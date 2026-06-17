Eskişehir'de Doğal Haşere Koruma - Son Dakika
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Eskişehir'de Doğal Haşere Koruma

Eskişehir\'de Doğal Haşere Koruma
17.06.2026 10:48
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Yaz sıcaklarıyla sivrisinek artışına doğal bitkisel yağlarla çözüm aranıyor.

Eskişehir'de yaz sıcaklarının başlamasıyla birlikte artan sivrisinek ve haşerelere karşı vatandaşlar, aktarlardaki doğal bitkisel yağlar ve spreylerle kendilerine koruma kalkanı oluşturmaya çalışıyor.

Eskişehir Köprübaşı Caddesi'nde uzun yıllardır aktarlık yapan Metin Ağılönü, havaların ısınmasıyla birlikte yoğun bir şekilde sivrisinek ve haşere artışı yaşandığını belirterek, vatandaşların kimyasal ürünler yerine doğal bitkisel çözümlerle hem kendilerini hem de evlerini koruyabileceklerini söyledi. Yaz aylarında vücudun açık kalması sebebiyle özellikle gece uykularının bölündüğünü ifade eden Ağılönü, aktarlarda bulunan esansiyel yağların ve koruyucu spreylerin haşereleri uzak tutmada oldukça etkili olduğunu dile getirdi.

"Lavanta, fesleğen ve nane yağı haşereleri uzak tutuyor"

Sivrisinek ve haşerelere karşı kullanılabilecek bitkisel formülleri sıralayan aktar Metin Ağılönü, "Önümüzdeki günlerde havaların ısınmasıyla birlikte sivrisinek ve haşerelerde yoğun bir artış meydana gelecektir. Bu yüzden insanlarımızın vücutları haliyle açıkta kalacak. Hem vatandaşlarımızın gece rahat uyumalarını sağlamak hem de kendilerini sivrisinek ile haşerelerden korumak adına, biz aktarların sunabileceği çeşitli bitkisel çözümler ve yağlar mevcuttur. Bunlardan biri olarak, vatandaşlarımız lavanta yağını, fesleğen yağını ya da fesleğen özünü vücutlarına sürebilirler. Aynı zamanda 'citronella' olarak bilinen limon otu yağı da bu konuda oldukça etkilidir. Nane yağının da benzer şekilde haşereler üzerinde büyük bir etkisi vardır. Bu tarz bitkisel yağları sprey şişelerine koyup seyrelterek vücuda sıkılabilir; aksine bu yöntem vücudu haşerelere karşı tamamen koruyacaktır" dedi.

"Vücudumuz dışında evlerimizi de koruyabiliriz"

Doğal yağların sadece vücuda sürülerek değil, ev ortamında da koruyucu bir bariyer olarak kullanılabileceğini aktaran Ağılönü, "Bunun yanı sıra vatandaşlarımız, içi sıcak su dolu bir kabın içerisine lavanta yağı damlatıp bu kabı pencere kenarlarına koyarak dışarıdan gelebilecek haşereleri engelleyebilirler. Sıcaklığın etkisiyle çevreye yayılacak yoğun koku, hem evin içinin ferah kokmasını sağlayacak hem de haşerelerin içeri girmesini önleyecektir. Bu doğrultuda biz aktarlarda, haşerelere karşı koruyucu nitelikte hazır vücut bakım spreyleri ve bitkisel karışımlar halihazırda mevcuttur; vatandaşlarımız bunları rahatlıkla temin edebilirler. Tercihe göre bu karışımların içerisinde karanfil, biberiye ya da okaliptüs de kullanılabilir. Dileyen vatandaşlarımız bu bitkisel yağların her birinden belirli ölçülerde karıştırarak kendi koruyucu spreylerini kendileri de evde hazırlayabilirler" ifadelerini kullandı.

"Karıncalar için öldürücü değil, uzaklaştırıcı bitkisel çözümler var"

Yaz aylarında evlerde sıkça görülen karınca problemine karşı da evde hazırlanabilecek doğal formüller sunan Ağılönü, "Karıncaları engellemek için bitkisel bir çözüm olarak nane, karanfil ve tarçın yağı geldikleri bölgelere damlatılabilir. Ayrıca karbonat ile pudra şekeri karıştırılıp fısfıs haline getirilerek karıncaların çıktığı yerlere sıkılabilir. Bunların yanı sıra kimyasal içerikli karınca tozları da var; bunları ziraatçılardan temin edebilirler ancak bitkisel çözüm isteyenler az önce saydığım yağları, karbonatı veya elma sirkesini tercih edebilirler. Sirke, karıncaların geldiği bölgelere sürüldüğünde onların alana yaklaşmasını engelleyecektir. Bu bahsettiğim yöntemler öldürücü değil, genel olarak uzaklaştırıcı özelliğe sahiptir" dedi.

"Bizim amacımız tedaviden çok önlem almak"

Evlerde görülebilecek diğer böcek türleri ve lavabo haşereleri için adresin ziraatçılar olduğunu hatırlatan Metin Ağılönü, aktarların asıl odak noktasının koruyucu tedbirler olduğunu vurgulayarak konuşmasını şöyle tamamladı:

"Evlerde oluşabilecek diğer haşereler için koruyucu tozlar mevcuttur ancak bunları ziraatçı arkadaşlardan temin etmek gerekir. Aynı şekilde, havaların ısınmasıyla birlikte lavabolarda artış gösterecek böcekler için de adres ziraatçılardır. Bizim aktar olarak bu tür böcek istilalarına karşı önlem alabileceğimiz bitkisel bir ürünümüz bulunmamaktadır. Buradaki tek amacımız, sivrisinek ve benzeri haşerelere karşı insan vücudunu korumaktır. Isırılmaları engellemek, eğer ısırılma sonucu oluşmuş kızarıklıklar varsa da bu bölgelere sarı kantaron yağı sürerek o tahrişi gidermektir. Özetle biz, tedavi edici olmaktan ziyade, bitkisel yağlar ve otlar vesilesiyle insanları korumaya yönelik önleyici tedbirler sunuyoruz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Eskişehir'de Doğal Haşere Koruma - Son Dakika

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