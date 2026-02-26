Diyabet Hastalarına Ramazan Uyarıları - Son Dakika
Diyabet Hastalarına Ramazan Uyarıları
26.02.2026 10:40
Diyabet hastaları, oruç kararını hekim kontrolünde vermeli ve sahuru atlamamalıdır.

BİRUNİ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Alihan Oral, Ramazan ayında oruç tutmak isteyen diyabet hastalarına önemli uyarılarda bulundu. Oruç kararının mutlaka hekim kontrolünde verilmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Oral, "Her diyabet hastasının klinik durumu farklıdır. Hekim değerlendirmesi sonucunda oruç tutması uygun görülen hastalar ise sahuru kesinlikle atlamamalıdır" ifadelerini kullandı.

Uzun süreli açlık ve susuzluğun kan şekeri dengesini etkileyebileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Oral, "Özellikle insülin kullanan ya da kan şekeri dalgalanmaları yaşayan hastalarda hipoglisemi (kan şekerinin düşmesi) ve hiperglisemi (kan şekerinin yükselmesi) riski artabilir. Bu durum bayılma, bilinç kaybı ve acil müdahale gerektiren tablolarla sonuçlanabilir" ifadelerini kullandı.

'KAN ŞEKERİ TAKİBİ İHMAL EDİLMEMELİ'

Diyabet hastalarının Ramazan süresince kan şekeri ölçümlerini aksatmaması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Oral, "Oruçluyken kan şekeri ölçmek orucu bozmaz. Gün içinde düzenli ölçüm yapılmalı, ani düşüş veya yükselişlerde oruç ısrarla sürdürülmemelidir" diye konuştu.

'SAHUR ATLANMAMALI'

Beslenme düzeninin büyük önem taşıdığını kaydeden Doç.Dr. Oral, "Sahur kesinlikle atlanmamalı. Protein ve lif içeriği yüksek, kan şekerini dengede tutacak besinler tercih edilmelidir. İftarda ise ani ve aşırı porsiyonlardan kaçınılmalı, basit şeker içeren gıdalar sınırlandırılmalıdır" dedi.

'YÜKSEK RİSK GRUBUNDAKİLER DİKKATLİ OLMALI'

Tip 1 diyabet hastaları, ileri yaş grubundakiler, böbrek hastalığı bulunanlar ve son üç ay içinde ciddi kan şekeri düzensizliği yaşayan hastaların yüksek risk grubunda olduğuna dikkat çeken Doç. Oral, "Bu hastalarda oruç çoğu zaman önerilmez. Ancak her hasta bireysel olarak değerlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.

'KARAR MUTLAKA HEKİMLE BİRLİKTE VERİLMELİ'

Diyabet hastalarının mutlaka doktor kontrolünden geçmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Alihan Oral, "İlaç saatleri ve dozları Ramazan düzenine göre yeniden planlanabilir. Ancak bu düzenleme mutlaka hekim tarafından yapılmalıdır. Bilinçli ve kontrollü hareket edildiğinde riskler azaltılabilir" diye konuştu.

Ramazan ayında sağlık sorunları yaşamamak için bireysel risk değerlendirmesinin önemine dikkat çeken Doç. Dr. Oral, özellikle kronik hastalığı bulunan vatandaşların hekim görüşü almadan oruç kararı vermemesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: DHA

