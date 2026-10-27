Edirne'deki Pembe Dostluk Maçı'nda kadınlara erken tanı için kontrol çağrısı yapıldı - Son Dakika
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Edirne'deki Pembe Dostluk Maçı'nda kadınlara erken tanı için kontrol çağrısı yapıldı

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Edirne\'deki Pembe Dostluk Maçı\'nda kadınlara erken tanı için kontrol çağrısı yapıldı
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Edirne'de Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nda düzenlenen Pembe Dostluk Maçı'nda erken tanının önemi vurgulandı. İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonundaki etkinlikte Op. Dr. Melda Canbaz kadınlara kontrollerini ertelememeleri çağrısı yaptı, pembe balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Edirne'de Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla düzenlenen Pembe Dostluk Maçı'nda, erken teşhisin hayat kurtarıcı rolüne dikkat çekildi. Etkinlik sonunda, pembe balonların gökyüzüne bırakılmasıyla renkli görüntüler oluştu.

Edirne'de 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri çerçevesinde, meme kanserinde erken tanının önemini vurgulamak amacıyla Pembe Dostluk Maçı düzenlendi. Valilik ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılara pembe fular dağıtıldı, meme kanseri farkındalığının simgesi olan pembe kurdeleler takıldı. Sporun birleştirici gücüyle kadın sağlığına dikkat çekilen organizasyonda, düzenli kontrollerin ve erken teşhisin önemi vurgulandı.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı ve takım kaptanı Op. Dr. Melda Canbaz, konuşmasında kadınların aile ve iş hayatı içerisinde kendi sağlıklarını ihmal edebildiğine işaret ederek kendilerine zaman ayırmaları gerektiğini belirtti.

Fazla kilo ve özellikle menopoz sonrasında görülen obezitenin meme kanseri açısından risk oluşturabildiğini ifade eden Canbaz, hareketli yaşamın ve sağlıklı kilonun korunmasının önemini dile getirdi. Sağlıklı yaşamın kansere karşı kesin koruma sağlamadığını hatırlatan Canbaz, kadınlara yaşlarına ve kişisel risklerine uygun kontrolleri yaptırmaları, önerilen mamografi taramalarını aksatmamaları ve herhangi bir belirti fark ettiklerinde sağlık kuruluşuna başvurmaları çağrısında bulundu.

"Kendinizi ihmal etmeyin" diyerek kadınlara seslenen Canbaz, "Kendinize zaman ayırın, hareket edin, kontrollerinizi ertelemeyin. Çünkü siz de en az sevdikleriniz kadar değerlisiniz" dedi.

Konuşmanın ardından gerçekleştirilen dostluk maçının sonunda katılımcılar, "Erken tanı hayat kurtarır" sloganıyla pembe balonları gökyüzüne bıraktı.

Kaynak: İHA
İl Sağlık MüdürlüğüMeme KanseriSağlıkEdirneSporSon Dakika

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