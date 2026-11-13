Curtin meta-analizinde tip 2 diyabette Alzheimer riski yüzde 53 fazla çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Curtin meta-analizinde tip 2 diyabette Alzheimer riski yüzde 53 fazla çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Curtin meta-analizinde tip 2 diyabette Alzheimer riski yüzde 53 fazla çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Curtin Üniversitesi öncülüğünde 40 bilimsel araştırmanın incelendiği meta-analiz, tip 2 diyabetlilerde Alzheimer riskinin yüzde 53 daha yüksek olduğunu gösterdi. Prof. Dr. Attila Önmez, diyabet takibinde unutkanlık gibi belirtilerin dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Uluslararası bilimsel bir araştırmada, tip 2 diyabet hastalarında Alzheimer gelişme riskinin diyabeti olmayan bireylere göre yüzde 53 daha yüksek olduğu ortaya konuldu. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Attila Önmez, araştırma bulgularının diyabet hastalarında kan şekeri kontrolünün yanı sıra beyin sağlığının korunmasının da önemini gündeme getirdiğini belirtti.

Avustralya'daki Curtin Üniversitesi öncülüğünde yürütülen ve 40 bilimsel araştırmanın değerlendirildiği kapsamlı meta-analiz, tip 2 diyabet ile Alzheimer hastalığı arasındaki ilişkiye dikkat çekti. Araştırmaya göre tip 2 diyabetli bireylerde Alzheimer hastalığı gelişme riski, diyabeti olmayanlara kıyasla yüzde 53 daha yüksek bulundu.

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Attila Önmez, diyabetin yalnızca kan şekeri yüksekliğiyle sınırlı bir hastalık olmadığını, uzun vadede birçok organ ve sistemi etkileyebilen kronik bir sağlık sorunu olduğunu belirtti.

DİYABETLİ 1000 KİŞİDEN 5'İNDE YILDA ALZHEİMER RİSKİ

Araştırmada tip 2 diyabetli bireylerde Alzheimer hastalığının yıllık görülme sıklığı, her 1000 kişi-yılı için ortalama 4,71 yeni vaka olarak hesaplandı. Bu bulgu, 1000 diyabet hastasının bir yıl boyunca takip edilmesi durumunda ortalama yaklaşık 5 kişide Alzheimer gelişebileceğini gösteriyor.

Araştırma bulgularının önemine değinen Prof. Dr. Attila Önmez, tip 2 diyabetin uzun dönem etkilerinin değerlendirilmesinde bilişsel sağlığın da dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

KADINLARDA GÖRÜLME SIKLIĞI DAHA YÜKSEK

Araştırmanın kadın ve erkeklere yönelik alt grup analizinde de dikkat çekici sonuçlar elde edildi.

Tip 2 diyabetli kadınlarda Alzheimer görülme sıklığı her 1000 kişi-yılı için 3,62 olarak hesaplanırken erkeklerde bu oran 2,76 olarak belirlendi. Bununla birlikte diyabetle ilişkili göreceli risk artışının kadınlar ve erkeklerde birbirine yakın olduğu görüldü.

Araştırmacılar, bu bulguların cinsiyete göre farklılıkların daha ayrıntılı incelenmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

KONTROLSÜZ KAN ŞEKERİ BEYİN SAĞLIĞINI DA ETKİLEYEBİLİR

Tip 2 diyabet ile bilişsel sağlık arasındaki olası mekanizmalara dikkat çeken Prof. Dr. Önmez, insülin direnci, kronik inflamasyon ve damar sağlığındaki bozulmaların beyin fonksiyonları üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğini belirtti.

Önmez, uzun süreli kan şekeri yüksekliğinin küçük damarlar üzerindeki etkilerinin beyin sağlığı açısından da önemli olduğunu, ancak Alzheimer hastalığının gelişiminde yaş, genetik yatkınlık ve diğer sağlık faktörlerinin de rol oynadığını ifade etti.

DİYABET HASTALARINDA UNUTKANLIK GÖZ ARDI EDİLMEMELİ

Diyabet hastalarının takiplerinde yalnızca kan şekeri değerlerine odaklanılmaması gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Önmez, özellikle ileri yaş grubunda ortaya çıkan ve günlük yaşamı etkileyen unutkanlık, dikkat ve planlama güçlüğü gibi belirtilerin değerlendirilmesinin önem taşıdığını belirtti.

Önmez, bu tür yakınmaların her zaman Alzheimer hastalığı anlamına gelmediğini, ancak ilerleyici belirtiler söz konusu olduğunda uzman değerlendirmesinin geciktirilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Tip 2 diyabetin yönetiminde düzenli hekim kontrolü, kişiye uygun beslenme, fiziksel aktivite ve ilaç tedavisine uyumun önemli olduğunu belirten Önmez, kan basıncı ve kolesterol düzeylerinin kontrol altında tutulmasının da genel damar sağlığı açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak: İHA
GüncelSağlıkYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne şakaları var ne de acımaları Bu takımla oynayana Allah yardım etsin Ne şakaları var ne de acımaları! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Huang’ın istifası sonrası viral video: Çin’in kadın ajan iddiası Huang'ın istifası sonrası viral video: Çin'in kadın ajan iddiası
İstanbul’da fuhuş çetesine baskın Kadınlara yaptıkları kan dondurdu İstanbul'da fuhuş çetesine baskın! Kadınlara yaptıkları kan dondurdu
Şehitler Köprüsü’nde hareketli anlar Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar! Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda
Ev hapsindeki patronun talimatı fabrikayı karıştırdı Cep telefonu yasağı getirildi Ev hapsindeki patronun talimatı fabrikayı karıştırdı! Cep telefonu yasağı getirildi
Yurt dışında ölenlerin mirasına ’joker’ düzeni: 11 kişi gözaltında Yurt dışında ölenlerin mirasına 'joker' düzeni: 11 kişi gözaltında
Altın fiyatlarında sürpriz dönüş Dev bankalar tahminlerini peş peşe güncelledi Altın fiyatlarında sürpriz dönüş! Dev bankalar tahminlerini peş peşe güncelledi
2,5 saatlik yol 35 dakikaya düşecek Bakan Uraloğlu tarih verdi 2,5 saatlik yol 35 dakikaya düşecek! Bakan Uraloğlu tarih verdi
Türkiye’nin 88 yıllık tatlı devi zor durumda 3 ay süre verildi Türkiye'nin 88 yıllık tatlı devi zor durumda! 3 ay süre verildi
8 kişiyi katleden zanlı hakkında yeni karar Afyon’dan gönderildi 8 kişiyi katleden zanlı hakkında yeni karar! Afyon'dan gönderildi
Parkta uygunsuz görüntüler: Bademciklerini çekiyor, hiç utanma kalmamış Parkta uygunsuz görüntüler: Bademciklerini çekiyor, hiç utanma kalmamış
12:29
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
12:06
Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı
Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor! Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı?
12:02
Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa
Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa
11:46
10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları
10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
11:40
Fenerbahçe’nin orta saha hedefi Marlon Gomes, bonservis için ne ödenecek
Fenerbahçe'nin orta saha hedefi Marlon Gomes, bonservis için ne ödenecek?
11:35
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Max Kruse dondurmacı oldu
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Max Kruse dondurmacı oldu
11:31
Parkta uygunsuz görüntüler: Bademciklerini çekiyor, hiç utanma kalmamış
Parkta uygunsuz görüntüler: Bademciklerini çekiyor, hiç utanma kalmamış
11:22
Galatasaray’da Osimhen müjdesi Beşiktaş derbisi için karar verildi
Galatasaray'da Osimhen müjdesi! Beşiktaş derbisi için karar verildi
10:43
Yurt dışında ölenlerin mirasına ’joker’ düzeni: 11 kişi gözaltında
Yurt dışında ölenlerin mirasına 'joker' düzeni: 11 kişi gözaltında
10:19
TFF resmen açıkladı Milli futbolcu kamptan ayrıldı
TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldı
10:10
Belçika maçının devresinde Ümit Özat’tan Sergen Yalçın’a ağır sözler
Belçika maçının devresinde Ümit Özat'tan Sergen Yalçın'a ağır sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 12:48:45. #.0.2#
SON DAKİKA: Curtin meta-analizinde tip 2 diyabette Alzheimer riski yüzde 53 fazla çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android