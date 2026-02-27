Elektronik Sigara: Masum Değil, Tehdit! - Son Dakika
Elektronik Sigara: Masum Değil, Tehdit!

Elektronik Sigara: Masum Değil, Tehdit!
27.02.2026 09:40
Elektronik sigara, gençler arasında hızla yayılıyor ancak sağlık açısından ciddi riskler taşıyor.

SON yıllarda elektronik sigara kullanımının özellikle gençler ve genç yetişkinler arasında hızla arttığını belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gudrat Badalov, "Elektronik sigaralar çoğu zaman 'daha az zararlı', 'sadece buhar içeriyor' ya da 'klasik sigaraya göre daha güvenli' düşüncesiyle tercih ediliyor. Renkli tasarımlar, farklı aroma seçenekleri ve sosyal medyada sıkça karşılaşılan paylaşımlar bu ürünleri daha cazip hale getiriyor. Ancak dumanın olmaması, zararın olmadığı anlamına gelmez" dedi.

Elektronik sigaranın masum bir alternatif olarak görülmesinin büyük bir yanılgı olduğunu belirten İstinye Üniversitesi Liv Hospital Topkapı Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gudrat Badalov, bu ürünlerin ciddi sağlık riskleri taşıdığına dikkat çekti.

'MASUM ALGISI GENÇLERİ YANILTIYOR'

Son yıllarda elektronik sigara kullanımının özellikle gençler ve genç yetişkinler arasında hızla arttığını belirten Uzm. Dr. Badalov, "Elektronik sigaralar çoğu zaman 'daha az zararlı', 'sadece buhar içeriyor' ya da 'klasik sigaraya göre daha güvenli' düşüncesiyle tercih ediliyor. Renkli tasarımlar, farklı aroma seçenekleri ve sosyal medyada sıkça karşılaşılan paylaşımlar bu ürünleri daha cazip hale getiriyor. Ancak dumanın olmaması, zararın olmadığı anlamına gelmez" diye konuştu.

'NİKOTİN GERÇEĞİ GÖZ ARDI EDİLİYOR'

Elektronik sigaraların çoğunun nikotin içerdiğini vurgulayan Uzm. Dr. Badalov, "Birçok kullanıcı farkında olmadan nikotin tüketmektedir. Nikotin güçlü bir bağımlılık yapıcıdır ve beynin kısa sürede alışmasına neden olur. Ayrıca, elektronik sigaralarda nikotin miktarı çoğu zaman kontrolsüz şekilde alınabilmektedir. Bu durum bağımlılığın daha hızlı ve daha güçlü gelişmesine yol açmaktadır" dedi.

'AKCİĞERLER DOĞRUDAN ETKİLENİYOR'

Elektronik sigaradan çıkan buharın doğrudan akciğerlere ulaştığını belirten Uzm. Dr. Badalov, "Başlangıçta belirgin bir rahatsızlık hissedilmemesi kullanıcıları yanıltabilir. Ancak zaman içinde nefes darlığı, göğüste baskı hissi, uzun süren öksürük ve daha çabuk yorulma gibi şikayetler ortaya çıkabilmektedir. Zarar ani değil, yavaş ve fark edilmeden birikir. Bu da elektronik sigarayı daha sinsi bir tehlike haline getirir" ifadelerini kullandı.

'AROMALAR ZARARSIZ DEĞİL'

Elektronik sigaralarda kullanılan aroma maddelerinin özellikle gençleri hedef aldığını dile getiren Uzm. Dr. Badalov, "Çilek, vanilya, sakız veya mentol gibi tatlar 'sadece aroma' algısı oluşturarak tehlikenin küçümsenmesine neden oluyor. Oysa bu maddeler solunum yoluyla alındığında ağız ve boğazda tahrişe, uzun vadede solunum yollarında hassasiyete ve nefes alıp verirken rahatsızlık hissine yol açabilmektedir. Gıda olarak güvenli kabul edilen bazı maddeler, solunduğunda zararlı etki gösterebilir" dedi.

'NORMAL SİGARAYA GEÇİŞİ KOLAYLAŞTIRABİLİR'

Elektronik sigaranın çoğu zaman deneme amacıyla kullanıldığını ifade eden Dr. Badalov, şunları söyledi:

"Nikotine alışan vücut zamanla daha güçlü etki arayışına girebilir. Bu durum elektronik sigarayla başlayan sürecin klasik sigara kullanımına dönüşmesine zemin hazırlayabilir. Bu nedenle elektronik sigara, sanıldığı gibi sigaraya karşı koruyucu bir araç değildir."

'ÇEVREDEKİLER DE RİSK ALTINDA'

Elektronik sigaranın sadece kullanıcıyı etkilemediğine değinen Uzm. Dr. Badalov, "Ortama yayılan buhar, kapalı alanlarda bulunan diğer kişilerin de bu maddelere maruz kalmasına neden olmaktadır. Özellikle çocuklar, hamileler ve solunum hassasiyeti olan bireyler için bu durum ciddi bir risk oluşturmaktadır. Kokusuz olması, zararsız olduğu anlamına gelmez" dedi.

'SOSYAL MEDYADA DOĞRU BİLGİLENDİRME ŞART'

Sosyal medyada elektronik sigaranın yaygın şekilde yer almasının yanlış bir algı oluşturduğunu belirten Uzm. Dr. Badalov, "Bu paylaşımlar ürünlerin zararsız bir alışkanlık gibi algılanmasına yol açmaktadır. Oysa yaygın olması, güvenli olduğu anlamına gelmez. Aksine risklerin fark edilmesini zorlaştırır. Bu nedenle sağlık çalışanları, kamu kurumları ve sosyal medya platformlarının toplumun bilinçlendirilmesi için birlikte hareket etmesi büyük önem taşımaktadır" açıklamasında bulundu.

'MASUM DEĞİL, GİZLİ BİR TEHDİT'

Elektronik sigaranın kül ve yoğun koku oluşturmaması nedeniyle daha masum gibi algılandığını söyleyen Uzm. Dr. Badalov, "İçeriği, bağımlılık potansiyeli ve uzun vadeli etkileri göz önüne alındığında elektronik sigaranın ciddi bir sağlık tehdidi olduğu açıktır. En güvenli yaklaşım, nikotin içeren hiçbir ürüne başlamamak ya da mevcut kullanımı tamamen sonlandırmaktır. Unutulmamalıdır ki, dumanın olmaması, zararın olmadığı anlamına gelmez" dedi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Elektronik Sigara: Masum Değil, Tehdit! - Son Dakika

