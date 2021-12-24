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Diş ağrısı sanıp 6 sağlam dişini çektirdi, gerçek bambaşka çıktı - Son Dakika

Diş ağrısı sanıp 6 sağlam dişini çektirdi, gerçek bambaşka çıktı

24.12.2021 21:57

Diş ağrısı sanıp 6 sağlam dişini çektirdi, gerçek bambaşka çıktıİZMİR Genellikle diş ağrısıyla karıştırılan ve halk arasında 'delirten hastalık' olarak bilinen trigeminal nevralji ile 18 yıldır boğuştuğunu bilmeyen Mehmet Selim Koçak (65), ağrıdan kurtulmak için tam 6 dişini çektirdi.

Diş ağrısı sanıp 6 sağlam dişini çektirdi, gerçek bambaşka çıktı

İZMİR Genellikle diş ağrısıyla karıştırılan ve halk arasında 'delirten hastalık' olarak bilinen trigeminal nevralji ile 18 yıldır boğuştuğunu bilmeyen Mehmet Selim Koçak (65), ağrıdan kurtulmak için tam 6 dişini çektirdi. Ağrıları nedeniyle zaman zaman bir şey yiyip içemeyen hasta, 'delirten hastalık' teşhisi konulmasıyla İzmir'de sağlığına kavuştu.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaşayan Mehmet Selim Koçak (65), 18 yıldır yüzünde ve ağzında hissettiği şiddetli ağrıyı diş ağrısı sanarak, yıllar boyunca defalarca hastanelere ve doktorlara gitti. Yemek yerken, su içerken bile zorlanan Koçak, dişlerinde bir rahatsızlık olduğunu düşünerek değişik zamanlarda tam 6 dişini çektirdi.

Ağrıları geçmeyen Mehmet Selim Koçak, daha sonra Medicana International İzmir Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan kontrol ve tetkiklerde, 6 dişini çektiren Mehmet Selim Koçak'ın 'delirten hastalık' olarak bilinen trigeminal nevralji ile mücadele ettiği anlaşıldı. 18 yıldır ağrılarından kurtulamayan hasta, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Şenoğlu ve Doç. Dr. Özhan Merzuk Uçkun tarafından ameliyata alındı ve operasyon sonrası sağlığına kavuştu.

"Bu hastalık yüz binde 5 insanda görülmekte"

Operasyonu gerçekleştiren hekimlerden Doç. Dr. Özhan Merzuk Uçkun, hastalık ve tedavisi hakkında açıklama yaptı. Doç. Dr. Uçkun, "Bu hastalık, beyincikte bulunan bir damarın yüze giden sinire baskı yapmasıyla ortaya çıkıyor. Biz ilk olarak kendisine ilaç tedavisi uyguladık. İlk gün 200 miligram ilaç verdiğimiz hastanın dozunu bin 200 miligrama kadar çıkarttık. Daha sonra da enjeksiyon tedavisi uygulayarak yüzü uyuşturuldu. Daha sonra da cerrahi operasyon uygulayıp sinir ile damar arasına operasyon gerçekleştirdik. Hastanın 2. gün ağrıları dinmeye başladı. Bu hastalık yüz binde 5 insanda görülmekte. Operasyon ile yüzde 95 oranında başarı şansı bulunmakta. Bu hastalığın tedavisinde ilaç tedavisi ve ardından cerrahi operasyon, altın standarttır. Beyinciğe ve beyin sapına zarar vermeden, temiz bir şekilde ve yeni yöntemlerle hastamızı tedavi ettik. Hastamızın yüzünün sağ tarafındaki sinir etkilendiği için; yemek yiyemiyor, diş fırçalayamıyor, yüzünü yıkayamıyor hatta cep telefonu ile bile konuşamıyor. Yüzünde korkunç ağrılarının bulunduğunu söylemişti. Bu yüzden de hastamızın yaşam konforu oldukça düşmüştü. Bu hastalık halk arasında 'delirten hastalık' olarak da biliniyor. 18 yıldır bu hastalığı çeken Mehmet bey, ilk etki gösteren dişlerinde bir rahatsızlık olduğunu düşünmüş. Bu yüzden de belli zamanlarda diş doktoruna giderek sağ üst taraftaki 6 dişini çektirmiş fakat şikayetleri geçmemiş" dedi.

"6 tane sapasağlam dişimi, ağrılarım yüzünden çektirdim"

Ağrılarını diş ağrısı kaynaklı sanıp 6 sağlam dişini çektirdiğini söyleyen Hasta Mehmet Selim Koçak (65), "18 yıl önce ağrılarım yüzünden ilk doktora gittiğimde, dişlerimden dolayı ağrılarımın olduğunu söylediler. İlk olarak 2 dişimi çektirdim ve Erzurum'da başka bir doktora gittim. O da bana dişlerimden kaynaklı bir sorun olmadığını söyleyerek bir ilaç verdi ve o ilaç ağrılarımı dindirdi. Bir müddet sonra ağrılarım yeniden nüksetti. Sonra ilacın dozajını yükselttim; ama başka bir doktorun yine dişlerim kaynaklı bir sorun olduğunu söylemesi üzerine yine gittim dişlerimi çektirdim. Toplam 6 tane sapasağlam dişimi, ağrılarım yüzünden çektirdim" diye konuştu.

"İlk iş olarak büryan yiyeceğim"

Ameliyattan sonra dünyaya yeniden gelmiş gibi hissettiğini söyleyen Koçak, çektirdiği dişlerini yeniden yaptırdıktan sonra ilk iş olarak memleketi Bitlis'te büryan yiyeceğini söyledi. Koçak, "Elimi yüzüme süremiyordum, tıraş olamıyordum, dişlerimi yıkayamıyordum, su bile içemiyordum. Her 3 dakikada bir ağrı nöbetlerim oluyordu. Ağrılarım yüzünden 6 gün ağzıma ne yiyecek ne de su koyamıyordum. Burada ameliyat olduktan sonra, 2 gündür tıraşımı da oldum, dişlerimi yıkadım. Bu ağrıları 18 yıldır çekiyordum; dünyaya yeniden gelmiş gibiyim. Sabah kahvaltımı yaptım, öğle yemeğimi de yiyeceğim. Türkiye'de gitmediğim hastane, şehir kalmadı. Ben neden bu kadar geç kalmışım diye kendime kızıyorum. Şimdi ne yemek varsa hepsini yiyeceğim. Çayı, ekmeği, bisküviyi. Hepsini yiyip içmeyi özledim. Şimdi taburcu olduktan sonra dişlerimi yeniden yaptırıp ilk iş olarak memleketim Bitlis'te Büryan yiyeceğim" dedi.

Diş ağrısı sanıp 6 sağlam dişini çektirdi, gerçek bambaşka çıktı
Diş ağrısı sanıp 6 sağlam dişini çektirdi, gerçek bambaşka çıktı
Diş ağrısı sanıp 6 sağlam dişini çektirdi, gerçek bambaşka çıktı

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Yemek Tarifi, Bitlis, İlaç, su, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Diş ağrısı sanıp 6 sağlam dişini çektirdi, gerçek bambaşka çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diş ağrısı sanıp 6 sağlam dişini çektirdi, gerçek bambaşka çıktı - Son Dakika
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