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AFYONKARAHİSAR - Doktorla hasta arasında çıkan tartışma "baklavayla" tatlıya bağlandı - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR - Doktorla hasta arasında çıkan tartışma "baklavayla" tatlıya bağlandı

26.12.2021 11:24

Afyonkarahisar'da doktor ve hasta yakını arasındaki tartışma, arabulucunun gayreti sonucu hasta yakınının sağlık personeline baklava dağıtıp özür dilemesiyle mahkemeye taşınmadan çözüldü.

Afyonkarahisar'da doktor ve hasta yakını arasındaki tartışma, arabulucunun gayreti sonucu hasta yakınının sağlık personeline baklava dağıtıp özür dilemesiyle mahkemeye taşınmadan çözüldü.

Merkeze bağlı Işıklar beldesindeki bir fabrikada çalışan Önder Demir, 15 Ekim 2021'de rahatsızlanan eşini Çobanlar Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirdi.

Acil serviste Dr. Murat Ulusoy ile tartışan Demir, eşinin tedavisinin ardından hastaneden ayrıldı.

Konu daha sonra hastane yönetimine bildirildi. Bir süre sonra Demir hakkındaki şikayet savcılığa taşındı.

Savcılığın da konuyu arabulucuya sevk etmesi üzerine Doktor Ulusoy, dosyayla ilgilenen arabulucu aracılığıyla Demir'den 4 kilogram fıstıklı baklava alarak hastane personeline dağıtmasını istedi.

"4 kilo baklavayla işi tatlıya bağladık"

Doktor Murat Ulusoy, AA muhabirine, olayın olduğu gün Çobanlar Devlet Hastanesi acil serviste nöbetçi olarak çalıştığını söyledi.

Vatandaşın muayene olmak için başvurusunu yaptığını belirten Ulusoy, "Hasta muayene olduktan sonra gerekli tedavisi düzenlendi. Hastaya reçetesi verildi. Hasta reçetesini almak için eczaneye gitti. Bir müddet sonra geri döndü. Geri döndüğünde reçetesinde antibiyotik olmadığını, antibiyotik yazılması gerektiğiyle ilgili tekrar benimle görüşmek istediğini söyledi. Biz de muayene sonrasında hastanın gribal bir enfeksiyon geçirdiğini, grip ve bunun gibi enfeksiyonlarda antibiyotik kullanmasının kendisine uygun olmadığını, hastanın da emziren bir anne olması sebebiyle kendisine uygun ilaçlar düzenlendiği belirttik." dedi.

Bu açıklamanın hasta yakınının tepkisine neden olduğunu anlatan Ulusoy, şöyle konuştu:

"Bu sebeple basit tehdit olabilecek, el hareketiyle birlikte 'Sizinle sonra görüşeceğiz, hesaplaşacağız.' tarzında sözler söyledi. Kamera kayıtlarında bunlar görüldü ve Acil Servis'teki yardımcı sağlık personeli ve diğer kişiler tarafından duyuldu. Sağlık Bakanlığının bize vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde durumu savcılığa intikal ettirdik. Savcılık, uzlaştırma ekibini devreye soktu. Uzlaşma ekibiyle görüştük, diyalog güzel geçti. Biz de olayı tatlıya bağlamak için 'Tatlı olsun' diyerek uzlaştırma tarafından sunulan öneriyi uygun gördük."

Ulusoy, Sağlık Bakanlığına bağlı kamu ve özel kuruluşlarda çalışan sağlık personelinin özveriyle çalıştığını belirterek, vatandaşın da sağlık personeline karşı duyarlı ve anlayışlı olması gerektiğini vurguladı.

Hasta yakını Önder Demir de eşiyle hastaneye gittiğini, doktoru ilgisiz bulunca, eşinin sağlık durumunun da kendisinde strese neden olduğunu ve yanlış bir tepki verdiğini dile getirdi.

Demir, "Olay sonrası doktor bey benden şikayetçi oldu. Aramızda uzlaşma sağlansın diye ben de baklava alıp hastaneye götürdüm, hastane personeline dağıttım. Karşılıklı şikayetlerden vazgeçtik. 4 kilo baklavayla işi tatlıya bağladık." diye konuştu.

AFYONKARAHİSAR - Doktorla hasta arasında çıkan tartışma baklavayla tatlıya bağlandı
AFYONKARAHİSAR - Doktorla hasta arasında çıkan tartışma baklavayla tatlıya bağlandı
AFYONKARAHİSAR - Doktorla hasta arasında çıkan tartışma baklavayla tatlıya bağlandı

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Önder Demir, Karahisar, Hastane, ulusoy, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık AFYONKARAHİSAR - Doktorla hasta arasında çıkan tartışma 'baklavayla' tatlıya bağlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AFYONKARAHİSAR - Doktorla hasta arasında çıkan tartışma "baklavayla" tatlıya bağlandı - Son Dakika
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