Çocuklarda Kabızlık Sorunu Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Çocuklarda Kabızlık Sorunu Artıyor

Çocuklarda Kabızlık Sorunu Artıyor
27.05.2025 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzmanlar, kabızlık için posalı gıda ve su tüketiminin önemine dikkat çekiyor.

ÇOCUK Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Nevzat Aykut Bayrak, "Beslenme bozuklukları, hareketsizlik ve ekran maruziyeti nedeniyle artık kabızlık sorununu çok daha sık görüyoruz. Posalı gıdalara ağırlık vermek ve bol su tüketmek büyük önem taşıyor" dedi.

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Nevzat Aykut Bayrak, çocuklarda kabızlık sorununun giderek yaygınlaştığını belirterek uyarılarda bulundu. Doç. Dr. Bayrak, "Kabızlık vakalarının yüzde 95'i fonksiyonel nedenlerden kaynaklanıyor. Haftada iki kereden az dışkılama, ağrılı dışkılama, keçi pisliği veya zeytin tanesi şeklinde dışkılama veya geniş çaplı dışkılama, dışkı kaçırma kabızlığın en belirgin göstergeleri arasında yer alıyor" dedi.

Çocuklarda kabızlığın büyük oranda fonksiyonel nedenlerden kaynaklandığını vurgulayan Doç. Dr. Bayrak, "Fonksiyonel kabızlık, beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzı ile doğrudan ilişkilidir. Vakaların yüzde 95'i çeşitli önlemler ve tedavi yöntemleriyle düzeliyor. Ancak yüzde 5 oranında ise organik nedenlere veya hastalıklara bağlı sorunlar ortaya çıkabiliyor. Özellikle Hirschsprung hastalığı gibi cerrahi müdahale gerektiren vakalar da nadir de olsa görülebiliyor" ifadelerini kullandı.

'MUZ GİBİ MEYVELER İSE KABIZLIK YAPABİLİR'

Kabızlık sorununun önlenmesinde posalı beslenmenin önemine dikkat çeken Doç. Dr. Bayrak, "Kabak, kereviz, ıspanak, semizotu ve bamya gibi liften zengin sebzeler çocukların diyetinde mutlaka yer almalı. Bu sebzelerin çorba halinde değil, mümkün olduğunca diri ve bütün olarak tüketilmesi gerekiyor. Ayrıca kayısı, erik, dut gibi lifli meyveler de kabızlık sorununa iyi gelirken muz gibi meyveler ise kabızlık yapabilir" dedi.

Kabızlık yaşayan çocuklarda inek sütü tüketiminin sınırlandırılması gerektiğini belirten Bayrak, "İnek sütü besleyici olsa da kabızlık yapan bir etkisi vardır. Bu nedenle özellikle su tüketimi az olan çocuklarda inek sütüne dikkat etmeliyiz. Eğer süt tüketimi kısıtlanacaksa yoğurt, ayran ve peynir gibi süt ürünlerine yönelmek daha sağlıklı olacaktır" ifadelerini kullandı.

'SU TÜKETİMİ ARTIRILMALI'

Doç. Dr. Bayrak, su tüketiminin kabızlık tedavisindeki önemine vurgu yaparak, "Yeterli su içmeyen çocuklarda dışkı sertleşir ve bağırsak hareketleri yavaşlar. Bu nedenle su tüketimini artırmak kabızlığın önlenmesinde büyük rol oynar" dedi.

Özellikle okul öncesi dönemde çocukların tekrarlayan ağrılı tecrübeler nedeniyle bilinçli olarak dışkılarını tutabildiğine değinen Doç. Dr. Bayrak, "Bu davranış şekli özellikle kronikleşmeye yol açar, halbuki basit tıbbi ve davranış müdahaleleriyle bu durum çok ilerlemeden düzeltilebilir" ifadesini kullandı.

Kabızlığın üç ayı geçmesi halinde kronikleştiğine dikkat çeken Bayrak, "Kronik kabızlık tedavi edilmediğinde çocuklarda yaşam kalitesini düşürebilir. İlk bir ayda kendi çabalarımızla çözüm bulamazsak, vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmalıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Eğitim, Sağlık, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Çocuklarda Kabızlık Sorunu Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig özlemini 33 yıldır bitiremiyorlar Süper Lig özlemini 33 yıldır bitiremiyorlar
Doğu’daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit Çark etse de tansiyon düşmedi Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi
Pilot, aracının freni tutmayınca kendi ekibine çarptı: 4 yaralı Pilot, aracının freni tutmayınca kendi ekibine çarptı: 4 yaralı
Ebru Yaşar, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasında kızı ve oğluyla sahneye çıktı Ebru Yaşar, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında kızı ve oğluyla sahneye çıktı
Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi Maaşlar ve ikramiyeler artacak Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi! Maaşlar ve ikramiyeler artacak
İlhan Şeşen hayatını kaybetti İlhan Şeşen hayatını kaybetti
Boş araziye çağırdığı oğlunu öldüren babanın ifadesi ortaya çıktı Boş araziye çağırdığı oğlunu öldüren babanın ifadesi ortaya çıktı
Kurban pazarında denetim kavgası Kurban pazarında denetim kavgası
Otomotiv devinde kriz 3 bin kişi işten çıkarılacak Otomotiv devinde kriz! 3 bin kişi işten çıkarılacak
Polis, kendisini araçla duvara sıkıştıran kişiyi öldürdü Polis, kendisini araçla duvara sıkıştıran kişiyi öldürdü
Manchester United’ın göndermek için uğraştığı antrenörü havada kaptılar Manchester United'ın göndermek için uğraştığı antrenörü havada kaptılar

11:29
MHP-DEM Parti görüşmesi başladı Bahçeli de yer alıyor
MHP-DEM Parti görüşmesi başladı! Bahçeli de yer alıyor
09:02
Anayasa Mahkemesi’nin kararı sonrası memur maaşları yeniden hesaplandı
Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrası memur maaşları yeniden hesaplandı
16:02
Fenerbahçe EuroLeague şampiyonluğunu taraftarlarıyla kutlayacak
Fenerbahçe EuroLeague şampiyonluğunu taraftarlarıyla kutlayacak
15:50
Sahibinin ’’telef oldu’’ diye umudu kestiği eşek, 4 yıl sonra böyle görüntülendi
Sahibinin ''telef oldu'' diye umudu kestiği eşek, 4 yıl sonra böyle görüntülendi
15:47
Okan Buruk, takımdan ayrılacak iki yıldız ismi resmen duyurdu
Okan Buruk, takımdan ayrılacak iki yıldız ismi resmen duyurdu
15:46
Okan Buruk’tan Mourinho’yu kızdıracak açıklama: Onu dikkate almadık
Okan Buruk'tan Mourinho'yu kızdıracak açıklama: Onu dikkate almadık
15:36
Eşinden tokat yiyen Macron’dan ilk açıklama
Eşinden tokat yiyen Macron'dan ilk açıklama
15:31
Jennifer Lopez biletleri satışa çıktı Avantajlı biletler yok sattı
Jennifer Lopez biletleri satışa çıktı! Avantajlı biletler yok sattı
15:30
Okan Buruk’tan taraftarı ayağa kaldıracak Osimhen sözleri
Okan Buruk'tan taraftarı ayağa kaldıracak Osimhen sözleri
15:01
Hizmet sıfır, zam okkalı Beykoz Belediyesi’nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi
Hizmet sıfır, zam okkalı! Beykoz Belediyesi'nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi
14:56
Gazeteci olmak istedi, Türk müziğine damga vurdu İlhan Şeşen’e veda
Gazeteci olmak istedi, Türk müziğine damga vurdu! İlhan Şeşen'e veda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2025 11:38:54. #7.13#
SON DAKİKA: Çocuklarda Kabızlık Sorunu Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.