Bursa\'da kapatılan hastanelerle ilgili sorulara yanıt gelmedi

Sağlık

Vedat YÜCEBAŞ/BURSA - Bursa'da kapatılan devlet hastanelerine ilişkin 06 Temmuz 2023 tarihinde 7/1455 sıra sayılı yazılı soru önergesi ile Bakan Koca'ya soru önergesi veren Pala'ya cevap 2023 yılı aralık ayına kadar gelmemişti.

14 Aralık 2023 tarihinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın makamına yaptığı ziyarette bu hastanelerin durumu hakkında sorularını hatırlatan Pala'ya Bakan Koca, "Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi taşınmayacak, hizmet sunumuna hizmetin kapsamı genişletilerek devam edilecek" yanıtını vermişti.

Prof. Pala bu yanıtı Hastaneyi ziyaret ederek, sağlık çalışanlarıyla ve yöneticilerle paylaşmıştı.

06 Temmuz 2023 tarihinde sorduğu sorulara 12 Ocak 2024 tarihinde yazılı olarak yanıt alan Pala, verilen yanıt karşısında, "Yüz yüze görüşmemizde hastane taşınmaycak diye açıklama yapılıyor tam bir ay sonra yazılı olarak Çekirge Devlet Hastanesi ile Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesinin taşınarak birleştirileceği, taşınan hastane binalarının sunulacak hizmetlerin niteliklerinde değişiklik olsa da sağlık hizmeti sunumunda kullanılmaya devam edeceği açıklanıyor. Bakan'ın bu hastanelerin son durumu hakkında yazılı ve sözel açıklamaları birbiriyle örtüşmüyor!" dedi.

Pala, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya konu hakkındaki 1 Şubat 2024 tarihinde verdiği son soru önergesinde:

"Sizinle 14 Aralık 2023 tarihinde makamınızda yaptığımız görüşmede, Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesinin taşınmayacağını, hizmet sunumuna hizmetin kapsamı genişletilerek devam edeceğini açıklamıştınız. Buna karşın soru önergesine verilen yanıtta hastanenin taşınacağı açıklanmıştır. Muradiye Devlet Hastanesinin kapatılmasının ardından o bölgede kalan tek devlet hastanesinin de kapatılması, hastaların sağlık hizmetlerine erişememesine yol açacaktır. Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi ile ilgili son kararınız nedir?" sorularını yöneltti.

Pala ayrıca aynı soru önergesinde, Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesinin açılması sırasında taşınacağı açıklanan Çekirge Devlet Hastanesinin binasının ve arazisinin taşınma sonrasında hangi amaçla kullanılacağını ve binada nasıl bir sağlık hizmeti sunulacağını da sordu.

Üzerinden 3 ay geçmesine karşın Bakan Koca bu iki hastanenin son durumu hakkında sessizliğini koruyor!

Bu arada, 2022 yılında hizmet sunumuna başlaması hedeflenen Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesinin ne zaman açılacağı da belirsizliğini koruyor.

1315 yatak kapasitesi ile (231'i yoğun bakım yatağı) sağlık hizmeti sunumuna başlayacağı açıklanan Ali Osman Sönmez Devlet hastanesinin bir türlü açılamaması, hastane yatağı ve yoğun bakım yatağı ihtiyacı olan hastaları zor durumda bıraktığını söyleyen Pala, Sağlık Bakanlığının söz konusu hastaneyi ivedi olarak hizmete açması çağrısında bulundu.

Pala ayrıca, Bursa'da hasta yatağı ve yoğun bakım yatağı ihtiyacının karşılanması için Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi ve Çekirge Devlet Hastanesinin kapatılmaması, hizmet sunumuna devam etmesi gerektiği konusundaki görüşünü de tekrarladı.