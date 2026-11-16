Diyetisyen Emine Demir diyabette ilaç, hareket ve beslenme üçlüsüne dikkat çekti - Son Dakika
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Diyetisyen Emine Demir diyabette ilaç, hareket ve beslenme üçlüsüne dikkat çekti

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Diyetisyen Emine Demir diyabette ilaç, hareket ve beslenme üçlüsüne dikkat çekti
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Hafsa Sultan Hastanesi diyetisyeni Emine Demir, diyabet tedavisinin ilaç, hareket ve beslenme olmak üzere üç ayağı bulunduğunu söyledi. Demir, yüksek riskli kişilerde beslenme ve hareket değişikliğiyle tip 2 diyabet riskinin yaklaşık yüzde 58 azaldığını belirtti.

Diyetisyen Emine Demir, diyabet tedavisinde ilaç veya insülinin yanı sıra düzenli hareket ve kişiye özel beslenmenin önemine dikkat çekerek, "Sofranızı dengeleyin, hareketi hayatınıza katın ve rutin kontrollerinizi ihmal etmeyin" dedi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi diyetisyenlerinden Emine Demir, diyabetle mücadelede doğru beslenmenin önemine dikkat çekerek, sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlıklarının kan şekeri kontrolüne, hastalığa bağlı komplikasyon riskinin azaltılmasına ve yaşam kalitesinin artırılmasına önemli katkı sağladığını söyledi.

Diyabetin, vücudun kan şekerini (glukoz) dengeleyememesi sonucu ortaya çıkan kronik bir hastalık olduğunu belirten Diyetisyen Emine Demir, hastalığın uzun yıllar devam etmesi halinde gözler, böbrekler, sinir sistemi ve ayaklar başta olmak üzere vücudun çeşitli bölgelerinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade etti.

Tedavinin üç temel ayağı bulunuyor

Diyabet tedavisinin ilaç veya insülin, düzenli hareket ve tıbbi beslenme olmak üzere üç temel ayağı bulunduğunu kaydeden Demir, tedaviyi üç ayaklı bir sandalyeye benzetti. Bu ayaklardan birinin eksik kalması halinde dengenin bozulacağını belirten Demir, beslenme alışkanlıklarının kan şekeri kontrolünde önemli rol oynadığını vurguladı.

Katı yasaklar yerine dengeli beslenme

Diyabetle yaşamda herkese uyan katı yasaklar yerine, kişinin ihtiyaçlarına ve yaşam tarzına uygun, sürdürülebilir bir beslenme düzeninin benimsenmesi gerektiğini belirten Demir, önemli olanın besinleri tamamen hayatından çıkarmak değil, neyin ne kadar, ne zaman ve hangi besinlerle birlikte tüketildiğini bilmek olduğunu söyledi.

Düzenli öğün alışkanlığının kazanılması, protein, karbonhidrat ve yağ tüketiminin kişisel ihtiyaçlara göre dengelenmesi gerektiğini ifade eden Demir, porsiyon kontrolünün de besin seçimi kadar önemli olduğuna dikkat çekti. Rafine tahıllar yerine tam tahıllı ürünlerin tercih edilmesini öneren Demir, et ve yağlı gıdaların da kan şekeri üzerindeki etkilerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini kaydetti.

Şekerli içecekler yerine bütün meyve önerisi

Şekerli içecekler yerine meyvenin suyu sıkılmadan, bütün olarak tüketilmesinin daha doğru bir tercih olduğunu belirten Demir, hamur işi ve tatlıların tamamen yasak olmadığını ancak az miktarda ve seyrek tüketilmesi gerektiğini dile getirdi.

Salam, sucuk, hazır soslar ve paketli atıştırmalıkların tuz ve doymuş yağ bakımından zengin olduğuna işaret eden Demir, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kan şekeri, tansiyon ve kolesterol değerlerinin iyileştirilmesine katkı sağlayabileceğini söyledi.

Demir, Amerika'daki Diyabeti Önleme Programı (DPP) ve Finlandiya'daki Fin Diyabet Önleme Çalışması'nda, yüksek riskli kişilerde beslenme ve hareket alışkanlıklarının değiştirilmesiyle tip 2 diyabet gelişme riskinin yaklaşık yüzde 58 azaltıldığını belirterek, bu sonuçların şok diyetlerden değil, küçük ve sürdürülebilir yaşam tarzı değişikliklerinden kaynaklandığını ifade etti.

Hedef hızlı değil, kalıcı kilo kaybı olmalı

Diyabette hedefin kısa sürede hızlı kilo vermek değil, aylar içerisinde sağlıklı ve kalıcı kilo kaybı sağlamak olması gerektiğini vurgulayan Demir, her diyabet hastasının aynı beslenme programını uygulayamayacağını kaydetti.

Diyabetin türü, kullanılan ilaçlar, yaş, kilo, hareket düzeyi ve eşlik eden hastalıkların beslenme planını doğrudan etkilediğini belirten Demir, tıbbi tedavi ve beslenme programının doktor ve diyetisyen eşliğinde kişiye özel hazırlanması gerektiğini söyledi.

Diyetisyen Emine Demir, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Diyabette beslenme tedavisi kendine iyi bakmanın bir yoludur. Sofranızı dengeleyin, hareketi hayatınıza katın ve rutin kontrollerinizi ihmal etmeyin."

Kaynak: İHA
Emine DemirDiyetisyenSağlıkYaşamSon Dakika

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