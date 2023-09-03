14 yaşındaki çocuk elini makineye kaptırdı, 5 parmağı koptu

Elazığ'da 14 yaşındaki çocuğun elini fıstık makinesine kaptırması sonucu 5 parmağı koptu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çatalçeşme Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde 14 yaşındaki M.Ü. fıstık ezme makinesine elini kaptırdı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çocuğun elini makineden çıkardı.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı çocuğun 5 parmağının koptuğu öğrenildi. Ekipler tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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