Devlet hastanesinde skandal görüntü! Yangın merdivenleri vidalanarak kapatıldı

Sami Göksu:

burada devlet kurumlarını skandal diye eleştireceğinize dangalak halka bir soracaksın ne diyor sizin değiminizle sıkandan sigara içiliyor gerekçesi ise videlamamış lar sen bu halkın nekadar haysiyetsiz duyarsız olduğunu göstermezmi haberi yapan dangalağa sormak lazım bu skandal sigara içenmi yoksa orayı mecbur kalıp vidalayanmı arkadaş kusura bakmayın yanmaya mahkumsunuz siz dangalak olduğunuz sürece bana istediğiniz eleştiriyi yapın şikayet edin nende o sigara içenlerden canımı bunlar yükanlardan şikayetciyim

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