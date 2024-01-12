 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ertek: Domuz gribi enfeksiyonları daha ağır geçiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ertek: Domuz gribi enfeksiyonları daha ağır geçiyor

Son günlerde üst solunum yolu enfeksiyonlarında ciddi bir artış söz konusu. Salgının en kritik belirtilerini Haberler.com YouTube kanalında Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ertek'e sorduk. Solunum zorluğu varsa ve ateş yükseliyorsa hastalığın ihmal edilmemesi gerekiyor. Ertek, domuz gribi enfeksiyonu diğer solunum yolu virüslerini göre daha ağır geçtiğini söylüyor.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ertek: Domuz gribi enfeksiyonları daha ağır geçiyor
12.01.2024 - 16:31,  Güncelleme: 16:42
Abone Ol

Son zamanlarda hastanelerde, polikliniklerde, yataklı servislerde yoğun bir üst solunum yolu enfeksiyonu görülüyor. Enfeksiyonun belirtilerini, tedavilerini Haberler.com YouTube kanalında Melis Yaşar'a konuk olan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ertek anlattı.

"RİSK GRUPLARININ ÇOK DİKKATLİ OLMASI GEREKİYOR"

"Son zamanlarda hastanelerde, polikliniklerde, yataklı servislerde yoğun bir üst solunum yolu enfeksiyonu görülüyor. Her sene aralık ayından itibaren İnfluenza grip sezonu başlıyor, şubat martta artıyor ve daha sonra nisanda azalıyor. İnfluenza dışında birçok virüs var. Koronavirüsün değişik varyantları var. Toplumdaki çok yaygın olan soğuk algınlığı ve nezle dediğimiz rahatsızlıklarda yapılacak en önemli şey, istirahat etmek, bol sıvı gıda alınmasına ve uyku düzenine dikkat edilmesi gerekiyor. 6 aydan düşük çocuklar, 65 yaş üstü olanlar, kanser, şeker ve böbrek hastaları, kemoterapi gören kişileri oluşturan risk gruplarının çok dikkatli olması gerekiyor." dedi.

"VİRÜSLERDE EN BELİRGİN SEMPTOM, SOLUNUM ZORLUĞU VE ATEŞ"

"Virüslerde en belirgin semptom, solunum zorluğu ve ateştir. Eğer ateş 38,5 üzerine çıkıyorsa mutlaka doktora gitmek gerekir. Solunum zorluğu ve ateşin olmadığı sadece burun tıkanıklığı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı, hafif kas ağrısı olanlar evde istirahat ile biraz ağrı kesici alarak bunu atlatabilirler. Virüsün ortak birtakım belirtileri var. Bu belirtilere de dikkat etmek gerekiyor. Bunların bir kısmı sadece üst solunum yoluyla gerçekleşiyor. Burun akıntısıyla, kas ağrısıyla, hafif ateşle kendini gösteren hafif bir tablo var. Küçük çocuklardaki salgınlar zatürreye sebep olabiliyor." şeklinde konuştu.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ertek: Domuz gribi enfeksiyonları daha ağır geçiyor

ÖKSÜRÜK NEDEN UZUN SÜRE GEÇMİYOR?

"Uzun süre geçmeyen öksürüğü koronavirüs pandemisinde gördük ve İnfluenzadan da biliyoruz. Hastalık geçtikten sonra 1 ay kadar daha öksürük devam edebiliyor. Akciğerde ve bronşlarda olan iltihaplanmalar hastalık geçse bile bir süre daha devam edebiliyor. Bunun için endişe etmeye gerek yok. Bol sıvı ve bitki çaylarıyla öksürüğü iyileştirebilirler." dedi.

"DOMUZ GRİBİ ENFEKSİYONLARI DAHA AĞIR GEÇİYOR"

"Domuz gribi 2008 yılında bir pandemiye sebep olmuştu. Sonrasında normal grip gibi toplumda görülmeye devam etti. Domuz gribi dediğimiz H1N1 daha önce olan virüsün değişik bir formatı. Şu anda onu da görüyoruz. İnfluenzaların önemli bir kısmı da daha önce domuz gribi olarak bildiğimiz virüsün devamı şeklinde. Diğer solunum yolu virüslerine göre domuz gribi virüsü daha ağır geçiyor. Önemli olan, İnfluenza ve domuz gribinin tedavisi var. Diğer enfeksiyonlar ciddi bir tedavi yok maalesef." dedi

YORUMLAR

Soğuk Algınlığı, Öksürük, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ertek: Domuz gribi enfeksiyonları daha ağır geçiyor - Son Dakika


16:48
Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu
16:11
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
16:07
Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu
15:51
Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım
15:22
MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi
14:37
İsrail'den soykırım davasında skandal savunma! Gazze'de her şeyi kanun çerçevesinde yapmışlar İsrail'den soykırım davasında skandal savunma! Gazze'de her şeyi kanun çerçevesinde yapmışlar
14:10
Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler
14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız

Son Dakika
16:48 Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu
16:11 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
16:07 Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu
15:51 Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım
15:22 MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi
14:37 İsrail'den soykırım davasında skandal savunma! Gazze'de her şeyi kanun çerçevesinde yapmışlar
14:10 Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler
14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız
14:06 Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder
13:50 Erdal Beşikçioğlu: Mansur başkanımla asla sıkıntım olamaz, ikili olarak Ankara'da daha çok iş yapacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 17:02:07. #1.12#
SON DAKİKA: Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ertek: Domuz gribi enfeksiyonları daha ağır geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement