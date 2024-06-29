Emekli Pilotlar Ambulans Helikopterde Hayat Kurtarıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Emekli Pilotlar Ambulans Helikopterde Hayat Kurtarıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinde yıllarca görev yaptıktan sonra emekli olan pilotlar, İzmir'de konuşlu Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterde hayat kurtarmak için çalışmalarına devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan ambulans helikopter hizmeti, hastaların en kısa sürede sağlık kuruluşlarına ulaşmasını sağlamak amacıyla devam ediyor. Emekli pilotlar, helikopterlerde sağlık çalışanlarıyla birlikte çalışarak hastaları hastanelere yetiştirmek için çaba sarf ediyor. İzmir'deki ambulans helikopter, Ege Bölgesi'ndeki iller başta olmak üzere birçok kentte hizmet veriyor. Emekli pilotlar, görevlerini büyük bir profesyonellikle yerine getirerek hayat kurtarıyor.

29.06.2024 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) yıllarca çeşitli görevlerde bulunduktan sonra emekli olan pilotlar, İzmir'de konuşlu Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterde hayat kurtarmak için mesailerine devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının 2008 yılında, hastaların sağlık kuruluşlarına en kısa sürede ulaşmasını sağlamak için başlattığı ambulans helikopter hizmeti devam ediyor. Türkiye'nin 14 kentinde konuşlu hava araçları, sorumluluk sahalarına giren şehirlerdeki olaylara müdahale ediyor.

Zamanla yarışılan durumlarda etkin görev alan helikopterlerde, sağlık çalışanlarının yanı sıra TSK'dan emekli pilotlar da görev üstleniyor.

Yıllarca farklı askeri helikopterlerde zorlu görevleri başarıyla yapan pilotlar, zamanın hayati önem taşıdığı olaylarda hastaları hastanelere yetiştirmek için çaba sarf ediyor.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesindeki heliport alanında görevli bulunan ambulans helikopter, Ege Bölgesi'ndeki iller başta olmak üzere birçok kentte hizmet veriyor.

Ambulans helikopterde görevli 58 yaşındaki emekli pilot yarbay Soner Taşeli ile 62 yaşındaki emekli pilot yüzbaşı İbrahim Şimşek, 2008 yılından bu yana Sağlık Bakanlığı bünyesinde mesleklerini ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Gün doğumu ile mesaiye başlayan kaptanlar, helikopterdeki günlük rutin kontrollerini yaptıktan sonra meteorolojik durum değerlendirmelerini yapıyor. Pilotlar, sağlık çalışanları ile nöbete başlayıp 112 Acil Çağrı Merkezi'nden gelen vaka ihbarının ardından dakikalar içinde hayat kurtarmak için havalanıyor.

"Azraili ensenizde hissetmek değişik bir duygu oluyor"

Pilot Soner Taşeli, AA muhabirine, 30 yıl Kara Havacılık Komutanlığı'nda çalıştığını, emekli olmasının ardından yaşamlara dokunabilmek için ambulans helikopterde görev yapmaya karar verdiğini söyledi.

Ambulans helikopterde çalışmanın kendisi için farklı bir deneyim olduğunu kaydeden Taşeli, şöyle konuştu:

"Türkiye'de vakaya giden ilk ambulans helikopterin pilotu olma gururunu yaşıyorum. Resmi olan ilk vakamızda Denizli'den Ankara'ya getirilen Şirvan bebek vardı. Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın talimatları üzerine Denizli'den alıp Ankara'ya götürdük. Sonra da binlerce saat uçuşlarımız oldu. Hala ilk günkü heyecanı ve duyguyu yaşıyorum. İnşallah bu hisler hiçbir zaman eksik olmaz."

Yaptıkları operasyon sonucu bir hastanın sağlığına kavuştuğunu öğrendiğinde çok mutlu olduğunu anlatan Taşeli, "İnsanların hayatına dokunabilmek, insanların canlarına can katabilmek çok değişik bir duygu. Akşam yastığa başımızı koyduğumuzda yaptığımız yardımlar bize mutlu bir uyku veriyor. Arkada bir hasta fenalaştığında ya da durum kötüleştiğinde Azraili sırtınızda hissediyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Taşeli, bazı vakalarda iniş yapabilecek uygun heliport bulunamadığını, dağlık alanlarda bile riskli ve zor inişler yaparak hastaları hastaneye ulaştırdıklarını sözlerine ekledi.

"Pilotluk bir sevda"

Pilot İbrahim Şimşek, insanlara yardım etmeyi çok sevdiği için emekli olduktan sonra ambulans helikopterde görev yapmaya başladığını kaydetti.

Mesleğini severek yaptığını belirten Şimşek, "Pilotluk bir sevda. Bunu bırakamazsınız. Uzak kalsanız özlersiniz. Uçmak bir kere çok güzel bir duygu. Kuşlar kadar hürsünüz. Silahlı Kuvvetler ayrı bir boyutta, onun görevi farklı. Onda da can kurtarmak için çok kalktık. Ama burada daha farklı." dedi.

Ambulans helikopterde görev yapan acil tıp teknisyeni Özgür Tokgöz ise pilotların görevlerini büyük bir profesyonellikle yaptığını, kendilerine her konuda yardımcı olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Helikopter, Türkiye, Pilot, İzmir, Ege, Havacılık, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Emekli Pilotlar Ambulans Helikopterde Hayat Kurtarıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:56 Sinan Oğan’dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, ’Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar’ dedi Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi
21:51 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı Polislere dava açılıyor Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı! Polislere dava açılıyor
20:58 İzmir’in 5 ilçesinde orman yangını Bakan Yumaklı bölgede İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede
20:44 Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti
19:30 Fahrettin Altun’un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi Fahrettin Altun'un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi
00:10 MİT Başkanı Kalın’dan Hamas lideriyle kritik görüşme MİT Başkanı Kalın'dan Hamas lideriyle kritik görüşme
22:32 ABD’nin ünlü gazetesi, Biden’a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil ABD'nin ünlü gazetesi, Biden'a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil
21:37 Antalya’da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti Antalya'da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti
21:09 İsviçre Euro 2024’ün ilk çeyrek finalisti oldu İsviçre Euro 2024'ün ilk çeyrek finalisti oldu
21:01 Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu
19:45 Vatandaşa “Asgari ücret yeterli mi“ diye soruldu Verilen yanıt hükümeti düşündürecek Vatandaşa "Asgari ücret yeterli mi?" diye soruldu! Verilen yanıt hükümeti düşündürecek
18:18 Eski Yunanistan Başbakanı Çipras’tan, İstanbul’daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'tan, İstanbul'daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı
17:44 İmamoğlu, CHP’lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız İmamoğlu, CHP'lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız
17:13 Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 06:51:19. #1.11#
SON DAKİKA: Emekli Pilotlar Ambulans Helikopterde Hayat Kurtarıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement