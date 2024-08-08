Çocuklarda obezite kıl dönmesi vakalarını artırıyor - Son Dakika
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Sağlık

Çocuklarda obezite kıl dönmesi vakalarını artırıyor

Çocuklarda obezite kıl dönmesi vakalarını artırıyor

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Fatih Akbıyık, çocuklarda obezitenin kilo sorunlarına ek olarak kıl dönmesi vakalarında da artışa neden olduğunu belirtti. Hijyen kurallarına uymanın, cilt temizliğine özen göstermenin, düzenli egzersiz yapmanın ve uzun süre oturmaktan kaçınmanın kıl dönmesi riskini azalttığını söyledi.

08.08.2024 10:55
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Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Fatih Akbıyık, çocuklarda artan obezitenin yalnızca kiloya bağlı sağlık sorunlarına değil, aynı zamanda kıl dönmesi vakalarında da belirgin bir artışa yol açtığını söyledi. Prof. Dr. Akbıyık, hijyen kurallarına uymanın, cilt temizliğine özen göstermenin, düzenli egzersiz yapmanın ve uzun süre oturmaktan kaçınmanın kıl dönmesi riskini azalttığını kaydetti.

Güven Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Fatih Akbıyık, yaptığı açıklamada, kapalı kıl dönmesi ameliyatının çocukların yaşam kalitesini artırdığını belirterek, "Kıl dönmesi ya da pilonoidal sinüs hastalığı, genellikle kuyruk sokumunda kalçalar arasındaki boşlukta görülen bir durumdur. Bu hastalık, kıl foliküllerinin deri altına gömülmesi sonucu meydana gelir ve özellikle genç yetişkinlerde sıkça karşılaşılan bir sorundur. Gençler arasında fazla kilolu olma, lokal tahriş, uzun süre oturma ve travma gibi risk faktörleri bulunmakla birlikte, çoğu zaman herhangi bir belirgin risk faktörüne rastlanmaz" dedi.

OBEZİTE VAKALARI ARTIRDI

Akbıyık, çocuklarda obezitenin sadece kiloya bağlı sağlık sorunlarına değil, aynı zamanda kıl dönmesi vakalarındaki belirgin artışa da yol açtığını kaydederek, tedavi yöntemleri hakkında şunları söyledi:

"Kıl dönmesi tedavisinde klasik cerrahi tedavi, kimyasal tedavi ve endoskopik tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Kliniğimizde en modern tedavi yöntemi olan endoskopik tedavi yöntemini kullanıyoruz. Bu minimal invaziv yaklaşım, hastalarımız için daha az ağrı ve hızlı iyileşme süresi sunmaktadır. Genellikle ameliyat ettiğimiz gün hastamızı evine gönderiyoruz ve aktivitelerini herhangi bir şekilde kısıtlamıyoruz."

UZUN SÜRE OTURMAKTAN KAÇININ

Kapalı kıl dönmesi ameliyatının avantajlarına da değinen Prof. Dr. Akbıyık, "Halen en modern tedavi yöntemi olan kapalı kıl dönmesi ameliyatı, ciltte büyük kesiler gerektirmediği için ağrı ve iyileşme süresi oldukça kısadır. Bu yöntem ayrıca ciltte minimal iz bırakır ve hastanede kalış süresini kısaltır, hastalarımız genellikle aynı gün taburcu olabilirler. Üstelik herhangi bir fiziksel aktivite kısıtlaması da yoktur. Bu, özellikle genç hastalarımız için büyük bir avantajdır. Hijyen kurallarına uymak, cilt temizliğine özen göstermek, düzenli egzersiz yapmak ve uzun süre oturmaktan kaçınmak kıl dönmesi riskini azaltmada önemlidir" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Çocuklarda obezite kıl dönmesi vakalarını artırıyor - Son Dakika

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