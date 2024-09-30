Covid-19 Aşıları Kalp Krizlerini Önlüyor - Son Dakika
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Sağlık

Covid-19 Aşıları Kalp Krizlerini Önlüyor

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Gaziantep Şehir Hastanesi Doç. Dr. Veysel Özgür Barış, düzenlenen etkinlikte Covid-19 aşılarının kalp krizlerini önlediğini vurguladı. Kalp hastalıklarının önlenmesi için sağlıklı yaşam önerileri sunan Dr. Barış, kalp krizlerinin yaş ortalamasının düştüğünü belirtti.

30.09.2024 15:35  Güncelleme: 15:40
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Doç. Dr. Barış: "Covid-19 aşıları kalp krizlerini önlemekte"

GAZİANTEP - Gaziantep Şehir Hastanesi Doç. Dr. Kardiyoloji Uzmanı Veysel Özgür Barış, Covid-19 aşılarının kalp krizini önlediğini söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 29 Eylül Dünya Kalp Günü kapsamında kalp sağlığına dikkat çekmek ve toplumu bilinçlendirmek amacıyla özel bir etkinlik düzenledi. Her yıl dünya genelinde kutlanan bu önemli gün, kalp hastalıklarının küresel sağlık üzerindeki etkilerine vurgu yaparak, bu hastalıkların önlenmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği etkinlik, hem yetişkinler hem de çocuklara yönelik kapsamlı bilgilendirme çalışmalarıyla kalp sağlığına dair önemli mesajlar verdi. Etkinlik kapsamında Gaziantep Şehir Hastanesi Doç. Dr. Kardiyoloji Uzmanı Veysel Özgür Barış, kalp hastalıklarının önlenmesi için sağlıklı yaşam önerileri sunarken, katılımcılara kalp sağlığını korumanın yolları hakkında eğitimler verdi. Doç. Dr. Kardiyoloji Uzmanı Veysel Özgür Barış, Covid-19 aşılarının kalp krizini önlediğini söyledi.

"Kalp krizini önlemek bizim elimizde"

Kalp krizini önüne geçmek için neler yapılması gerektiğini anlatan Doç. Dr. Barış, "Hepimizin bildiği gibi hepimizin bir kalbi var. Bir tane hayatımız var. Kalbimize iyi bakmamız gerekiyor. Şu anda bütün dünyada erken ölümlerin en büyük sebebi kalp hastalıkları oluşturmakta. Çalıştığımız merkezde ortalama 20 hastaya kalp krizi nedeniyle hastalar geliyor. Yıllık olarak her gün 7 bin kişi gelmekte. Kalp krizini önlemek bizim elimizde. Kalp krizinin önüne geçebilmek için iyi beslenmemiz gerekiyor. Sigaradan uzak durulması gerekiyor. Hareketli ve spor yapmamız gerekiyor" dedi.

Kalp krizi 30'lu yaşlara indi"

Doç. Dr. Barış, "Önceden kalp krizleri geç yaşlarda olurdu. Şu an bu sayı 30'lu yaşlara kadar düştü. Gelişen teknolojinin getirmiş olduğu hareketsizlik nedeniyle çok daha küçük yaş gruplarında da görmekteyiz. Aşı değil Covid-19 kalp krizine neden olmakta. Aşı ise kalp krizlerini önlemektedir" diye konuştu.

Covid-19 Aşıları Kalp Krizlerini Önlüyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Covid-19 Aşıları Kalp Krizlerini Önlüyor - Son Dakika

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