Deprem Bölgesinde Görev Yapan Doktorun Yaşadığı Acı Tecrübe

Deprem bölgesinde görev yapan doktor yaşadığı acı tecrübeyi unutamıyor
Dr. Dural: "İnsanların ölmesine rağmen yeni canların tekrar dünyaya gelmesi çok etkileyiciydi"
YALOVA - Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında bölgede görev yapan ve yaşadığı acı tecrübeyi unutamayan Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Opr. Hanife Rana Dural, "Bütün sağlık personelleri, hemşireler, ATT'ler ve ebeler, herkes çok güzel bir ruhla çalıştı" dedi.
6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem sonrasında bölgede görev yapan Kadın Doğum Uzmanı Opr. Hanife Rana Dural, zorlu şartlarda insanlara yanında olarak hizmet vermekte dolayı gurur duyduğunu söyledi. Depremden 2 hafta sonra Pazarcık Devlet Hastanesi'ne giderek görev yapmaya başladığını dile getiren Dr. Dural, şöyle konuştu:
"Açıkçası çok etkileyiciydi, nasıl anlatılır bilmiyorum ama oradaki hastaların bize olan ihtiyacını, orada insanların günlerce çadırda kalmasını, insanların öyle bir durumda yine bize minnet duyup bunu hissettirmeleri çok etkileyiciydi. Olabildiğince hastaya gebeye bakıp muayene etmeye çalıştım. Elim birilerine dokunmuştur. Çok etkileyici ve çok güzel bir tecrübeydi benim için. 2 hafta kaldım. O dönem ilk başta gittiğim için henüz konteynerler gelmemişti. Hastanede kalıyorduk. Orada da her an deprem olabilir. Bir an sallanarak uyanabiliyorsunuz. ya da çadırlar vardı, çadırlarda kalabiliyorduk. Hava oldukça soğuktu ama bir şekilde idare ettik"
"Yeni canların tekrar dünyaya gelmesi çok etkileyiciydi"
7'nci gebeliği olan bir hastaya doğum yaptırdık. O bebeği gördükten sonra o kadar depremde insanların ölmesine rağmen yeni canların tekrar dünyaya gelmesi çok etkileyiciydi. Birileri evet öldü, belki onun yakınları şuanda hayatta yok ama yeni bir can o bölgede dünyaya geldi ve ben buna şahitlik ettim. Çok etkileyici bir andı bence" dedi.
1999 Marmara Depremi'ni çocukken İstanbul'da yaşadığın ifade eden Dr. Dural, bölgede 5.1 şiddetinde artçı bir depreme görevi başındayken yakalandığını belirterek, "O insanların az çok ne yaşadığını tahmin edebiliyorum. Ben o kadar yüksek bir şekilde bir şey yaşamadım. O an çok çaresizdik ama herkes bir aradaydık. Oraya yeni gitmeme rağmen onlara çok dahil, birlikte hissetim.
Çok etkileyiciydi. Orada hala sekreter bir hanımla görüşüyorum. Benim yanıma yolluklar yapmış göndermişti. Şimdi hala mesajlaşıyoruz. İnşallah gebe kalacak belki onu da ben takip edeceğim" diye konuştu.
"Açıkçası çok hızlı koordine olduk bence"
Dr. Dural, bölgede yaşayan insanlarla görüşmeye devam ettiğini ve yeni yapılan konutlara depremzedelerin yerleşmeye başladığından dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. O dönemde bölgede görev yapan sağlık ekiplerinin çalışmalarına da değinen Dural, "Açıkçası çok hızlı koordine olduk bence. Görevlendirme çıktı ve bir gün sonra oraya uçak bileti ayarlanmıştı. Hızlı bir şekilde, hiç hava alanında beklemeden, sadece sağlıkçılar için, bizim için uçak kalktı. Direk Maraş'a gittik. Sonrasında orada da bizi karşılayan bir ekip vardı. Orada hastanede çalışanlar gerçekten bizi çok güzel karşıladılar. Bütün sağlık personelleri, hemşireler, ATT'ler ve ebeler, herkes çok güzel bir ruhla çalıştı.
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