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Burun ucu düşmemesi için yanlış maske kullanımına uzmanından uyarı - Son Dakika

Burun ucu düşmemesi için yanlış maske kullanımına uzmanından uyarı

04.01.2022 14:47

- Burun ucu düşmemesi için yanlış maske kullanımına uzmanından uyarı İnsanlar teli çıkardıklarında burun ucunda baskı yapmayacağını düşünerek, çoğu zaman teli çıkartıyor.

- Burun ucu düşmemesi için yanlış maske kullanımına uzmanından uyarı

İnsanlar teli çıkardıklarında burun ucunda baskı yapmayacağını düşünerek, çoğu zaman teli çıkartıyor. Bu yanlış bir şey"

KBB Uzmanı Op. Dr. Deniz Dilek:

"Biz teli şekillendirerek yüzümüze doğru oturtuyoruz ve burun üzerine herhangi bir baskı uygulamıyoruz"

Teli çıkartıp ya da tel çene tarafında ters takarak olunca, tam olarak burun ucunda baskı oluşuyor

ANTALYA - Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi ile birlikte hayatın bir parçası haline gelen maskenin, burun ucu düşmesi yaşanacak korkusuyla yanlış kullanımına uzmanından uyarı geldi. Kulak, Burun, Boğaz Uzmanı Op. Dr. Deniz Dilek, "Biz teli şekillendirerek yüzümüze doğru oturtuyoruz ve burun üzerine herhangi bir baskı uygulamıyoruz. Teli çıkartıp ya da tel çene tarafında ters takarak olunca, tam olarak burun ucunda baskı oluşuyor" dedi.

KBB Uzmanı Op. Dr. Deniz Dilek, burun ucu düşmesi korkusuyla vatandaşların maskenin telini çıkarması ya da telin çeneye gelecek şekilde takılmasının son derece yanlış uygulama olduğunu söyledi. Burun ucu düşmesinin ameliyat olmuş ya da olmamış kişiler için farklı değerlendirilmesi gerektiğini belirten Dilek, "Daha önce ameliyat olmamış hastaların yıllar içinde burun düşmesi olağan bir şey. Bunu normal gidişatta bekliyoruz. Çünkü yaşla beraber ligamanlar, bağlar, kıkırdaklar esnekliğini kaybediyor. Vücutta sarkmalar meydana geliyor. Bu burun için de geçerli. Ağır ciltlerde daha çok olmak üzere, özellikle 30'lu yaşlardan sonra kişilerde burun ucunda bir miktar düşme görebiliyoruz" dedi.

"Ameliyattan sonra burun ucunda düşme yaşar mıyım?"

Hastalarından en çok "ameliyattan sonra burun ucunda düşme yaşar mıyım?" sorusuyla karşılaştığını aktaran Dilek, "Bu durum önceleri çok fazla yaşanıyordu ancak son zamanlarda bazı teknikler geliştirdik. Şuan için sorun yaşamıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kalın cilde sahipseniz burun düşmesine daha çok adaysınız"

Dr. Deniz Dilek, burun ucu düşmesi sebeplerini ise şu şekilde sıraları:

"Burun düşmesi için, kalın cilde sahipseniz burun düşmesine daha çok adaysınız. Ameliyat olsanız da olmasanız da bir süre sonra burnunuzda bir miktar yer çekimine doğru düşme olacaktır. Diğer insanlara göre zayıf kıkırdak yapısına sahip insanlar çok daha fazla bu durumu yaşıyorlar."

"Teli çıkarmak ya da çene altına getirmek burun ucunda baskı yaptırıyor"

Burun ucu düşmesine engel olmak için maskenin telini çıkarılması ya da telini çeneye getirecek şekilde takmasının son derece yanlış olduğunu vurgulayan Dilek, "İnsanlar teli çıkardıklarında burun ucunda baskı yapmayacağını düşünerek, çoğu zaman teli çıkartıyor. Bu yanlış bir şey. Tel aslında onu kullanmak için doğru bir argüman. Biz teli şekillendirerek yüzümüze doğru oturtuyoruz ve burun üzerine herhangi bir baskı uygulamıyoruz. Teli çıkartıp ya da tel çene tarafında ters takarak olunca, tam olarak burun ucunda baskı oluşuyor" diye konuştu.

Burun ucu düşmemesi için yanlış maske kullanımına uzmanından uyarı
Burun ucu düşmemesi için yanlış maske kullanımına uzmanından uyarı
Burun ucu düşmemesi için yanlış maske kullanımına uzmanından uyarı
Burun ucu düşmemesi için yanlış maske kullanımına uzmanından uyarı
Burun ucu düşmemesi için yanlış maske kullanımına uzmanından uyarı
Burun ucu düşmemesi için yanlış maske kullanımına uzmanından uyarı
Burun ucu düşmemesi için yanlış maske kullanımına uzmanından uyarı

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Koronavirüs, Ameliyat, Kbb, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Burun ucu düşmemesi için yanlış maske kullanımına uzmanından uyarı - Son Dakika


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