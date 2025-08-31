31 ülkede kolera alarmı! Ölümler her geçen saat hızla artıyor - Son Dakika
Sağlık

31 ülkede kolera alarmı! Ölümler her geçen saat hızla artıyor

31 ülkede kolera alarmı! Ölümler her geçen saat hızla artıyor
31.08.2025 13:09
DSÖ, 31 ülkede süren kolera salgınının giderek ağırlaştığını ve ölüm oranlarının yükseldiğini açıkladı. Raporda şimdiye kadar 4 bin 738 kişinin kolera kaynaklı hayatını kaybettiği bildirildi. Kolera alarmı verilen ülkelerden Nijerya'da bir milletvekili, acil müdahale çağrısı yaparak, "Her gecikme, özellikle kadınlar ve çocuklar arasında daha fazla can kaybına neden olacaktır" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde kolera vakalarının yayıldığını ve ölüm oranlarının yükseldiğini bildirdi. DSÖ tarafından yayımlanan raporda, şu anda 31 ülkede salgın yaşandığı ve 4 bin 738 kişinin kolera nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

"DAHA YAYILMA RİSKİ ÇOK YÜKSEK"

Raporda, "Salgınların ölçeği ve birbirine bağlı yapısı göz önüne alındığında, ülkeler içinde ve arasında daha fazla yayılma riski çok yüksek" ifadeleri kullanıldı.

DSÖ, salgınlardaki artışın en önemli nedenlerini çatışmalar, yoksulluk ve altyapı yetersizliği olarak sıraladı. Özellikle kırsal bölgeler ve sel felaketlerinden etkilenen yerlerde riskin daha yüksek olduğunun altı çizildi.

NİJERYA'DA DURUM KÖTÜ

Nijerya'da kolera alarmı verildi. Ülkenin kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinin Bukkuyum bölgesinde kolera salgını nedeniyle en az 8 kişi hayatını kaybetti. Eyaletteki 11 yerleşim yerinde 200'den fazla kişi enfekte oldu. Yerel yetkililer, ülkede var olan sınırlı sağlık hizmetlerine erişim ve güvenlik sorunlarının, krizi daha da kötüleştirdiğini söyledi.

ACİL MÜDAHALE ÇAĞRISI

Nijer eyaletine bağlı Gurusu köyü yetkilisi Muhammed Jibci ise "Şu anda 21'den fazla hasta hastaneye yatırılmış durumda, ancak 3 kişi Nasarawa Genel Hastanesi'ne ulaşmadaki gecikmeler nedeniyle hayatını kaybetti" dedi.

Milletvekili Süleyman Ebu Bekir Gumi, Zamfara hükümetine ve uluslararası STK'lara acil müdahale çağrısı yaptı. Gumi, "Her gecikme, özellikle kadınlar ve çocuklar arasında daha fazla can kaybına neden olacaktır" diyerek, bölgeye acil müdahale ekiplerinin ve kolera tedavi merkezlerinin gönderilmesini talep etti.

KOLERA NEDİR, NASIL BULAŞIR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kolera, Vibrio cholerae adlı bakterinin neden olduğu, özellikle hijyen koşullarının yetersiz olduğu bölgelerde görülen bulaşıcı bir bağırsak enfeksiyonudur. Genellikle kirli su ve yiyeceklerle bulaşır. Hastalık, ani başlayan şiddetli sulu ishal, kusma, hızlı sıvı kaybı, halsizlik ve kas krampları ile kendini gösterir. En büyük tehlikesi kısa sürede gelişen dehidrasyon (sıvı kaybı) ve buna bağlı şok riskidir. Tedavisinde en önemli adım, kaybedilen su ve tuzların hızla yerine konmasıdır; bu amaçla oral rehidrasyon sıvıları ya da gerekirse damar yoluyla serum verilir. Bazı durumlarda antibiyotik tedavisi de uygulanabilir. Erken müdahale ile hastalık genellikle tamamen iyileşir.

Kaynak: DHA

31 ülkede kolera alarmı! Ölümler her geçen saat hızla artıyor

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
31 ülkede kolera alarmı! Ölümler her geçen saat hızla artıyor
