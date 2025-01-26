Devlet hastanesinde skandal görüntü! Yangın merdivenleri vidalanarak kapatıldı - Son Dakika
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Sağlık

Devlet hastanesinde skandal görüntü! Yangın merdivenleri vidalanarak kapatıldı

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Türkiye 78 canın yitirildiği Bolu'daki yangın faciasını konuşurken Rize Devlet Hastanesi'nden gelen görüntüler büyük tepki topladı. Rize Devlet Hastanesi'nde hasta yakınlarının yangın merdivenlerinde sigara içtiği gerekçesiyle hastane yönetimi tarafından bazı yangın merdivenlerinin girişleri plastik kablo kanallarıyla vidalanarak kapatıldı. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

26.01.2025 18:29
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Türkiye, Bolu Kartalkaya'da 78 canın yitirildiği yangın faciasını konuşurken Rize Devlet Hastanesi'nden gelen görüntüler büyük tepki topladı.

Devlet hastanesinde skandal görüntü! Bakanlıktan açıklama geldi

YANGIN MERDİVENLERİ VİDALANARAK KAPATILDI

Rize Devlet Hastanesi'nde hasta yakınlarının yangın merdivenlerinde sigara içtiği gerekçesiyle hastane yönetimi tarafından bazı yangın merdivenlerinin girişleri plastik kablo kanallarıyla vidalanarak kapatıldı.

Devlet hastanesinde skandal görüntü! Bakanlıktan açıklama geldi

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken, yetkiler konu ilgili çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonrası söz konusu kanallar sökülerek yangın merdivenlerinin önündeki engeller kaldırıldı.

Devlet hastanesinde skandal görüntü! Bakanlıktan açıklama geldi

BAKANLIK: GEREKLİ DÜZELTME YAPILMIŞTIR

Konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Rize Devlet Hastanemizin tüm yangın merdiven girişlerinin kontrolleri yapılmış olup bahse konu merdiven girişiyle ilgili gerekli düzeltme ivedi yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.

Devlet hastanesinde skandal görüntü! Bakanlıktan açıklama geldi
Devlet hastanesinde skandal görüntü! Yangın merdivenleri vidalanarak kapatıldı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Devlet hastanesinde skandal görüntü! Yangın merdivenleri vidalanarak kapatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Ulku Girgin:
    işi ehline teslim etmezsen yarım akıllı insanlara partili diye işe alırsam sigara izmariti atıyorlar buraya diye oraya kilitler bunu yapan 114 128 Yanıtla
  • Sami Göksu:
    burada devlet kurumlarını skandal diye eleştireceğinize dangalak halka bir soracaksın ne diyor sizin değiminizle sıkandan sigara içiliyor gerekçesi ise videlamamış lar sen bu halkın nekadar haysiyetsiz duyarsız olduğunu göstermezmi haberi yapan dangalağa sormak lazım bu skandal sigara içenmi yoksa orayı mecbur kalıp vidalayanmı arkadaş kusura bakmayın yanmaya mahkumsunuz siz dangalak olduğunuz sürece bana istediğiniz eleştiriyi yapın şikayet edin nende o sigara içenlerden canımı bunlar yükanlardan şikayetciyim 122 16 Yanıtla
    Yakup Çap:
    a. s 0 0
  • Talat Yelbuz:
    SIGARA ICENE BIR SEY YOK 100 10 Yanıtla
  • MERDEM:
    Abartmayı da seviyoruz, kapı açık ikitane vidalı çubuk altı üstü her yeri açık, sanki duvar örülmüş. 90 18 Yanıtla
  • Tarık:
    inanılır gibi değil birde sağlık kurumu devlet hastanesi olması beni şaşırttı,acil hastane yönetimi istifa etmesi gerektiğini düşünüyorum.Allah muhafaza bir kazara yangın çıksa binlerce insan kül olur. 4 93 Yanıtla
    Mustafa karaca:
    yangın merdivenlerinden hızsızlık için girilebiliyor.hastahaneye girmemesi gereken şeyler girebiliyor.yazıldığı gibi sigara içiliyor.ve atıliyor.yanginada sebep olur.adamlar süs olsun diye kapatmiyor.ayrıca plastik.tekmeyi vur aç. 1 3
    halim bölükbaşı:
    bı sen akillisin sanki hastaneyi çelik demirlerle kapatmislar 1 1
  • Security Spcialist:
    Herhangi bir Güvenlik Şirketini ara durumu izah et gerekeni yapar. Kapıya bir alarm sinyali birde Kamera takar. Hangi şahız yangın yokken durduk yerde kapıyı açarsa, 100 bin lira çezası var olduğuna dahil de kapıya yazılı olarak damgala :) 23 60 Yanıtla
  • Mehmet Güven:
    Boş haber neden yapıldığını siz daha iyi biliyorsunuz 41 4 Yanıtla
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