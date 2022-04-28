Ders sırasında hayallere dalmak çocuklarda öğrenmeyi olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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BBC

Ders sırasında hayallere dalmak çocuklarda öğrenmeyi olumsuz etkiliyor

28.04.2022 04:02
Ders sırasında hayallere dalmak çocuklarda öğrenmeyi olumsuz etkiliyor

Belfast'taki Queen Üniversitesi'nin araştırması, küçük çocuklarda ders sırasında başka şeyler düşünmenin, başka bir deyişle "zihin gezinmesinin" (mind wandering) öğrenmeyi olumsuz etkilediğini ortaya koydu.

Kuzey İrlanda'da yapılan bir araştırma, ders sırasında hayallere dalıp gitmenin okul çağındaki çocukların öğrenme düzeyini etkilediğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, dersten kopup hayallere dalan çocukların öğrendiği bilgiler, dersi dikkatle dinleyenlere oranla daha az.

Belfast'taki Queen Üniversitesi'nin araştırması, küçük çocuklarda ders sırasında başka şeyler düşünmenin, başka bir deyişle "zihin gezinmesinin" (mind wandering) öğrenmeyi nasıl etkilediğini inceleyen ilk bilimsel çalışma.

6-11 yaş aralığındaki 97 çocuğun katıldığı araştırma için, Antik Yunan döneminde yaşayan bir firavuna ait kurgu bir hikayenin kaydı dinletildi.

Bu çocuklara, hikayeyi hâlâ dikkatle dinlediklerini test etmek için 2 dakikada bir sorular soruldu.

Hikaye sona erdikten sonra da çocuklara neleri hatırladıklarını anlamak için 10 soru yöneltildi. Çocuklara hikayeyi beğenip beğenmedikleri ve hikayenin ilgilerini çekip çekmediği ile ilgili sorular da soruldu.

Hikaye sırasında en sık "hülyalara dalan" çocukların hikayeye dair daha az şey hatırladığı gözlemlendi. Bu da hayal kurmanın çocukların öğrenmesini etkilediğine işaret etti.

Sürenin çeyreği boyunca çocuklar hayallere daldı

Uzmanlar, hayal kurmanın ve dikkat dağılmasının çocuklarda kaçınılmaz olduğunu söylüyor.

Queen Üniversitesi'nin araştırması da, deneyin yapıldığı sürenin çeyreği boyunca, çocukların istemsiz olarak hayal kurduğunu ortaya koydu.

Araştırmanın yazarları, "Bildiğimiz kadarıyla bu, çocuk örneklemi üzerinden zihin gezinmesi ile öğrenme arasındaki ilişkiyi inceleyen ilk araştırma" dedi.

BBC'ye konuşan araştırmanın yazarlarından Dr. Agnieszka Graham bu ilişkiyi inceleyerek, küçük yaştaki öğrencilerde dalgınlığı önleyecek yolları daha kolay bulabileceğimizi belirtti.

Derse ilgi fazlaysa hayal kurma azalıyor

Gün içinde hayal kurmak, hem yetişkinler hem de çocuklar arasında yaygın.

Bu alanda daha önce yetişkinleri odağına alan araştırmalar yapılmış, hayal kurmanın "okuma gibi farklı öğrenme aktivitelerindeki performansı azalttığı" ortaya konmuştu.

Queen Üniversitesi'nin raporuna göre, eğer çocuklar derse daha fazla ilgiliyse, daha az hayal kuruyor.

Hayal kurmanın "eğitimsel aktiviteler" sırasında çocuklar için zararlı olabileceğine dikkat çekilen raporda, "Çocukların bir konuya olan ilgisi, zihnin ne kadar gezindiğini de etkiliyor, bu da katılımcıların dinledikleri hikayeyi hatırlama yetkinliğine etki ediyor" denildi.

Dr. Graham, çocukların ne zaman ve neden ders sırasında hayal kurduğunu araştırmanın, öğretmenlerin dalgınlığın önüne geçmesini sağlayabileceğini söyledi.

Okullarda ders sırasında dalıp giden çocukların sıklıkla başının belaya girdiğini, dikkatsizlikle ve saygısızlıkla suçlandıklarını ifade eden Dr. Graham, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buna karşın, araştırmamız yetişkinler gibi çocukların da devamlı olarak tamamen konsantre olamadığını, okul günlerinin belli bir kısmında akıllarının başka yere gidebildiğini gösterdi.

"Bulgularımız, eğitimin ilk yıllarında ders sırasında hayal kurmanın sebeplerini ve sonuçlarını araştırırsak, çocukların dalgınlık yaşadığı anlarda bunu fark etmelerini ve dikkatini yeniden yaptıkları işe vermelerini sağlayacak önlemler geliştirebileceğimizi ortaya koyuyor. "

Ders sırasında hayallere dalmak çocuklarda öğrenmeyi olumsuz etkiliyor
Ders sırasında hayallere dalmak çocuklarda öğrenmeyi olumsuz etkiliyor
Ders sırasında hayallere dalmak çocuklarda öğrenmeyi olumsuz etkiliyor
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