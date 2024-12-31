Dr. Ender Saraç: Kadınlar erkekleşti, erkekler dişileşti

Sağlık

Dr. Ender Saraç, Haberler.com'da yayınlanan "Haber Bahane" programının moderatörü Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Ender Saraç, modern hayatın kadınları ve erkekleri fizyolojik ve hormonal olarak etkilediğini belirterek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"KADINLAR ERKEKLEŞTİ, EREKLER DİŞİLEŞTİ"

Saraç, kadınların daha az doğum yapmasının, geç yaşta anne olmasının ve kariyer hayatındaki ağır sorumlulukların hormon dengelerini bozduğunu ifade etti. Ayrıca Saraç, modern yaşamın getirdiği yanlış beslenme alışkanlıkları ve çevresel faktörlerin de hormonal değişimde büyük rol oynadığını dile getirdi. Son yıllarda artan jinekolojik rahatsızlıklar ve erken menopoz vakalarına dikkat çeken Saraç, bunun nedeni olarak "Kadınlar erkekleşti, erkekler dişileşti." dedi.

"SİSTEM KENDİNİ SAVUNMAYA ALIYOR"

Bir kadının hayatı boyunca 400 yumurta yumurtladığını ve 14-15 yaşlarında adet görmeye başladığını dikkate alarak konuşan Saraç, "Yüzlercesini yumurtluyorum ama hiçbiri döllenmiyor. Böyle olunca sistem kendini savunmaya alıyor." ifadelerini kullandı. Saraç'a göre, kadınların daha az doğum yapması, geç yaşta anne olması ve kariyer hayatındaki ağır sorumluluklar kadınların hormon dengesini bozuyor. "Kadınlar yönetim kurulu toplantısında ağrı sancı içerisinde işlerini sürdürmek zorunda kalıyor." diyen Saraç, bu durumun östrojen ve testosteron dengelerini altüst ettiğini vurguladı.

"BİR ŞEYİ NE KADAR ÇOK ERTELERSENİZ DENGE BOZULABİLİYOR"

Belli düşük yüzdelerde her kadında testosteron her erkekte ise östrojen hormonu olduğunu belirten Saraç, "Kadını erkekten en çok farklı kılan 3 organı; yumurtalık, rahim ve memeler fonksiyon kazanmıyor. Zamanımızın gerçeklerine uymuyor ama daha erken yaşta hamile kalmaları ve daha erken yaşta rahmin hamileliği deneyimlemesi, yumurtanın döllenmesi ve memelerin süt vermesi önemli. Siz bir şeyi ne kadar çok ertelerseniz orada denge bozulabiliyor." diye konuştu.

"KADINLARA ÇOK YÜK YÜKLEDİK"

Modern yaşamda kadınlara çok fazla yük yüklendiğini belirten Saraç, "Buna kötü beslenme de eklenince spor yapmama, aşırı yağlanma, stres, çok kimyasal ilaç kullanma eklenince denge bozulabiliyor. Büyükşehirdeki son derece hayran olduğum üretken modern hanımefendilerin çoğu depresyon ilacı kullanıyor. Çünkü öyle biz bir yük yükledik ki kadınlara. İşte sen güçlüsün. Sen de hesabı öde. Biz kadına erkek rollerini de yükledik." dedi.

"ERKEKLİK VE KADINLIĞI YANLIŞ YORUMLADIK"

"Biz erkeklik ve kadınlığı yanlış yorumladık diye düşünüyorum." diyen Saraç, "Kadınları biz bir erkeklik görevlerinde yükledik. Doğurma yaşları çok geçe çekildi. Hem annelik, hem kariyer, hem doğum, hem para kazanma, sorumluluk falan kadınları çok yorduk. Hormonlar da dolayısıyla buna göre cevap verdi. Menopoz yaşı baya erkene düştü." ifadelerini kullandı.