenlerde iltihaplanma riskini artırdığı kaydedildi.

GENELLİKLE PAKETLİ ÜRÜNLER

Ultra işlenmiş gıdalar genellikle kapalı paketlerde oluyor ve içeriğinde ürünün lezzetini ya da raf ömrünü artırmak için çeşitli şekerler, sıvı ve katı yağlar gibi katkı maddeleri bulunuyor.

Liver International dergisinde yayımlanan bir araştırmada UH, Tel Aviv Üniversitesi, Tel Aviv Tıp Merkezi ve Seattle'daki Washington Üniversitesi'nden araştırmacılar, ultra işlenmiş gıdaların aşırı tüketiminin, hipertansiyon, hiperlipidemi ve düşük "iyi" kolesterol (HDL) seviyesini yaklaşık 1,5 kat artırdığını ortaya çıkardı.

HASTALIK İHTİMALİNİ İKİ KATINA ÇIKARIYOR

Araştırmaya göre bu aşırı tüketim ayrıca, metabolik sendrom, diyabet, felç, kalp hastalığı ve damar hastalığına yakalanma ihtimalini de iki katına çıkarıyor. Araştırmacılar yayımladıkları makalenin sonuç bölümünde "Bulgular, paketlenmiş hazır yiyecek ve içecek tüketimini azaltmanın yanı sıra, evde işlenmemiş gıdaların tüketilmesinin önemini pekiştiriyor" ifadelerini kullandı.

Uzak durulması gereken bazı işlenmiş gıdalar şu şekilde:

Şekerle tatlandırılmış içecekler: Şeker ilaveli sodalar, spor içecekleri, şeker ilaveli meyve suyu, şeker ilaveli soğuk çaylar, enerji içecekleri

İşlenmiş etler: Paketli pastırma, salam, sucuk, sosis, kurutulmuş etler

Paketli dondurulmuş gıdalar/hazır yemekler

Fast food

Tuzlu atıştırmalıklar: Patates cipsi, krakerler, paketli patlamış mısır

Tatlılar: Paketli kurabiyeler, kekler, dondurmalar, şekerlemeler

Diyet bisküviler

Rafine tahıllar: Beyaz ekmek, beyaz makarna, hazır erişte