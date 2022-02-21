Üye Girişi
Covid: Başbakan Johnson, İngiltere'de tüm Covid kısıtlamalarının kaldırılacağını, ücretsiz test uygulamasının sona ereceğini açıkladı - Son Dakika
BBC

Covid: Başbakan Johnson, İngiltere'de tüm Covid kısıtlamalarının kaldırılacağını, ücretsiz test uygulamasının sona ereceğini açıkladı

21.02.2022 20:56
Covid: Başbakan Johnson, İngiltere'de tüm Covid kısıtlamalarının kaldırılacağını, ücretsiz test uygulamasının sona ereceğini açıkladı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkedeki tüm Covid kısıtlamalarının 24 Şubat Perşembe günü sona ereceğini ve isteyen herkese ücretsiz hızlı antijen testi dağıtımının 1 Nisan'da durdurulacağını söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkedeki tüm Covid kısıtlamalarının 24 Şubat Perşembe günü sona ereceğini ve isteyen herkese ücretsiz hızlı antijen testi dağıtımının 1 Nisan'da durdurulacağını söyledi.

Başbakan Johnson Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamada, Covid testi pozitif çıkanlar için karantina şartının da kaldırılacağını belirtti.

Nüfus içinde bağışıklık seviyesinin arttığını ve ölüm oranının bu mevsimde beklenen seviyenin altında olduğunu belirten Johnson, kısıtlamaların da artık tümüyle kaldırılabileceğini ifade etti.

Johnson, "Covid birden ortadan kalkmayacak, bu nedenle, kalan düzenlemelerin kaldırılması için bu savaşın tümüyle sona ermesini bekleyenler, İngiliz halkının özgürlüğünü uzun süre kısıtlıyor olacaktır" dedi ve ekledi:

"Hükümetimiz bunun doğru ya da gerekli olduğuna inanmıyor. Kısıtlamalar ekonomimiz, toplumumuz, ruhsal sağlığımız ve çocuklarımızın yaşam fırsatları açısından ağır bir yük oluşturuyor ve biz artık bu ağır maliyete katlanmak istemiyoruz."

Johnson, 1 Nisan'dan itibaren ücretsiz hızlı antijen testinin kaldırılacağını ve sadece nüfusun belirli kesimlerine bu imkanın sunulacağını söyledi.

Semptom gösteren yaşlılar ve risk grubundakiler için ücretsiz test uygulaması devam edecek.

Johnson, Covid aşıları ve testlerinin maliyetinin çok yüksek olduğunu, bunların İçişleri Bakanlığı'nın bütçesinden daha fazla bir miktara takabül ettiğini belirtti.

Testlerin 15,7 milyar sterline mal olduğunu belirten Johnson, Omicron varyantı ile birlikte kitlesel test uygulamasının da daha az önemli hale geldiğini vurguladı.

Covid testi pozitif çıktığı için karantinaya girmesi gereken düşük gelirlilere yapılan 500 sterlinlik ödeme de bu hafta sona erecek.

Başbakan Johnson, son iki yılda Covid-19 salgınına karşı gösterilen çabalarla, ülkenin artık yasal kısıtlamalardan ziyade kişisel sorumluluklara ağırlık vermeye hazır hale geldiğini söyledi.

Rutin temaslı takibinin sona ereceğini ve pozitif vakaların aşıları tamamlanmış yakın temaslıları ile 18 yaş altındakilerin yedi gün boyunca her gün test yapmasına artık yasal olarak gerek kalmayacağını belirtti.

İngiltere'de son bir haftada toplam 309 bini aşkın yeni koronavirüs vakası tespit edildi; son 28 gün içinde testi pozitif çıkıp ölenlerin sayısı son bir haftada toplam 1005 kişiye ulaştı.

İngiltere'de neler değişiyor?

21 Şubat'tan itibaren: Hükümet, çoğu eğitim ve çocuk bakımı kurumlarında personelin ve öğrencilerin haftada iki kez test yaptırmaları tavsiyesini kaldırıyor

24 Şubat'tan itibaren: Covid testi pozitif çıkan kişilerin artık karantina olmaları gerekmeyecek; tam aşılı yakın temaslılar ve 18 yaşından küçükler artık yedi gün boyunca her gün test yaptırmak zorunda kalmayacak

1 Nisan'dan itibaren: Semptomlu ve semptomsuz kişiler için ücretsiz hızlı antijen testi sona erecek; Covid semptomları olanlar, kendi kişisel sorumluluklarıyla evde kalıp kalmamaya karar verecek; o tarihe kadar ise izolasyon şartının devamı tavsiye ediliyor.

YORUMLAR
500
Covid: Başbakan Johnson, İngiltere'de tüm Covid kısıtlamalarının kaldırılacağını, ücretsiz test uygulamasının sona ereceğini açıkladı Covid: Başbakan Johnson, İngiltere'de tüm Covid kısıtlamalarının kaldırılacağını, ücretsiz test uygulamasının sona ereceğini açıkladı İngiltere'de kısıtlamalar kalktı! Bilim Kurulu üyeleri isyan etti: İnsanların üçte birini öldürecek İngiltere'de kısıtlamalar kalktı! Bilim Kurulu üyeleri isyan etti: İnsanların üçte birini öldürecek

Boris Johnson, Koronavirüs, Başbakan, Nisan, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Covid: Başbakan Johnson, İngiltere'de tüm Covid kısıtlamalarının kaldırılacağını, ücretsiz test uygulamasının sona ereceğini açıkladı - Son Dakika

BBC

Son Dakika Haberleri
20:56 Fatih Altaylı'dan ağır sözler: Bu çocuğu Galatasaray'a kim itelediyse belgeseli yapılır
20:45 Nelsson'dan anlamlı gol! Hem kendisi hem Galatasaray için bir ilki gerçekleştirdi
20:12 Pendik'te feci olay! Ödünç aldığı aracı kenara çekip tabancayla intihar etti
20:07 İBB teftişinde de adı geçiyordu! DİAYDER davasında ara karar çıktı, 3 sanık tahliye edildi
20:06 Son Dakika: Ülkemizde 21 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 268 kişi vefat etti, 85 bin 26 yeni vaka tespit edildi
20:04 Neredeyse Asiye'nin ölümüne sebep olacaklardı! Pitbull davasının dört sanığı da tahliye edildi
20:00 Taraftar ne yapacağını bilemedi! Torrent'in açıklaması büyük tepki çekti
19:12 Son Dakika: Ukrayna'dan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısı yapıldı
18:59 Galatasaray'ın Göztepe karşılaşmasındaki ilk 11'i netleşti! Torrent'ten şaşırtan kadro
18:58 Son Dakika: Putin'den kritik açıklama: Donetsk ve Luhanks'ın resmen tanınması konusunda bugün karar vereceğim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 21:04:43. #1.13#
SON DAKİKA: Covid: Başbakan Johnson, İngiltere'de tüm Covid kısıtlamalarının kaldırılacağını, ücretsiz test uygulamasının sona ereceğini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement