Engelli Danışma ve Koordinasyon Birimi Gülhane Hastanesi'nde Hizmete Girdi - Son Dakika
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Sağlık

Engelli Danışma ve Koordinasyon Birimi Gülhane Hastanesi'nde Hizmete Girdi

Engelli Danışma ve Koordinasyon Birimi Gülhane Hastanesi\'nde Hizmete Girdi

Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, engelli bireylerin sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak amacıyla 'Engelli Danışma ve Koordinasyon Birimi' kurdu. Hastaneye gelen engelliler için çağrı butonu yerleştirildi ve 815 engelli bu birimden sağlık desteği aldı.

04.12.2024 12:42  Güncelleme: 12:43
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ANKARA'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde engelli bireylerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla 'Engelli Danışma ve Koordinasyon Birimi' kuruldu. Bu kapsamda engelliler için hastane bahçesindeki otoparka ve bina girişine çağrı butonu yerleştirildi. Hastaneye gelen engelliler çağrı butonuna bastığında hastane personeli eşliğinde poliklinik, servis, kan alma gibi birimlere hızlıca ulaşıp, sağlık hizmetine erişmiş oluyor.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde engelli bireylerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla ocak ayında 'Engelli Danışma ve Koordinasyon Birimi' kuruldu. Birime ocak ayından itibaren 815 engelli birey ulaştı ve sağlık desteği aldı. Ayrıca bu kapsamda, engelliler için hastane bahçesindeki otoparka ve bina girişine çağrı butonu yerleştirildi. Hastaneye gelen engelliler çağrı butonuna bastığında hastane personeli eşliğinde poliklinik, servis, kan alma gibi birimlere hızlıca ulaşıp, sağlık hizmetine erişmiş oluyor. Hastanenin Engelli Danışma ve Koordinasyon Birimi Sorumlusu Hemşire Ayşe Sarı, Türkiye'nin her yerinden birime ulaştıklarını belirterek, "Bizler gerek mail aracılığıyla gerek birimin iletişim numaralarıyla birlikte danışmanlık görevini yapıyoruz. Elbette ki bu danışmanlık sadece bilgi vermekle değil, sorunlarına çözüm bularak, bu sorunları ilgili kurum kuruluşlara, bakanlıklara raporluyoruz" dedi.

'REFAKATÇİ HİZMETİ TALEP EDEBİLİYORLAR'

Hastane bünyesinde kurulan birimin Türkiye'de Sağlık Bakanlığı içerisinde aktif bir şekilde çalışan ve kadrosu ile birlikte bilinen tek engelli danışmanlık koordinasyon birimi olduğunu söyleyen hemşire Sarı, "Hastanemize gelen hastalara engel durumuna göre farklı yardımlar sağlanıyor. Görme engelliyse zaten güvenlik görevlilerinin de yönlendirmesiyle birlikte refakat hizmetimiz devreye giriyor. Bunun yanında bedensel engelli olan ya da diğer engel gruplarından desteğe ihtiyacı olanlar ana binada ve diğer binalarda çağrı butonları aracılığıyla refakatçi hizmetini talep edebiliyor. Engellilere yönelik fiziki rehberler için de karekod uygulaması geliştirdik. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nin en önemli maddelerinden biri engellileri, aileleri ve onlarla ilgili olarak hizmet sunanları engelli hakları konusunda bilinçlendirmek ve bilgilendirmek. Biz de bunun gereğini yerine getiriyoruz. Engelli çocukların yani 5-6 yaşından sonra artık büyümeye başladıklarında ya da yetişkin engellilerin alt bezi değiştirebilecekleri, kolostomi torbası ya da sonda değişimi yapabilecekleri hiçbir yer bulamazsınız. Ancak biz Gülhane'de bu hizmeti vermeye çalışıyoruz. Biriminizin içerisinde mevcut olan bir bakım odası var. Bu şekilde hem mahremiyet sağlanarak hem de tuvaletlerin içerisinde enfeksiyona da yakalanmamaları için izole bir yerde bir odayı bakım odası haline getirdik" diye konuştu.

HASTANEDE ENGELLİ PERSONELER DE GÖREV YAPIYOR

Öte yandan, hastane bünyesinde çok sayıda engelli görev yapıyor. Down sendromlu Hilal Ünver (24), 5 aydır hizmetli olarak çalışıyor. Ünver, devlet memuru olmaktan gurur duyduğunu söyleyerek, hastane bünyesinde çalışmaktan mutlu olduğunu ifade etti.

Hastane içinde ambulansların nakil sürecinde görev alan görme engelli Haydar Karabahçe (34) ise 5 yıldır burada görev yaptığını belirterek, "Buradaki görevim ambulansları yönlendirmek. Hastane içi ve hastaneler arasında nakil sürecini yönetiyorum. Bizim hastane içi dört tane ambulansımız var. Görevim telefona bakmak ve telefonla yönlendirme. Aynı anda tüm birimlere ve güvenlik ekiplerine ulaşabileceğim bir telsizim var. Engelin vermiş olduğu bir duyu kaybolunca diğer duyulara da ister istemez pozitif yönde bir etkileşim oluyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Engelli Danışma ve Koordinasyon Birimi Gülhane Hastanesi'nde Hizmete Girdi - Son Dakika

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