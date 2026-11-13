Curtin meta-analizinde tip 2 diyabette Alzheimer riski yüzde 53 fazla çıktı

Uluslararası bilimsel bir araştırmada, tip 2 diyabet hastalarında Alzheimer gelişme riskinin diyabeti olmayan bireylere göre yüzde 53 daha yüksek olduğu ortaya konuldu. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Attila Önmez, araştırma bulgularının diyabet hastalarında kan şekeri kontrolünün yanı sıra beyin sağlığının korunmasının da önemini gündeme getirdiğini belirtti.

Avustralya'daki Curtin Üniversitesi öncülüğünde yürütülen ve 40 bilimsel araştırmanın değerlendirildiği kapsamlı meta-analiz, tip 2 diyabet ile Alzheimer hastalığı arasındaki ilişkiye dikkat çekti. Araştırmaya göre tip 2 diyabetli bireylerde Alzheimer hastalığı gelişme riski, diyabeti olmayanlara kıyasla yüzde 53 daha yüksek bulundu.

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Attila Önmez, diyabetin yalnızca kan şekeri yüksekliğiyle sınırlı bir hastalık olmadığını, uzun vadede birçok organ ve sistemi etkileyebilen kronik bir sağlık sorunu olduğunu belirtti.

DİYABETLİ 1000 KİŞİDEN 5'İNDE YILDA ALZHEİMER RİSKİ

Araştırmada tip 2 diyabetli bireylerde Alzheimer hastalığının yıllık görülme sıklığı, her 1000 kişi-yılı için ortalama 4,71 yeni vaka olarak hesaplandı. Bu bulgu, 1000 diyabet hastasının bir yıl boyunca takip edilmesi durumunda ortalama yaklaşık 5 kişide Alzheimer gelişebileceğini gösteriyor.

Araştırma bulgularının önemine değinen Prof. Dr. Attila Önmez, tip 2 diyabetin uzun dönem etkilerinin değerlendirilmesinde bilişsel sağlığın da dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

KADINLARDA GÖRÜLME SIKLIĞI DAHA YÜKSEK

Araştırmanın kadın ve erkeklere yönelik alt grup analizinde de dikkat çekici sonuçlar elde edildi.

Tip 2 diyabetli kadınlarda Alzheimer görülme sıklığı her 1000 kişi-yılı için 3,62 olarak hesaplanırken erkeklerde bu oran 2,76 olarak belirlendi. Bununla birlikte diyabetle ilişkili göreceli risk artışının kadınlar ve erkeklerde birbirine yakın olduğu görüldü.

Araştırmacılar, bu bulguların cinsiyete göre farklılıkların daha ayrıntılı incelenmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

KONTROLSÜZ KAN ŞEKERİ BEYİN SAĞLIĞINI DA ETKİLEYEBİLİR

Tip 2 diyabet ile bilişsel sağlık arasındaki olası mekanizmalara dikkat çeken Prof. Dr. Önmez, insülin direnci, kronik inflamasyon ve damar sağlığındaki bozulmaların beyin fonksiyonları üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğini belirtti.

Önmez, uzun süreli kan şekeri yüksekliğinin küçük damarlar üzerindeki etkilerinin beyin sağlığı açısından da önemli olduğunu, ancak Alzheimer hastalığının gelişiminde yaş, genetik yatkınlık ve diğer sağlık faktörlerinin de rol oynadığını ifade etti.

DİYABET HASTALARINDA UNUTKANLIK GÖZ ARDI EDİLMEMELİ

Diyabet hastalarının takiplerinde yalnızca kan şekeri değerlerine odaklanılmaması gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Önmez, özellikle ileri yaş grubunda ortaya çıkan ve günlük yaşamı etkileyen unutkanlık, dikkat ve planlama güçlüğü gibi belirtilerin değerlendirilmesinin önem taşıdığını belirtti.

Önmez, bu tür yakınmaların her zaman Alzheimer hastalığı anlamına gelmediğini, ancak ilerleyici belirtiler söz konusu olduğunda uzman değerlendirmesinin geciktirilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Tip 2 diyabetin yönetiminde düzenli hekim kontrolü, kişiye uygun beslenme, fiziksel aktivite ve ilaç tedavisine uyumun önemli olduğunu belirten Önmez, kan basıncı ve kolesterol düzeylerinin kontrol altında tutulmasının da genel damar sağlığı açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.