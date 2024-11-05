Doğum Sonrası Genital Deformasyonlar - Son Dakika
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Sağlık

Doğum Sonrası Genital Deformasyonlar

Doğum Sonrası Genital Deformasyonlar

Kadınların doğum sonrası genital bölgede karşılaştığı sorunlar tedavi edilebilir ve estetik çözümlerle giderilebilir.

05.11.2024 15:02
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DOĞUM sonrası kadınların en sık karşılaştığı sorunlardan birinin genital bölgede meydana gelen deformasyonlar ve bunlara bağlı gelişen rahatsızlıklar olduğunu ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Fatma Ölmez, "Bu değişiklikler sadece cinsel ilişki yaşamış kadınlarda değil, cinsel aktivitesi olmayan kadınlarda bile görülebiliyor. Bu şikayetler tedavi edilebilir ve birçok estetik uygulama bu sorunları çözmede fayda sağlayabilir" dedi.

Doğumun, kadınların vücutlarında çeşitli değişikliklere yol açtığını ve bu değişikliklerin özellikle genital bölgede belirgin olabileceğini söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Fatma Ölmez, "En sık rastlanan problemler arasında, vajinal genişleme, dudak sarkması, dış dudaklarda hacim kaybı ve cilt tonunda koyulaşma sayılabilir. Ayrıca, idrar kaçırma gibi fonksiyonel sorunlar da doğum sonrası dönemde sık görülen şikayetler arasında yer alıyor. Bu değişiklikler doğal süreçlerdir ancak tedavi edilebilir" diye konuştu.

'DOĞUM YAPMIŞ KADINLARLA SINIRLI DEĞİL'

Cinsel ilişki yaşamamış kadınların da bu tür sorunlarla karşılaşabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Ölmez, "Bu tip deformasyonlar, genetik yatkınlık, hızlı kilo alıp verme ya da hormonal değişikliklerden kaynaklanabilir. Yani, bu şikayetler sadece cinsel hayatı olan ya da doğum yapmış kadınlarla sınırlı değil" dedi.

'HEM SAĞLIK PROBLEMLERİ HEM DE KİŞİLERİN ESTETİK KAYGILARI GİDERİLEBİLİR'

Vajinal genişleme ve dudak sarkması gibi durumların idrar yolu enfeksiyonları, vajinal enfeksiyonlar ve cinsel ilişkide ağrı gibi sorunlara yol açabileceğini ifade eden Doç. Dr. Ölmez, "Özellikle vajinal genişleme, pelvik taban kaslarının zayıflamasına neden olarak idrar kaçırma gibi fonksiyonel problemleri tetikleyebilir. Aynı şekilde, dış dudaklarda meydana gelen hacim kaybı ve deformasyonlar, genital bölgenin korunma fonksiyonunu zayıflatarak enfeksiyon riskini artırabilir. Bu problemler sadece estetik bir kaygı değil, sağlık açısından da ele alınması gereken önemli bir konu. Vajinoplasti, labioplasti, dış dudak dolgusu ve genital bölge beyazlatma gibi işlemler, doğum sonrası veya farklı nedenlerle oluşan sorunları çözmede etkili yöntemler olarak öne çıkıyor. Özellikle vajinal genişleme ve dudak sarkması gibi sorunlarda vajinoplasti ve labioplasti en sık başvurulan işlemler arasında yer alıyor" diye konuştu.

'KİŞİNİN KENDİNE OLAN GÜVENİNİ ARTIRIR'

Kadınların bu süreçte utanmadan ve korkmadan uzmanlardan yardım alması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Ölmez, "Önemli olan, kadınların bu süreçlerde kendilerini rahat ve güvende hissetmeleridir. Bu işlemler, uzman ellerde ve uygun koşullarda yapıldığında başarılı sonuçlar verir, kişinin kendine olan güvenini artırır ve yaşam kalitelerini de yükseltir" dedi.

Kaynak: DHA

Sağlık, Kadın, Son Dakika

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