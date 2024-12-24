Demir Eksikliği Kadınlarda Daha Yaygın

Sağlık

İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Uysal: "Demir eksikliği kadınlarda daha fazla görülür"

ELAZIĞ - Elazığ Fırat Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ayşe Uysal, kadınlarda her ay oluşan adet kanamaları, emzirme, gebelik ve diğer jinekolojik nedenlere bağlı olan kanaralardan dolayı demir eksikliğinin daha fazla görüldüğünü ifade etti.

Elazığ Fırat Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ayşe Uysal, Demir eksikliği hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Demirin vücudumuzda birçok fonksiyonu için önemli bir mineral olduğunu dile getiren Doç. Dr. Uysal, "Vücudumuz demiri üretmediği için dışardan besinlerle vücudumuza alınması gerekiyor. Demirin yetersiz alımında veya vücuttan fazla kaybında ise eksiklik oluşuyor. Bu eksikliğin en büyük belirtisi de demirin yapısında bolca bulunan kırmızı kan hücrelerinin eksikliğine bağlı kansızlık oluşturmasıdır. Demir eksikliği anemisinin vücudumuzdaki belirtileri, yorulma, halsizlik, vücutta tende solukluk, uyku bozuklukları, özellikle egzersiz halinde oluşan nefes darlıkları, oryantasyon bozuklukları, unutkanlık, tırnaklarda kırılganlık, saç dökülmeleri, ağız ve dudak kenarlarında oluşan yaralar ve çatlakların demir eksikliğinde meydana gelebilecek belirtilerin bazılarıdır. Bu belirtilerin bir kaçının oluşması durumunda demir eksikliği anemisi tetkiki açısından kişilerin hekimlere başvurmasının önem arz ediyor. Demir eksikliğine bağlı oluşan kansızlık yani demir eksikliği anemisinin, en fazla görülen anemi çeşidi kadınlarda her ay oluşan adet kanamaları, emzirme, gebelik ve diğer jinekolojik nedenlere bağlı olan kanaralardan dolayı demir eksikliğinin daha fazla görülmesidir. Hem kadınlarda hem de erkeklerde mide ve bağırsak problemleri, Özelikle midedeki ülser, bağırsak ya da mide kanserlerinin demirin vücuttan kaybına neden oluyor" dedi.