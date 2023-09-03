14 yaşındaki çocuk elini makineye kaptırdı, 5 parmağı koptu - Son Dakika

14 yaşındaki çocuk elini makineye kaptırdı, 5 parmağı koptu

Son Güncelleme: 03.09.2023 13:29

Elazığ'da bir iş yerinde meydana gelen olayda, 14 yaşındaki çocuğun eli fıstık makinesine kaptı. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından müdahale edilen çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı çocuğun 5 parmağının koptuğu belirlendi.

Elazığ'da 14 yaşındaki çocuğun elini fıstık makinesine kaptırması sonucu 5 parmağı koptu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ELİNİ MAKİNEDEN EKİPLER ÇIKARTTI

Çatalçeşme Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde 14 yaşındaki M.Ü. fıstık ezme makinesine elini kaptırdı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çocuğun elini makineden çıkardı.

5 PARMAĞI DA KOPTU

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı çocuğun 5 parmağının koptuğu öğrenildi. Ekipler tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Elazığ, Kaza, Sağlık, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 14 yaşındaki çocuk elini makineye kaptırdı, 5 parmağı koptu - Son Dakika


Son Dakika
14:22 Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil yeni projesi için saçlarını siyaha boyattı
14:17 Erdoğan'ın ''Bedava ev sözü verenler şimdi yolunu unuttu'' sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt
13:31 Yılmaz Erdoğan metroda sazı eline alıp türkü söyledi
13:29 14 yaşındaki çocuk elini makineye kaptırdı, 5 parmağı koptu
13:28 Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan: Seçime kendi adaylarımızla gireceğiz
13:18 Selin vurduğu Samsun'dan gelen görüntüler yaşanan felaketin vahametini gözler önüne serdi
13:04 Kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru, pompalı ile vurularak hayatını kaybetti
12:49 Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Davinson Sanchez'in transferi artık an meselesi
12:22 Süleyman Soylu'dan adaylık açıklaması: Öyle bir şey düşünmedim, düşünmüyorum, düşünmeyeceğim
11:53 Başarılı oyuncu Can Bartu Arslan, Venedik Film Festivali'nde dakikalarca ayakta alkışlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2023 14:55:47. #1.13#
SON DAKİKA: 14 yaşındaki çocuk elini makineye kaptırdı, 5 parmağı koptu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement