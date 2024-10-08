Doğan: \'Av tüfeği ile hastaneye girilmez\'

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Sağlık-Sen Başkanı Doğan: "Av tüfeğiyle hastaneye girilmez"

ANKARA - Sağlık-Sen tarafından Memur-Sen Genel Merkezi'nde 'Sağlık Hukuku Sempozyumu' düzenlendi. Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan kürsüde yaptığı konuşmada, "Av tüfeği ile hastaneye girilmez. Herhangi bir silahla da hastaneye girilmez. Savaşta dahi hastanelere dokunulmaz" dedi.

Sağlık-Sen, Ankara Üniversitesi ve Ankara 2 No'lu Barosu iş birliğiyle 'Sağlık Hukuku Sempozyumu' düzenledi. 8 Ekim Salı günü Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen sempozyuma Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Ankara 2 No'lu Barosu başkanı Av. Sabri Hafif ve Ankara Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar katılım sağladı.

"Sağlık çalışanlarının haklarının korunması sağlanmalı"

Sağlık ve hukuk kavramlarının ortak noktalarından biri olan Sağlık Hukuku alanında çözüm önerileri üretmek istediklerini dile getiren Doğan, "Sahada çalışan sağlık meslek mensuplarımız çok çeşitli sorunlar ile karşı karşıya kalıyorlar. Teknolojik gelişmelerin hızla ilerlediği, beklentilerin yükseldiği, tıbbi uygulamaların sürekli olarak evrildiği bu çağda, sağlık hizmetlerinin sunumunda yaşanan değişiklikler, pek çok hukuki ve etik sorunu da beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla hem hastaların hem hekimlerin hem de sağlık çalışanlarının haklarının korunması sağlanmalı ve haklarının ihlal edilmesinin önlenmesi için çaba gösteriyoruz. Sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulması, hukuk ve etik ilkelerin ışığında yürütülmesi hepimizin ortak amacıdır" diye konuştu.

"Sağlık çalışanları da toplumun bir parçasıdır, onlar hepimizin evladıdır"

Sadece yasal düzenlemeler ve tıbbi gelişmelerin yeterli olmayacağını ifade eden Doğan, "Sadece yasal düzenlemeler ve tıbbi gelişmeler yetmez; toplum olarak, sağlık çalışanlarının emeğine ve fedakarlıklarına da saygı göstermeliyiz. Sağlık çalışanları, sahada mücadele ederken hastalarına bakarken biz de onların güvenliğini tehdit eden olayları ortadan kaldırmamız gerekiyor. Unutmayalım ki sağlık çalışanları da toplumun bir parçasıdır, onlar hepimizin evladıdır" açıklamasında bulundu.

"Av tüfeğiyle hastaneye girilmez"

Sağlık hukukunun çalışanların haklarını korumada büyük önem taşıdığını kaydeden Doğan, "Av tüfeği ile hastaneye girilmez. Herhangi bir silahla da hastaneye girilmez. Savaşta dahi hastanelere dokunulmaz. Savaşta dahi hekimler, hemşireler, sağlık çalışanları dokunulmazdır, koruma altındadır. Ancak görüyoruz ki, şahit oluyoruz ki; canı sıkılan hastane basıyor. İstediğini elde edemeyen hemşireye, hekime saldırıda bulunuyor. Ama unuttukları, atladıkları bir şey var. Bizler sizlerin evlatlarıyız, hastanedeki hekim sizin evladınız, hemşire sizin evladınız, ambulanstaki ATT sizin evladınız. Hekim sizin için hastanede, hemşire sizin için serviste, ATT-Paramedik sizin için o ambulansın içinde" ifadelerini kullandı.